La sorprendente exposición de Ícaro Zorbar en el Mambo

EL COMENTARIO SIEMPRE surge en voz baja, pero aparece: “Es muy difícil exponer en el Mambo”. Para cualquier artista es un honor y un reto mayor apropiarse de una de las obras más sólidas y representativas de Rogelio Salmona. El edificio –uno de los

íconos del gran arquitecto bogotano– no tiene formas rectangulares ni paredes blancas y luminosas, sino ladrillo y concreto a la vista y grandes ventanales

que enmarcan los cerros, el parque de la Independencia y el edificio Colpatria; domarlo, domesticarlo, agarrarlo por el cuello y dejar que solo la obra sea la

protagonista, la obra y nada más, no es una tarea fácil. Es un reto y una batalla para cualquier artista. Ícaro Zorbar logró vencerlo. Su exposición, Extrañando al fantasma, no solo lo domestica y lo derrota, sino que aprovecha cada rincón de su arquitectura.



Y no lo hace de cualquier manera; la exposición de Zorbar (Bogotá, 1977) es una sola gran obra que respira dentro de tres pisos del museo. Es una megainstalación que es imposible de explicar en fotos, videos o –incluso– con palabras. Es una exposición

que hay que vivir y sentir. Es un viaje personal. Es como internarse en la selva para entender los sonidos y los ruidos de los gusanos y los pájaros. En cada paso hay una nueva experiencia. En cada sala hay un mundo distinto y –sin embargo– se trata del mismo universo.



Zorbar tiene una fascinación infantil por los objetos análogos; casetes, bafles, radios antiguas, tocadiscos, televisores con un punto blanco en el centro, máquinas que almacena y recolecta en el centro de Bogotá, máquinas que le dan corrientazos y le

cortan los dedos: máquinas con las que era posible relacionarse con las manos, máquinas que se podían desbaratar y armar para entender los secretos de sus entrañas. “Un regazo de lo que fuimos”, me dice. La exposición está armada con esos aparatos que forman “un gran mecanismo”: una ballena gigante –una nave nodriza en ruinas– que se traga al espectador. Un mecanismo desconcertante en el que es posible toparse con un objeto escultórico gigante, hecho de bafles y consolas, que produce el ruido de las estrellas, el ruido con el que soñaba Nikola Tesla y que –en su cabeza– eran mensajes de otro mundo. Es posible toparse con ballenas aladas que

flotan en el espacio. Es posible toparse con una especie de ser de otro mundo que nos mira con una veintena de ojos hechos de pantallas de televisor de siete pulgadas. Es posible toparse con videos silenciosos de una canoa que cruza lentamente el río Amazonas o con el de los despojos de una caja musical.

Esta es una exposición que hay que vivir y sentir. Es un viaje personal. Foto: Fernando Gómez E.



Y el sonido. Zorbar dice que creció en un ambiente hecho de música; su madre y su hermana son bailarinas clásicas. En su casa había un piano. Él mismo estudió música, pero sus oídos fueron un fracaso. Estudió cine y el sonido no lo abandonó; siempre

estuvo en el primer lugar de sus obsesiones. La exposición es una sinfonía de ruidos que se encadenan a cada paso, avanzan con el espectador, avanzan con la obra; avanzan con un museo en penumbra, con las ventanas cubiertas de cartones perforados que forman un cielo estrellado; su obra es un universo que

solo puede evocar otros universos. Es la música de Vangelis en Blade

Runner; es la transcripción visual de los mejores pasajes de El

almuerzo desnudo o de La máquina blanda, de William S. Burroughs;

es una ópera experimental.



Es la obra de Ícaro Zorbar.