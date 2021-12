Gabriela. Gabriela Wiener acaba de volar los más de nueve mil kilómetros que separan España de Perú y está en Lima, como lo está cada año –si puede– desde que migró hace dos décadas. Mientras habla de su nuevo libro, Huaco retrato, suenan las voces de los hijes que tiene con Jaime y con Rocío, el hombre peruano y la mujer española que ama. Dice que tiene prisa porque cuando llega a ese país donde nació hay reservas, planes, revisitas. Aun así, no es breve, en nada. Responde largo sobre temas hondos que la interpelan a ella y a la protagonista del libro, que también lleva su nombre.

Un huaco retrato es una pieza de cerámica hecha durante la época prehispánica con el propósito de inmortalizar una calca lo más precisa posible de los rostros indígenas. La idea es que fueran realistas y que ese trozo esculpido de arcilla y barro pudiera contener emociones, gestos, rastros de ornamentos. Gabriela tituló así su libro en parte por ser un símbolo de saqueo colonial, que es uno de los temas pilares de su texto, pero también porque es su rostro –marrón, cholo y sudaca– y el cuerpo voluptuoso que se le une, el lugar por donde atraviesa todo lo que narra, así se lo invente.

Los libros que Gabriela había publicado antes de Huaco retrato eran crónicas íntimas sobre su maternidad, las formas en las que ama, en las que desama. Esta vez torció ligeramente el rumbo; tomó temas igual de personales –como su tatarabuelo saqueador de huacas peruanas que resultaron en museos europeos, el poliamor, el duelo, la familia heterodisidente, el engaño, la descolonización y el deseo–, pero rompió con el género. No escribió ni una novela, ni un ensayo, ni una crónica, sino todo eso.

–Desde luego, he traicionado lo que he estado trabajando toda la vida, que era la crónica –dice Gabriela–. En Huaco retrato crees que estoy haciendo literatura de duelo, pero me escapo; luego que estoy haciendo literatura de la descolonización y me escapo; también que estoy haciendo ensayo y me escapo, y que hago novela y también me escapo. Eso me parece descolonizar. La idea es divertirme y alejarme de la seriedad de la crítica que intenta siempre encajonarte. Ahora estoy pensando en salirme del ‘yo’, de la primera persona, y así traicionar del todo mi proyecto.



–¿Recuerda el momento en que decidió deshabitar ese terreno conocido de la no ficción?

–Yo era muy pesada cuando estaba en la no ficción. Hablaba pestes de la ficción, pero uno también se aburre de sus militancias. No pueden ser para siempre ni podemos estar cuestionando todo porque es agotador. Cuando decidí incorporar la ficción sentí como una liberación y algo muy práctico de resolver. No me tenía nada valorada por ese lado, me sentía limitada para la ficción, siempre lo decía, pero era algo engañoso. Al final me divertí.

Huaco retrato empezó con una sospecha. En su intento por narrarse pero aun así crear una literatura colectiva en la que muchos puedan leerse buscó en las minas subterráneas de sus experiencias algo que pudiera abarcar experiencias compartidas. Su pasado, ese que no vivió pero de alguna manera define parte de lo que es, era algo que tenía pendiente. Las paradojas de su cara de huaco y su apellido de ascendencia austriaca que le llegó –tal vez– por su tatarabuelo Charles Wiener, la de su trabajo personal y plural para descolonizar el pensamiento y el deseo, y su familia orgullosa por su nombre blanco se le revelaron como una dualidad que le permitía hablar de lo que la conforma a ella y a otros.

Estos aparentes contrasentidos no hubiesen sido tan claros si su residencia fuese otra. Tener una casa poliamorosa en una ciudad española le dio la distancia para entender que, aunque no está en el epicentro de lucha de la descolonización, la frontera de migrante le da una visión con una riqueza distinta y válida para ser narrada. Sabe que su militancia sería otra desde Perú, pues para ella “las papas se están quemando en los territorios latinoamericanos”.

Pero también reconoce que escribir libros como Huaco retrato puede acercarla y así contribuir a la amplificación de esa urgencia descolonizadora. Aunque el libro no es su único soporte para enunciar lo que cree justo desde lo político, lo ancestral y lo sexual (hace parte de colectivos y trabaja comunitariamente por esto), España le parece un lugar complejo de articular en la militancia. La población migrante suele estar condenada al trabajo y la marginación. Hueco retrato es una forma de entonar su lucha, pero también de convocar a quienes no pueden participar de otras maneras.

–Me sirvió mucho leer los textos descoloniales y de disidencia sexual de Lucrecia Masson y del colectivo Ayllu. Es abrir otro camino alternativo a las construcciones teóricas y críticas sobre el amor, insertas en epistemologías coloniales, blancas y racistas de la modernidad y de la racionalidad donde el sujeto es pensado individualmente o mirado desde una visión capitalista y exitista. Con Huaco retrato quiero sumarme a esos trabajos que se están haciendo de epistemologías descoloniales y desde el sur, otras formas de pensar no hegemónicas sobre el amor y el deseo. Me interesa plantear cómo se presenta el conflicto de identidad a través del amor y cómo marca la sexualidad nuestras relaciones raciales. Como migrante, pienso que un ejemplo claro es esa vivencia de los celos y el melodrama que aquí se mira como exagerada, loca, en contraposición a la mirada analítica del poliamor del suelo europeo. Pero no solo el drama, también la fiesta, el descontrol del baile, el tocarse, que forman parte inherente y hermosa de nuestra identidad.

