Desde hace diez años el psicólogo clínico Francisco Villar recorre los pasillos del Hospital Sant Joan de Déu, en Barcelona. Día a día, atiende a pacientes con una historia en común: son adolescentes que han intentado quitarse la vida. Profesor en el máster de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona, con un título doctoral centrado en la conducta suicida de menores, Villar es una autoridad en la materia. Acaba de publicar el libro Morir antes del suicidio. Prevención en la adolescencia (Herder), que busca explicar un tema para muchos incomprensible y ofrecer vías de solución con el fin de aplicarlas cuando todavía hay tiempo.

(Le recomendamos leer: ‘Conversar no es un lugar para que yo te demuestre que tengo razón, o viceversa’).

“Tengo la obligación de reunir el dolor que he compartido con tantas familias y transformarlo en prevención para las demás”, dice. Pese a hablar del deseo de morir, su libro está lleno de vida. Porque pretende eso: dar herramientas para encontrar salidas a la crisis vital que conduce a muchos jóvenes a buscar la muerte.

¿Por qué el suicidio sigue siendo un tema que todos quieren mantener escondido bajo el tapete?

Porque es lo que se ha hecho durante mucho tiempo, quizá con la mejor intención. Lo tapamos, lo condenamos, para protegernos. Ya sabes lo que ha existido a nivel histórico: a los suicidas se les ha penalizado, se les ha negado entrar en tierra santa, etcétera. Es el tema más fácil de esconder en el mundo porque nadie lo quiere encontrar. Sin embargo, el problema de no hablar de frente sobre él es que, a falta de una información adecuada, hemos generado una serie de mitos en forma de salvavidas, y esto perjudica la prevención. Ahora ha empezado a cambiar, porque la realidad nos ha desbordado.

Quizá sigue tan callado porque para muchos resulta incomprensible. Impera el miedo…

Facebook Twitter Linkedin

El libro de Francisco Villar está editado por Herder. Foto: Archivo particular

Precisamente, por no hablar del tema, no hemos hecho una aproximación comprensible. Entonces da mucho miedo. Lo que se recibe del mundo científico también complica la situación. Las investigaciones se han orientado a ver cómo predecimos el suicidio, y eso sí es complicado. Predecirlo es muy difícil, pero prevenirlo no. Te pongo el ejemplo de los accidentes de tráfico. Es imposible decir que alguien va a morir dentro de diez años por un choque. Sin embargo, la sociedad ha actuado con medidas de prevención: más seguridad en los autos, reducción de la tasa de alcoholemia, mejores carreteras, uso del cinturón. Estas intervenciones se han hecho sin basarse en la predicción, sabiendo que podíamos salvar no a una persona en particular, sino a la gente en general. Y han funcionado. Se dice que el suicidio es muy complejo. No lo es tanto. Hemos innovado mucho en conocimiento, que es lo trato de plantear en el libro. Necesitamos entender el proceso que conduce al deseo de morir y encontrar iniciativas en las que podamos intervenir.

¿Cómo hacerlo, cómo intervenir?

Hay que preguntar. Si vemos a alguien que puede estar pasando por una situación que lo lleve a pensar en el suicidio, tenemos que preguntar. Decirle: esto que me estás contando es muy impactante; con todo esto que afrontas, ¿en algún momento has pensado que la vida no vale la pena? Debemos poner el tema sobre la mesa. La gente no lo hace porque teme que le contesten que sí, que lo han pensado. Porque ante esa respuesta ¿qué hacer? Entonces recurrimos a los mitos para calmarnos. Ya no solo no preguntamos, sino que si alguien nos dice que se quiere suicidar, pensamos que “está llamando la atención”, así dormimos tranquilos. Lo que hacemos con eso es dejar sola a esta gente que en un momento determinado, transitorio, piensa en la muerte como una alternativa porque no ve más.

