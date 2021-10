Paulina Flores: 'Escribir es profesionalizar mis obsesiones' 

Hay una mujer chilena algo frustrada y triste llamada Marcela, un marino mercante coreano –Lee– y Miguel, un padre evasivo. Hay una casa en la ciudad de Santiago de la que está escapando Marcela, un barco que raya en el esclavismo y una casa en Punta Arenas donde se encuentran los tres y comienzan una interacción confusa que se dificulta aún más por el montón de secretos que no se nombran.

Le recomendamos leer: El nuevo Premio Nobel y el poder de las letras africanas

Hay dos tránsitos: el de Marcela por el desamor y la pérdida, y el de Lee, que se embarca sin saber bien para dónde va y cómo será el camino. Miguel aparece como pegamento: para Marcela, el padre y para Lee, el salvador. Isla Decepción, la nueva novela de la escritora chilena Paulina Flores tiene esa atmósfera, esos personajes, esos lugares truncos.

Hubo un tiempo en el cual Paulina, que estudió literatura y se dedica a escribir y a enseñar, recolectaba noticias que le llamaban la atención; recortaba de los periódicos y guardaba links de historias que no quería perder de vista, entre esas estaba Misterio en el estrecho de Magallanes, del periodista Rodrigo Fluxá, donde hablaba de las condiciones precarias y violentas de la industria pesquera. Tuvo un chispazo que es también intuición y pensó que había algo; así fue como empezó el camino para su primera novela. Luego de años de escritura y otros más de edición fue publicado Isla Decepción.

Cuando a Paulina le preguntan si prefiere el verano o el invierno, ella responde que le gusta que cambie. Su primer libro, Qué vergüenza, una recopilación de relatos que parecen estar unidos por el momento en el que la vida se quiebra y bebe de la tradición narrativa norteamericana, fue acogido por lectores y críticos y le significó un reconocimiento como uno de los mejores libros del 2016 en la lista del diario español El País, la traducción a casi una decena de idiomas y entrar en la lista de la revista Granta como una de las 25 mejores narradoras en español menores de 35 años.

Le puede interesar: Fernando Vallejo en tinta roja

Sin embargo, Isla Decepción no se parece a Qué vergüenza. En esta novela se aleja del estilo de sus primeros cuentos para lograr un relato más atmosférico y cinematográfico donde priman el alrededor y las emociones más que los sucesos en sí mismos. Paulina Flores es una escritora variable.

¿Qué pasó luego de encontrar el reportaje de Rodrigo Fluxá?, ¿cómo empezó a construir la historia?

Investigué todo lo que pude, fui a Punta Arenas (la ciudad del sur chileno donde ocurre gran parte de la novela), entrevisté a marinos mercantes sobre los malos tratos, leí sobre el tema, visité Corea… Fue una aventura porque yo no sabía en qué me estaba metiendo, fui juntando información y fui escribiendo y la novela fue cobrando forma de esa manera. No hubo un proceso creativo único, sino que se alimentó de distintas formas. Casi fui descubriendo de qué iba a tratar la novela en el camino, mientras iba avanzando.

¿Cómo fue el trabajo con los personajes? Son tan distintos entre ellos...

Lo de Marcela pude escribirlo de forma más inmediata porque es una mujer, tiene casi 30 años y vive en Santiago y está frustrada con el amor y su trabajo... Podía escribir eso porque era más cercano. Mientras tanto, iba juntando información de otros personajes. La novela la edité dos años enteros, la escribí como tres veces. Entonces sí hubo un momento de depurar mucho los personajes. Me acuerdo de haberme dedicado durante un mes a escribir un capítulo que narraba el tiempo en el que Marcela estaba en la universidad. Finalmente no se publicó, pero fue bonito escribirlo porque en el fondo pude conocerla un poco más. Yo necesito eso, hacer más cosas de las necesarias que me muestran cómo son los personajes.

Los personajes, hablen o no el mismo idioma, parecen tener problemas de comunicación entre ellos. ¿Qué le aportan a la historia estos diálogos torpes e inacabados?

Buscaba que el lector no se preocupara tanto por lo que había que decir o no decir, sino de la atmósfera, de ese viento que corre y te hace sentir cierta cosa. También es bonito que entre los personajes hay una intimidad, un secretismo; no se dicen nada, pero como lector sabes que Lee tiene secretos, que Marcela y Miguel tienen secretos y que hay una especie de pacto tácito de no mencionarlos.

Usted ha sido parte del estallido social y mantiene cierto activismo. 'Isla Decepción' tiene un tinte de protesta, con temas socialmente relevantes como el esclavismo en altamar y la violencia contra los mapuches. ¿Ve la novela como una obra contestataria o de denuncia?

Facebook Twitter Linkedin

Portada de su novela, editada por el sello Seix Barral. Foto: Archivo particular

Me cuesta asumir el papel de la denuncia porque, no sé, no tengo un discurso tan claro. Pero hay cosas del mundo que me impactan y que necesito hablarlas, decirlas, transmitirlas. Ocupo mi arte para decir, mira, esto también pasa. Como me impacta la violencia contra los mapuches y la industria esclavista en algunos trabajos, así mismo lo hacen los procesos injustos del fast fashion o de la tecnología digital. La novela se alimenta mucho de mis obsesiones estéticas o románticas. Para mí escribir es profesionalizar mis obsesiones e intento consultar harto para hablar de esas obsesiones con respeto. Aunque llega un punto en el que debo recordarme que no escribo crónica sino novela, trabajo con la fantasía y la ficción.