En el desmonte de casi todo que plantea Gabriela se repiensa también el lenguaje. En el libro, la protagonista jura sobre la certeza de que migrar no es volver a nacer, es volver a nombrar lo que ya tenía nombre. Se enfrenta, entonces, a saber cómo es que debe lucir una casa, hacia qué lado se vuelve y cómo llamar las formas en las que vive ahora que parecen estar lejos de cualquier referente.

–Por momentos nos ha interesado okupar –con k– la noción de familia y darle la vuelta porque ha sido un concepto que ha sido propiedad de la religión y siempre es monógamo y heterosexual. Pero aunque identifico que me interesa romper con esa palabra, no dejamos de usarla. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Familias Heterodiscidentes y se les dice familias a esos núcleos donde son todas madres lesbianas, trans, padres trans, poliamorosas. Creo que hemos mantenido la palabra familia porque tiene un punto provocador que le desespera a la ultraderecha, y lo que más nos gusta en este mundo es desesperar a la ultraderecha.



–Usted cuestiona las palabras de la misma forma que cuestiona el deseo y la mirada. Así como la religión se apropia del concepto de familia, la sociedad ha blanqueado el deseo. ¿Cómo empezar a desmontar esto en la percepción y en el pensamiento?

–Normalmente estamos hablando de género y de monogamia y nos olvidamos de que hay otras cruces de desigualdad para las personas, como la clase o la raza que hacen que ni el amor ni el deseo sean cosas fáciles, sino más bien complejas. La protagonista sí que se siente colonizada por el deseo del cuerpo blanco, pero también es quien coloniza porque la habitan violentamente la posesión y los celos. Para mí, este es un proceso abierto y de pleno aprendizaje. En el taller antirracista que aparece en Huaco retrato hay un encuentro con esos cuerpos que normalmente no te atraen y te haces la pregunta :¿por qué no me atraían esos cuerpos?, ¿qué fue lo que me dijeron? Entonces, ¿qué hacemos con este deseo limitado? Pues trabajarlo para que de alguna manera entendamos que esa forma del gusto es también una herida fundida en nuestra propia corporalidad. Suena bien en teoría, pero en la realidad es más difícil.

La nueva novela de Gabriela Wiener es publicada por Random House. Foto: Archivo particular

En sus otros relatos sobre la maternidad y el amor encapsulados en las columnas que escribe para El País de España o para el New York Times en español y en libros como Llamada perdida (2015) o Ejercicios para el endurecimiento del espíritu (2014), Gabriela reconoce que son las lógicas del amor y del deseo su talón de Aquiles cuando la intención es debatirlas, tan solo no se esconde. Nadie va a sacarle en cara los cruces que tiene entre el poliamor y los celos, o las sensaciones de libertad y de dependencia. En Huaco retrato reconoce que el proceso de liberarse no libra de la aflicción de habitar este mundo hostil, racista y hegemónico del que aun así se ansía hacer parte.



La primera escena de este libro es Gabriela de pie en medio de un museo francés preguntándose cómo llegaron allá esas figuras que se asemejan a su rostro y que fueron arrancadas del territorio peruano por alguien con quien comparte apellido. Rodeada de esas piezas distribuidas de manera “inconexa y aislada”, se pregunta qué hacen allí estos símbolos y por qué les caen miradas de sorpresa por distinto y no por semejante. Y llega el reclamo: devuelvan todo. El primer paso de la descolonización es también el retorno de la historia.

–Sí, hay que pelear porque nos devuelvan los objetos, no tanto a nivel de naciones que se reparten de otras formas el patrimonio de ayer y de hoy y se ponen al día en sus deudas históricas, sino como procesos que salen de las propias comunidades. Los descendientes de los expropiados deberían embarcarse en un ritual de devolución del ‘oro’ y de sanación cultural. Allí cabe mucho: intervenciones artísticas, hackeos, okupaciones y reorganización museográfica, reapropiaciones, nuevos viajes.



–El relato y registro de las mujeres también es una deuda que tiene la historia, además de la forma en la que han sistematizado la memoria. Usted sabe mucho de Charles Wiener, pero no de su tatarabuela María Rodríguez, que fue quien se quedó en Perú y de quien emergió su familia.

–Ella para mí era un agujero perdido en la historia en el que me interesaba explorar hasta cierto punto. No es tanto una búsqueda de quién era, porque es muy complicado saberlo, sino cambiar esa ausencia por presencias de mujeres marginadas, echadas de lado, de las que no hemos escuchado suficientemente sus relatos. Gabriela, la protagonista, es heredera de ese clan. Ese callar es lo que ella conoce.



Gabriela no hace más que mirarse en estos espejos deformados o vacíos que le han quedado y que ella arrastra. Gabriela hace lo mismo y lo registra.

ANDREA YEPES CUARTAS