(Le puede interesar: ‘Estamos siendo hackeados, manipulados’: maestro budista Lama Rinchen Gyaltsen).

Como especialista, está en contacto con adolescentes que han intentado suicidarse; niños y jóvenes que no tuvieron ese apoyo previo que plantea. ¿Por qué no lo damos?

No sé. La verdad, no te sé responder. Trabajo con chicos que han pasado esa línea y muchos de sus padres creen que la mejor forma de protegerlos es que nadie sepa lo que han hecho. Que el colegio no se entere, que los amigos no se enteren. Lo hacen por vergüenza, por no sentirse fracasados como padres, para distanciarse lo más pronto posible de esa realidad tan difícil. Por supuesto, todos queremos que el chico retome su vida. Pero si yo estoy pasando por un mal momento, no me puedo exigir el mismo rendimiento que cuando estoy bien. Es necesario que el entorno lo entienda. En lugar de hacer una red de prevención, de informar para pedir que lo acompañen y lo observen, buscan que nadie sepa porque, fíjate, lo que la gente va a pensar. ¿Preguntabas por qué no hemos abordado el suicidio y sigue escondido? Porque hacemos verdaderos esfuerzos para mantenerlo así.

Dice que la adolescencia es la edad en la que más intentos de suicidio se registran. Ahí se corre el riesgo de caer en uno de los mitos que señala como más peligrosos: “Si lo anuncia, no lo va a hacer”...

Es lo que muestran los estudios: en los adolescentes se presentan doscientos intentos por cada muerte. Si un chico o una chica lo intentan, no debe importarnos que sea letal o no. Están buscando acabar con sus vidas y eso lo tenemos que tomar muy en serio. Nos abre una ventana de posibilidad que hay que aprovechar para actuar. Es cierto que un padre nunca está preparado para pensar en la muerte de su hijo. Pero nos falta ampliar el foco y ver que esto no se trata de culpables. Es una falta de comprensión de la problemática que arrastramos históricamente y que ya tenemos que romper.

¿La familia es el principal factor protector?

Está señalada así para el adolescente, aunque hay muchas cosas que la familia no le puede satisfacer. Todo lo que los chicos buscan no está ahí. Necesitan amor, pero del chico o la chica que les gusta. Necesitan sentirse útiles, que suele pasar cuando están lejos de sus padres, que por lo general les facilitan todo. Pero sí es importante que tengan esa seguridad de poder llegar a casa a recoger fuerzas para enfrentar la vida. Es allí donde explotan por la presión del mundo de afuera, pierden los papeles y los padres ven eso como una señal de mala relación. Es al contrario. La casa es el escenario más seguro, el refugio para curarse las heridas y salir de nuevo a intentarlo.

¿Qué pasa en los colegios? ¿Están manejando bien el tema del suicidio?

Los colegios no quieren que eso pase. Los padres no quieren que los colegios se enteren. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se les pregunte a los chicos a partir de los 10 años. Si ven que hay dificultades, falta de rendimiento, malestar –que a los niños se les nota en el comportamiento–, se les debe preguntar si han pensado que no vale la pena vivir. Cualquiera se asustaría al oír esto, pero los estudios muestran que a partir de los 9 o 10 años hay un 10 por ciento de ideación de muerte. A los colegios les está explotando el tema en las manos. Hoy están más sensibilizados y en busca de recursos para tener orientación, porque ya no hay manta que tape esta realidad.

Dice que el perfil del adolescente con intención suicida cambió con la pandemia. ¿Cómo ha visto este cambio?

Ha aumentado la incidencia. En nuestro hospital, hasta un 200 por ciento. El verdadero efecto lo hemos notado en 2021 y 2022, cuando se empezó a abrir todo de nuevo. Ha evolucionado por género. Antes, chicos y chicas estaban más o menos igual. Durante el confinamiento bajaron ambos. Cuando se abrió, los chicos retornaron a su punto anterior y las chicas se incrementaron muchísimo. Lo veo como una expresión del malestar y lo atribuyo al incremento del uso de las redes sociales. Su influencia negativa es devastadora.