¿Cómo es eso de profesionalizar las obsesiones?

Con esta novela aprendí mucho, fue una especie de aventura. Pienso en Uma Thurman preparándose para Kill Bill, obviamente tuvo que aprender artes marciales y cómo tomar una catana. Eso pasa un poco con el oficio de escritora. Uno aprende lo que va necesitando y se mete en las historias de esa manera. Con esta novela me pasó que no quería dejar ir a los personajes, pero ahora estoy en otro proyecto literario que me obliga a estar obsesionada con otras cosas.

Le recomendamos leer: Un atlas de rarezas geográficas

Hablando de sus obsesiones… La cultura coreana hace parte de este repertorio de curiosidades, ¿qué tanto hay de esa cultura en la construcción de la novela, más allá de Lee?

Me obsesioné mucho con Corea, con la historia… Toda persona nerd tiene una obsesión con determinado país y el mío es ese. Sin embargo, en algún punto entendí que nunca podría representar fielmente a una persona de ese país ni me correspondía hacerlo, y por eso Lee queda construido como queda, como una especie de misterio, como un personaje metáfora.

Viajó a Corea como parte de la investigación para escribir, ¿le sirvió para construir la historia?

Yo iba a presentar mi primer libro a China y decidí ir a Corea. Fue lindo porque me quedé dos semanas donde Andrés Felipe Solano (escritor colombiano) y él fue muy generoso conmigo. La pasamos muy bien. Estuve en Seúl con él y luego estuve en Busan, que es el puerto de donde salen esos barcos de los que hablo en Isla Decepción. Pude verlos y eso fue maravilloso e impactante. Valioso a la hora de representarlos en el texto.

'Isla Decepción' es una novela, pero su primer libro, Qué vergüenza, es de relatos. ¿En qué cambió el proceso de escribir cuentos a hacer una novela?

Son procesos bien distintos. Una de las cosas que aprendí es que tal vez seré una escritora que va a cambiar constantemente. Lo que estoy escribiendo ahora no se parece casi nada a Isla Decepción, tampoco se parece nada a Qué vergüenza, y así… No sé si creo tanto en el límite entre los géneros. Lo bueno que tiene escribir cuentos es que uno termina, respira y ya. La novela es un trabajo más largo y uno no puede mostrar fragmentos. Entonces se tiene una ansiedad más pesada en el corazón.

Le puede interesar: Las flores de Clarice Lispector

Ha contado que no leía tanto cuando era más joven, ¿cómo supo que quería dedicarse a escribir?

Estudié literatura para escapar de estudiar una carrera convencional. Era muy romántica en esa época y lo seguí siendo. Me enamoré de los libros, y los amigos que conocí en la universidad me hicieron enamorarme más. Pero debo decir que no me lo pensé realmente, tal vez si lo hubiese pensado mejor no lo hubiese hecho (risas).

¿Cómo se ve su lugar de trabajo? ¿Qué suele tener cerca para escribir?

Siempre café y cigarros, fumo bastante. Cuando escribí este libro tenía conchitas y una figurita de delfín, no mucho más. Escribo con mucha música, medio bailando... Antes escribía en bibliotecas, pero esta novela la hice casi toda en mi departamento y en una casa que tenía una expareja que estaba cerca del mar y que ayudó a inspirarme.

Le puede interesar: 'El dinero y la información son nuestros nuevos dioses'

En el libro cita mucha música, ¿qué oye mientras escribe?

‘Remixeo’ bastante. Al final del libro hay un código QR que lleva a las canciones que me inspiraron. Desde Juan Gabriel, pasando por Bad Bunny o Frank Ocean. Escucho música variada y me encanta. Voy poniendo las canciones según las necesidades atmosféricas, emocionales. También me gusta eso de tomarse en serio las letras de las canciones. Leo muchas letras mientras escribo.

Ha ganado premios y ha estado en reconocidas listas que ponen un reflector encima. ¿Esto le ayuda en su proceso de escritura, o siente que es algo que va al margen?

Creo que cuando uno escribe, cuando yo escribo por lo menos, hay un proceso que es muy solitario, un trabajo de frase a frase. Esas cosas ayudan a la autoestima, al ánimo… En el día a día, cuando me meto a la escritura, me olvido un poco de eso. Pero sin duda ayuda.

¿A qué otra cosa le dedica tiempo, además de escribir?

Acabo de terminar una maestría en Barcelona en Escrituras Creativas, ahora tengo que descubrir de qué van mis días. Cada tres meses hago dos talleres literarios; ahora estoy haciendo uno sobre cartas de amor. También estoy aprendiendo a vivir en Barcelona porque me voy a quedar un tiempo y eso ocupa mi mente.

¿Hay alguna nueva novela o relato en camino?

Estoy escribiendo muchas cosas, pero sobre todo una historia de un chique no binarie, una especie de picaresca influenciada por el animé japonés. Quiero que sea una novela de episodios.



ANDREA YEPES CUARTAS