'No estaba triste con mi anonimato': Hervé Le Tellier

Hasta noviembre del año pasado, solo un círculo reducido de lectores conocía la obra de Hervé Le Tellier. De hecho, gozaba de mayor renombre por su trabajo como crítico literario y editor, incluso más por hacer parte del grupo Oulipo, un taller de experimentación literaria al que también pertenecieron escritores de la talla de Raymond Queneau, Italo Calvino y Georges Perec.

Sin embargo, desde que ganó el Goncourt 2020, el premio más prestigioso y codiciado de las letras francesas, no hay lector ni crítico que haya escapado del fenómeno que Le Tellier creó con La anomalía. Genial e inteligente son los calificativos que más se repiten en las reseñas. Y con toda justicia.



Se trata de una verdadera experiencia de lectura de un objeto raro que cuenta una historia en apariencia inverosímil: el encuentro cara a cara de ocho personajes con una versión distinta de sí mismos. Y el escritor francés no se contenta con entretejer los hilos que le dan pie a esta anomalía, sino que además él mismo tiene un doble dentro de la historia. Desde el comienzo, y a manera de espejo, un escritor llamado Víctor Miesel le sugiere al lector la posibilidad de que, así como él es una creación de Le Tellier, el lector mismo podría ser el fruto de una especie de simulación virtual que negaría su existencia y la de todo lo que conoce y percibe como real.

La novela gravita sobre la idea de confrontarse con un doble de sí mismo. ¿Cómo surgió ese argumento?



Comencé tomando notas sobre la confrontación entre un autor y él mismo. En un comienzo iban a hablar de literatura. Discutirían cómo se habían escrito ciertos libros. Al final eso me pareció demasiado plano con respecto al campo de lo posible que se abría en la confrontación de sí mismo. Lo que siempre tuve claro es que era la misma persona dos veces. Me di cuenta muy rápido de que era una idea que podía ser amplificada y que mis dos autores podían hablar de mucho más.

¿Cómo continuó con el proceso de desarrollo?



Identifiqué todas las situaciones posibles respecto a la confrontación de sí mismo y llegué a una docena: el sacrificio, el odio, la colaboración, la estupefacción, la muerte e, incluso, la no confrontación. Pero todo eso no podía ser abordado solo por un personaje, así que asocié cada una de esas situaciones a un tipo de personaje y cada uno de ellos a un tipo de escritura. Luego incluí otros personajes que no viven la confrontación, pero que presencian la de los otros. Fue muy simple de escribir porque se convirtió en un libro que me dieron ganas de hacer. Lo escribí muy rápido, en once meses, gracias a que había hecho mi plan y mis personajes. De una u otra manera, eran ellos los que me pedían que continuará su historia.

Al tiempo que confronta a sus personajes con sus dobles, confronta al lector con la idea de que eso le puede pasar. Nos cuestiona sobre lo que consideramos ‘realidad’...



Para ser honesto, no sabía muy bien hacia dónde iba con esto de los dobles, pero quería dar una explicación, así que muy pronto comencé a reflexionar sobre lo que podría justificar una situación así. En ese momento recordé una conferencia, en la que había estado años atrás, sobre simulación. Se trataba de una hipótesis propuesta por el filósofo sueco Nick Bostrom. Lo que él dice es vertiginoso: la idea de que el lector que lee un libro en el que hay personajes inventados es en sí mismo una suerte de invención. Fui al extremo y desarrollé ese terreno. De hecho, las novelas son simulaciones, los personajes también y, de cierta manera, los escritores somos los demiurgos, los creadores.

Portada del libro de Le Tellier, editado en español por Seix Barral. Foto: Archivo particular

Después de haber desarrollado esa hipótesis, ¿la considera posible? ¿Cree que nuestra vida puede ser una simulación?



Algunos científicos estiman que hay una sobre dos posibilidades de que esto sea así. ¡Eso es mucho! ¡Es perturbador porque es una especie de cara o sello! Aunque sinceramente no lo creo. Detestaría pensar o saber que soy una simulación, pero reconozco que probabilísticamente es posible. No es del todo inverosímil ni una elucubración surgida de un cerebro loco. Aun así, cuando me golpeó el pie contra la pata de la cama y me duele, pienso en realidad que existo, porque me duele, y no que ese dolor es ficticio ni el producto de la simulación que me envía sensaciones de dolor para hacerme creer que existo. Pero reconozco que somos seres codificados: nuestro ADN es un código, así que de alguna forma estamos cerca del programa.

Y los temas que atraviesan el libro son muy humanos: el amor, la frustración, la muerte, el dolor, el abuso…



Sí. Al confrontarse, la simulación puede volverse un asunto esencial: ¿qué es lo que cuenta en nuestra vida, qué es lo que importa? En últimas, vemos que para todos estos personajes lo fundamental es la relación humana: de amor, de amistad.

¿Por qué decidió que el lapso para que se diera el encuentro entre uno y su doble fuera de 106 días?



