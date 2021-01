Las libertades de Marjane Satrapi

El de Marjane Satrapi no es un rostro suave. La autora de cómic, directora de cine y pintora iraní tiene facciones extremas: labios delgados y sonrisa ancha, cejas desordenadas que parecen estar siempre en posición de sorpresa, pómulos que sobresalen incluso sin reír. Sus ojos están siempre muy abiertos y su cabello, negrísimo, no se aquieta. A pesar de haber vivido solo en ciudades grandes –Teherán, Viena, París–, lleva en su rostro una estela silvestre. Esa estela se ha reproducido: está plasmada en casi todas las páginas de Persépolis, su cómic más renombrado, y también en la película homónima.

Así como usa su apariencia, Satrapi ha echado mano de su historia y la historia de las mujeres con las que creció –su madre, sus abuelas– para construir su universo artístico: un espejo de la realidad en el que las mujeres persiguen la independencia, se admiran a los pequeños y grandes revolucionarios, la vida está siempre a poco de perderse. También ha expandido su impulso de artista a estudiar las mujeres que admira por su fuerza, como Marie Curie, que fue el personaje principal de su última película.



Es la libertad y no otro tema el que se adjudica, tal vez, porque sabe qué es vivir en dictadura. Al tener una cotidianidad con restricciones, dice, la pregunta por la independencia y el pensamiento emancipado cobra un sentido enorme y se hace muchas veces más: con cada movimiento.

La libertad aparece como la bandera más grande en su obra, ¿quién le enseñó que esa debía ser la lucha y el camino?



Mi mamá. Ella no era independiente, porque era mi papá quien traía dinero a la casa. Pero una de las primeras frases que recuerdo haber aprendido, siendo yo una niña, fue: “Tu propia mano debe estar en tu propio bolsillo”. Me quería decir que la independencia de una mujer tiene su primer momento en la libertad económica. Si un hombre te da tu dinero, no eres libre. También me enseñó a ser libre convenciéndome de que yo era un ser humano como cualquier otro; si alguien podía estudiar, vivir como quería y hacerse con sus propio derechos, yo también podía.

¿Qué acciones acompañan, para usted, esa certeza de la libertad?



Lo primero es que no te importe lo que piensen de ti. Somos animales sociales, no nacemos con esta capacidad. Pero yo me pregunto: ¿me gustan todas las personas?, ¿me caen bien?, ¿me gusta lo que hacen todos? Pues no. Entonces matemáticamente es imposible que a todo el mundo le agraden o le gusten mis libros o mis películas o yo. Ese pensamiento me hace libre.

Para las mujeres se complica, ¿no?



Para las mujeres es peor. Hace poco hice una película sobre Marie Curie y oí comentarios como “ella era muy temperamental”, “no era amable”. Y mi respuesta era: pero es un genio. ¿Cómo los hombres brillantes pueden comportarse como unos cabrones y está bien, pero las mujeres, sin importar a lo que se dediquen, deben ser suaves y amables? Ella se concentró en lo que quiso, que era hacer física y química, y no en ser querida. Las mujeres, para ser libres, deben cargar con el estereotipo de dulzura y el ‘papel en la sociedad’ que se nos ha impuesto, y derribarlo. Un ejemplo: no tengo hijos y cuando me preguntan por qué –casi siempre mujeres– digo que porque quiero dedicar mi vida y mi tiempo a mi arte. Siempre quedo como ambiciosa. Si un hombre responde lo mismo, él sí es un artista.

A usted se le suma el estereotipo que viene intrínseco por tener un pasado como el suyo, por ser iraní...



Sí, la gente llega a mí pensando que soy muy conservadora, que soy antiaborto, que me molestan los gays o que jamás digo groserías porque soy una mujer oriental. Siempre decepciono porque no me comporto; no soy decente. Sin embargo, es algo que no me quita el sueño. Si peleo con cada persona que vive de los estereotipos, necesitaría cinco vidas para acabar con todos. Decidí que los dejaría hablar.

¿Por qué decidió hacer Radioactividad, la película sobre Marie Curie?



La admiro. Al final del siglo XIX ella decidió no convertirse en una profesora de matemáticas –a lo que podía aspirar, según la sociedad–, sino que dejó su país, se fue a Francia y consiguió ser científica. No se excusa, no se queja, solo lo hace. Me gusta ese tipo de pasión. Además no lo hizo con etiquetas de feminista o sufragista, nada, solo fue una mujer enorme. Debo decir que me gusta el feminismo, pero el de las acciones, el de esas mujeres que no dicen mucho pero hacen, y Curie era así. Creo en la experiencia, en los hechos.

¿Y cómo decidió que la historia que quería contar de Curie era un relato que narrara su

fuerza y también el impacto de su descubrimiento?



Vi otras películas sobre ella y siempre aparece como la musa de Pierre, su esposo, como una mujer dócil, suave. Pero leí su correspondencia y su diario y eso no se relacionaba con esa imagen. Yo quería ser fiel a su espíritu y hablar de lo que fue más significativo para ella, que fue su descubrimiento del radio. Esto, claro, acompañado de su historia íntima, porque también quería mostrar lo que estaba antes y después de la ciencia.

¿Admira a muchas mujeres más?

​

No admiro a muchas personas, pero sí tomo ejemplo de ellas. La admiración tiene algo de ceguera, no me gusta. Mejor intento aprender de lo que hacen. Me gustan, por ejemplo, las mujeres que se portan un poco mal, que hacen cosas que se supone que no deben hacer, o las personas que me dicen lo que no se debería. Esos son mis héroes.

