Lionel Shriver: la crisis del sueño americano

No fue hasta su séptima novela, Tenemos que hablar de Kevin (Anagrama 2007), que Lionel Shriver (Carolina del Norte, 1957) se graduó en las lides del ‘american dream’ (mezcla atractiva de trabajo duro, paciencia de estatua y ulterior recompensa): ganó el Premio Orange, se convirtió en un bestseller internacional y se rodó una película multipremiada basada en el libro.

El corazón de esta novela podría resumirse así: Eva, antaño escritora exitosa de guías de viaje, reconstruye en varias cartas dirigidas a su esposo su vida en común y las implicaciones que el nacimiento de Kevin, hijo y tótem de la historia, supuso para ellos (Kevin, entre otras cosas, terminará asesinando a nueve personas). Eva entiende que, más que catarsis, estas cartas son un monumento a la ambigüedad de una pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué tuve un hijo? ¿Por qué Kevin hizo lo que hizo? ¿Por qué escribo esto?



El núcleo de estas dudas parece dialogar con una constante visible en otros personajes de sus libros: si están narrando algo que ya pasó, es en su reverso donde se advierte el quid de la historia. Este recurso es transparente en dos de sus novelas más reconocidas: El mundo después del cumpleaños (Anagrama 2009) y Los Mandible (Anagrama 2017) en las que hay una confianza excesiva en el envés, o mejor, en la veracidad de esa cara oculta. Quizá por esto no es fortuito que las ‘heroínas’ de Shriver se empeñen en enamorarse de su propia equivocación: al estar condenadas a solo una porción de la historia, a la máscara más que al rostro, seguirán dando tumbos en los mismos interrogantes. Irina, Eva o Glynis son mujeres apocadas, elegantes en su indiscreción, atajadas por el cansancio, acordonadas por su inteligencia o por su necesidad de comprenderlo todo.



El caso de Eva es paradigmático: ella no sabe si es víctima o verdugo, pero sí alcanza a intuir las consecuencias de esas indecisiones remotas que en algún momento confundió con el pavimento hacia un futuro más venturoso (ese hijo como cereza del pastel de una vida feliz).



Hija de esta época fulgurante, nerviosa y desalentada Shriver trabaja su literatura como un ajuste de cuentas contra sus propios miedos (el de ser mujer, escritora y ciudadana norteamericana). La gestación de esta conciencia intelectual y de su real incidencia, a través del sobrepoblado panorama literario gringo, en las discusiones coyunturales de este siglo- se debe en gran medida al éxito de Tenemos que hablar de Kevin, que no sólo supuso un cisma en su vida privada, sino que a la vez corrigió su postura literaria con la invención de una sólida epifanía (esa misma que el exceso de mimos producto del éxito editorial y cinematográfico inesperado origina en cualquier autor). Coherentes a este nuevo panorama estético, sus novelas posteriores empezaron a robustecerse con una escritura que encontró precisamente en los guiños a su época (reflexiones sobre la maternidad y la debacle financiera, críticas a la violencia inexplicable o al sistema de salud de su país, entre otros) su filón creativo.