Porque no era práctico confrontarse a uno mismo en una unidad de tiempo absoluta. Entrar en una casa y que uno ya esté ahí provocaba algo muy diferente a confrontarse a uno mismo con 106 días en el medio. Esto deja el tiempo suficiente para que algo haya pasado. Había 243 pasajeros y conservé solo ocho, que experimentan la enfermedad, la muerte, el embarazo, la separación. Todas esas opciones posibles, sus pequeñas bifurcaciones, permiten mostrar a personajes que a la vez son los mismos y han dejado de ser los mismos. Me interesaba que les hubiera ocurrido algo en esos días y que el nuevo que había llegado se hubiera perdido de la primavera, que es el símbolo de la renovación, de la vida.

¿Alguno le dio más dificultad narrativa?



Trabajé como un trapecista sin red que intentaba ver hacia dónde podía ir. La hipótesis de la duplicación me ayudó porque aportaba ese lado realista, que venía a balancear el lado fantástico de la confrontación. Luego, cuando me preguntaba cómo iba a salir de esa historia sin usar una pirueta o una caída pobre, descubrí que la manera de hacerlo era a través de la similitud entre la simulación y la novela misma. Es decir, el estallido de la novela como el estallido de un mundo. Era una metáfora absolutamente luminosa. Cuando encontré el final, estuve muy contento.

¿Podría haber una segunda parte de La anomalía?



Claro, pero no soy yo quien la va a escribir. El final que ofrece el libro da la idea de que tal vez hay otra novela posible, que se puede escribir a partir de otros personajes y que sería otro comienzo. Me gusta esa idea.

Una de las virtudes de su novela es que en medio de esa construcción central, muy de ciencia ficción, cada personaje corresponde casi a un género literario. Hay comedia romántica, novela negra…



Sí, porque es una novela hecha a partir de novelas cortas. A tal punto que en un momento dado tuve la intención de incluir un segundo índice dividido en personajes. Así, si alguien quería leer solo la historia de Víctor, o de Lucie, o de cualquier otro, podía ir directo a las páginas. Finalmente desistí. Quería un libro que fuera casi de aventuras, que no se soltara, quería algo muy diferente de lo que se suele proponer en la temporada de lanzamientos, al final del verano.

La anomalía toca temas de la geopolítica actual. Dentro de un marco que damos por real…



La presencia de lo que llamamos ‘lo real’, de la política, la cultura pop, representadas por la presencia de Elton John, Ed Sheeran, Macron, Trump y otros más, es una manera de anclar el libro en lo real de la situación en la que viven los personajes. Quería mostrar que lo que les pasó a esos personajes le concierne a toda la sociedad. Porque plantea la pregunta de cómo se debe reaccionar ante lo inconcebible, lo imposible. Y cómo hacer que una sociedad, que vive entre creencias muy diferentes unas de otras, acepta la perspectiva de un cuestionamiento total del mundo en el que vive.

Tengo además la sensación de que hay una voluntad de hacer reír. ¿Fue su intención?



Creo que los temas más serios conllevan risa. Tenemos derecho de reírnos. Hay más filosofía en la risa que en las lágrimas, incluso si el mundo brinda más oportunidades de llorar que de reír. Estoy del lado de Rabelais, Lewis Carroll, Wilde, así que mi vocación es hacer reír al lector.

Ha reconocido que escritores como Romain Gary, Calvino y Dostoievski le permitieron llegar a la idea del doble, pero también ha hablado de una influencia latinoamericana: Borges, Bolaño, Cortázar…



Borges está en mi panteón. Hace unos años hice una pieza cómica de teatro que es un homenaje a Borges y a Menard, se llama Yo y François Mitterrand. Incluso le robo frases a Borges porque, como no podía hacerlas mejor, era más simpático robarlas. A Bolaño lo descubrí tardíamente, porque no hablo español. Llegué a Putas asesinas, a 2666 y a Los detectives salvajes cuando los tradujeron. Fueron libros que adoré. Otro libro magnífico de él que me hace reír es La literatura nazi en América, esa especie de enciclopedia de escritores nazis que no existieron. Y, claro, Rayuela, y todo Cortázar. También hay influencias de Octavio Paz y de García Márquez, aunque menos.

Terminemos con una frase de Víctor, el escritor, el personaje con el que surgió La anomalía: “Que te llegue el éxito a los cincuenta es como que te traigan la mostaza con el postre”. Usted ganó el Goncourt con este libro después de haber cumplido 60 años, ¿se identifica con Víctor?



Es una frase justa. Hoy tengo menos años ante mí para beneficiarme del placer social de ser un escritor conocido. El Goncourt me llegó en un momento en el que tenía una vida de escritor muy feliz, sin notoriedad, pero no estaba triste ni amargado por una situación de relativo anonimato. La luz que me ilumina de repente va a ser fugaz. Va a durar uno, dos o tres años y después volveré a situaciones naturales, volveré a la sombra. La ventaja es que mis libros se venderán más y habrá más curiosidad por los libros que vendrán.



MELISSA SERRATO RAMÍREZ

París