¿Por el bullying o por las expectativas que se imponen como forma de vida que supuestamente hay que llevar?

Si tu hijo te dice que la vida no vale la pena, tómalo

en serio. En ese momento hay que abordar el tema. Porque no hacer nada

sigue costando vidas FACEBOOK

TWITTER

Tiene que ver más con las expectativas. Dicen que las chicas usan las redes para comunicarse, pienso que no lo hacen solo para eso, sino para entender qué espera el mundo de ellas. Como padres, intentamos transmitirles unos valores a nuestros hijos en casa, pero no podemos competir con la influencia de las redes sociales, mucho más atractivas que nosotros. Les llamamos una generación de nativos digitales. Imagínate. Con eso ya te estás desprendiendo de toda posibilidad de protegerlos. Alguien va a tener que parar y decir: perdón, nos hemos equivocado, y ponerle freno a esto. Y no hablemos del bullying, que es un factor asociado al suicidio. Con 12 o 13 años, los chicos hacen memes tremendamente humillantes porque todavía no están preparados para ver las consecuencias. ¡Y les damos esas armas! Es alarmante. Cada día subo a esa planta del hospital a seguir viendo lo mismo. En algún momento tendremos que rectificar y protegerlos.

(Le recomendamos leer: ¿Sufre de insomnio? ¿Cuántas horas debería dormir? Esta entrevista le interesa).

En su libro, usted habla de otro mito: que el suicidio siempre se deriva de un cuadro de depresión. Según lo que ha estudiado, no es necesariamente es así...

En los adolescentes es seguro que no. Los manuales de trastornos mentales han considerado el suicidio un síntoma de la depresión. Eso ha cambiado. En muchos chicos no está relacionado con un episodio depresivo y muchas veces, incluso, ni siquiera hay alguna patología. Nos ha convenido pensar así porque nos lleva a decir: esto es cosa de “enfermos mentales”. Se juntan los dos estigmas y ya: apartado el tema.

Otro error es considerar que se trata de un acto impulsivo, lo que lleva a pensar que no hay nada qué hacer para prevenirlo...

Los estudios hablan de hasta un año de pensamiento. Yo he acompañado en primera persona a más de 1.200 familias y analizado más de tres mil episodios, y menos de tres meses de ideación no he visto nunca. Si tu hijo te amenaza con suicidio, si te dice que la vida no vale nada, es que lo tiene en la cabeza. En ese momento es necesario abordar el tema. Intentar reducir el dolor, aumentar la esperanza, mejorar los vínculos. Porque no hacer nada sigue costando vidas.

Se cree que es mejor no tocar el tema porque así se evita el efecto contagio. Pero usted plantea que ese contagio es una realidad de doble vía, que hay lugar también para un contagio positivo. ¿Cómo se da?

Todo depende de cómo se hable. Si el tema se romantiza, se generará ese contagio negativo. Pero también existe el efecto de protección. Compartir teléfonos de apoyo, mostrar campañas efectivas, describir cómo alguien ha logrado abrir caminos y mantener la esperanza sin desfallecer. El efecto de identificación funciona para ambos lados. Netflix no solo hizo la serie 13 Reasons Why (que generó un incremento en intentos de suicidio), también Gambito de dama. Nadie ha logrado crear una campaña a favor del ajedrez tan efectiva como esa serie. Somos personas imitadoras. Nuestros adolescentes pueden dar la apariencia de que no nos escuchan, pero nos miran. Dar ejemplo es esencial.

Más noticias A Fondo

'¿Soy lo bastante buena? No lo sé': Michelle Obama

'Tu sombra de pájaro', una novela que suma misterio y belleza

Hanif Kureishi y el arte de la distracción

MARÍA PAULINA ORTIZ

Editora de LECTURAS