¿Algo la ata hoy?



Siempre hay algo que te ata. Amas a las personas, por lo tanto debes comprometerte. Mentiría si dijera que no tengo ataduras porque el problema con la libertad es que eventualmente el precio que tienes que pagar es la soledad, y me pregunto: ¿quiero estar sola toda mi vida? No creo. Trato de no atarme demasiado, pero no quiero estar sola.

En muchas entrevistas ha dicho que si vuelve a Irán, no sería más libre. ¿Por qué es eso?



Me han dicho que no debo volver porque no podría salir más de allí, me meterían presa. Para todo lo que hago, me pregunto dos cosas: ¿esto me mataría?, ¿esto me metería en la cárcel? Si la respuesta es no, lo hago. Para mí, estar muerta o encerrada es lo peor que me puede pasar. Así que es probable que no vuelva.

¿El uso de múltiples narrativas y formatos, pasar del cómic al cine y luego a la pintura, es importante para usted?



Para mí son diferentes formas de expresarse, que es lo que busco. Primero hice cómics porque me hacía feliz, pero es muy solitario y me hacía falta el efecto sorpresa. No puedo abrir mi propio libro y tener una sensación inesperada. Luego hice una película y ya no estaba sola porque allí trabajas con muchas personas y todos traen su propia imaginación. Ahí tenía el efecto sorpresa. Cada uno hace su parte y el resultado es distinto a lo que concebiste. Esto puede verse como desafortunado, pero casi nunca lo es, sobre todo porque no me gusta controlar las cosas. Me gusta sorprenderme en la vida.

¿En ningún aspecto?



No, con mucho control te sientes seguro y supongo que para muchos eso está bien. Pero cuando pierdes un poco el control hay algo de peligro y eso me gusta.

¿Identifica de dónde viene esa necesidad de expresarse, independiente del formato?



Tal vez porque creo que tengo algo importante para decir. Quizá hay mucho narcisismo ahí. Odio cuando otros artistas me dicen cosas como “yo escribo para mí”. ¡No te creo! Lo haces para que te publiquen y te lean. Incluso cuando se escribe un diario, se hace pensando que algún día lo van a descubrir y van a ver lo maravilloso y sensible que eras. En fin, creo que escribimos o dibujamos o hacemos cine porque creemos que tenemos qué decir.

¿Hacer pinturas es un espacio solitario como el cómic?



La pintura viene como un valle luego de hacer películas. Lo hago para estar sola y equilibrarme. Me relaja porque no tengo que pensar en presupuestos ni en dinero y voy a un ritmo que puedo definir. Es un lugar donde no tengo que estar tan preocupada porque se entienda, que sí pasa con el cómic y el cine. La pintura es solo espacio. Es muy instintivo o visceral, espero que tanto para mí como para quien finalmente las tenga. Para mí, pintar es un tránsito limpio entre mi cerebro, mi mano y el lienzo.

¿Prefiere hacer cómic, cine o pintar? ¿Podría escoger uno?



Cine. Porque es el más difícil y estresante. Me gusta el trabajo así. También porque aprendo más haciendo películas.

¿Qué diferencias saca de haber hecho Persépolis en cómic y luego en cine?



La relación entre el autor y el cómic es muy activa; debes saber qué va a pasar y, justo como lo piensas, sucede. La relación con el cine es pasiva, tu pensamiento está activo, pero el resultado no depende de ese pensamiento. Cuando me propusieron hacer la película no sabía si hacerla o no. Había pasado cuatro años pensando esa historia en una forma (la del cómic), por qué pensarla en otra (la del cine). Pero al mismo tiempo una voz me decía que iban a pagarme por aprender un nuevo trabajo. En el peor de los casos haría una mala película, y no era tan grave. Así que lo hice.

¿Siente diferencia entre trabajar solo con blanco y negro, como en los cómics, y hacerlo con color, como en sus pinturas?



Cuando hago cómic considero que el dibujo es la escritura. El blanco y el negro me ayuda a simplificar. En cambio, cuando pinto, me dejo llevar por las sensaciones, no hago un esfuerzo intelectual y allí soy más libre. Llegan los colores.

¿Tiene un método reconocible de trabajo?



Mi método es mucho trabajo, siempre. Estar concentrada. No me gusta la pereza.

Alguna vez dijo que le gustaría hacer una película sobre Latinoamérica, ¿por qué?



Cuando leo a latinoamericanos me doy cuenta de que tenemos la misma relación con los muertos. En mi cultura también es normal que los espíritus estén ahí y que las dimensiones de la vida y la muerte habiten el mismo plano. La cultura europea pone todo en cajas, la vida en una, la muerte en otra; eso, claro, te hace avanzar muy rápido, pero quita la poesía. Es eficiente pero aburrido. También me gusta la música latinoamericana. Un proyecto allí me interesa.

Ha vivido en Francia, Irán, Austria y ha hecho películas con producciones en inglés... ¿En qué idioma piensa?



Siento en persa y pienso en francés. Tengo el pensamiento lógico del francés, pero mi corazón sabe cosas que mi cabeza no, y esas son en persa.

Marjane Satrapi tendrá una charla virtual en el Hay Festival de Cartagena el miércoles 27 de enero, a las 9 a. m. Inscripción en www.hayfestival.com