Chris Kraus: performance y deseo

Chris, la protagonista de la novela, está enamorada. Ha visto un par de veces a Dick y le escribe cartas apasionadas donde confiesa, sin miramientos, todas las maneras en las que él enciende su deseo. Las cartas son un ejercicio de escritura, una forma de explorar las fronteras de su erotismo y de avivar la llama en su matrimonio. El Dick que ella ama es una fantasía, por supuesto, pero eso no impide que en esas cartas le haga reclamos o invente escenarios de posibles encuentros. En una, Chris escribe: “De alguna manera el amor es como la escritura: se trata de vivir en un estado tan intensificado que la precisión y la conciencia se vuelven vitales”.

Esa frase podría resumir la poética de la novelista, videoartista y crítica de arte estadounidense Chris Kraus (1955). A lo largo de sus obras, Kraus ha explorado la manera en la que las relaciones humanas y las pulsiones que las circundan no pueden escapar el contexto histórico, político y económico. Desde sus inicios en el video experimental, a finales de los 70, Kraus se concentró en hablar desde los estudios de género y el activismo, pero siempre usando la sátira como lugar de enunciación. Y luego vino la literatura. En su ópera prima, Amo a Dick (1997), se escribe a sí misma como la protagonista de una historia de amor en la que los roles se subvierten: la mujer es agente de deseo y el hombre es visto solamente como objeto. A esta novela le siguieron Aliens & Anorexia (2000) y Sopor (2005), protagonizadas también por esa doble que en la ficción se permite la licencia de desear y, sobre todo, de escribirse deseando.



En Verano de odio (recientemente publicada en español) Kraus le da una vuelta a ese tópico que también ha rondado su trabajo como crítica de arte. La historia está protagonizada por Catt Dunlop, una académica de mediana edad que decide comenzar a comprar bienes raíces en Albuquerque para amasar una pequeña fortuna. Es ahí donde conoce a Paul García, un inmigrante, exconvicto y alcohólico que trabaja para ella. Se enamoran, pero en el caso de esta novela no es ni el deseo ni el romance lo que Kraus pone en el centro de la narración. A medida que pasan tiempo juntos, la relación de Catt y Paul se llena de relatos sobre una felicidad futura que se ve truncada por la desigualdad social y racial que los atraviesa. En esta novela, Kraus usa el paisaje desértico norteamericano como telón de fondo para narrar las múltiples maneras en las que el sistema carcelario castiga a los pobres y es permisivo con aquellos que tienen el dinero suficiente para comprar su libertad.



La escritura de Chris Kraus bordea la frontera. No solo por su interés por hablar de los sujetos migrantes y la manera en la cual son tratados como ciudadanos de segunda categoría por el gobierno estadounidense, sino porque bebe del arte contemporáneo para pensar la forma que tomarán sus novelas. Es así como en su obra el deseo se vuelve también un performance y desde ese performance enamorado se permite hablar de las estructuras sociales que nos moldean.