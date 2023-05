La escritora uruguaya Carmen Posadas, nacionalizada en España, publicó recientemente Licencia para espiar, un viaje por la vida de célebres mujeres de la historia que ejercieron el espionaje, desde la Malinche hasta la reina Catalina de Médicis.

¿Qué libros están ahora en su mesa de noche?



Estoy leyendo mucho para documentarme antes de empezar mi nueva novela. Pero siempre reservo un tiempo para leer por puro placer. En este caso, el volumen final de En busca del tiempo perdido, de Proust.



Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?



A la duquesa de Guermantes (en homenaje a mi padre, que adoraba a Proust) y a Heathcliff de Cumbres borrascosas.



De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?



Ivanhoe. Fue el primer libro ‘de grandes’ que leí sin ayuda.

Carmen Posadas, escritora española y uruguaya. Foto: Carolina Roca

¿Subraya los libros?



¡Siempre! Me encanta releer al cabo de un tiempo y ver qué me llamaba la atención años atrás. Nunca lee uno el mismo libro, igual que tampoco puede uno bañarse en el mismo río.



¿Cuál película ha visto más veces?



Son dos: La vida de Brian y My Fair Lady. En mi familia es como un ritual. Cada tanto nos juntamos para verla.



¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?



Para entender a España, el Quijote o Los episodios nacionales. Para entender a Uruguay, cualquier libro de Benedetti.



¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?



El jardín de las delicias, del Bosco. Más que un cuadro, es un libro, ¡se pueden ‘leer’ tantas cosas en él!



¿Tiene alguna manía al escribir?



Antes tenía mil manías. Escribir a mano, usar una pluma con tinta negra, beber té. Ahora escribo donde puedo: en los aviones, en los trenes, donde sea.



¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?



He vivido en tantas que a todas les encuentro su lado bueno. Montevideo es mi infancia; Madrid, mi presente; Londres, mi juventud alocada; Moscú, un puro disparate.



¿Cómo tiene organizada su biblioteca?



Yo que soy el caos personificado puedo, sin embargo, encontrar cualquier libro entre los miles que tengo en casa. Tengo varias bibliotecas. Una de ensayo, otra de obras clásicas, otra de novela contemporánea, otra de historia, otra de libros sobre religiones diferentes. Cada una de estas bibliotecas están ordenadas alfabéticamente.

¿Qué libro compraría hoy?



Todos los días compro libros. En cualquier momento en mi casa se producirá un derrumbe.



Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?



No sirvo para nada más. Para el resto de las cosas de la vida soy un desastre. Si no fuera escritora, sería taxista: me gusta conducir, me gusta que la gente me cuente su vida (las personas se confiesan muchísimo con los taxistas) y también me gusta que la gente luego se baje del taxi y desaparezca (risas).

