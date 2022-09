¿Quién es ese hombre joven que me mira desde París, a través de la pantalla, y que tiene unos ojos azules, melancólicos, que nunca parecen sonreír así su boca se crispe en una sonrisa cada cierto tiempo? ¿Quién es él, que habla con una voz profunda y que resalta palabras como “violencia”, “exclusión”, “opresión”, “homofobia”, “machismo”?

¿Quién es él, que mató su nombre de nacimiento, Eddy Belleguelle, y adoptó otro: Édouard Louis, para romper así con el pasado? ¿Quién es este fenómeno editorial que con su primera novela vendió en su país natal, Francia, alrededor de doscientas mil copias? ¿Quién es el autor de novelas como Para acabar con Eddy Bellegueule (2014), Historia de la violencia (2016), Quién mató a mi padre (2018) y la más recientemente publicada en español, 'Lucha y metamorfosis de una mujer' (2022)?

Al verlo, jamás se sospecharía que ese hombre de veintinueve años, blanco, rubio, de quijada alargada y con un atractivo frágil ha sufrido. Pero sí: acoso, golpes, escupitajos, amenazas de muerte, abuso sexual, ostracismo social, rechazo por parte de su padre, de su madre y de casi cada persona con la que creció en el pueblo francés de Hallencourt. Y él, tan enigmático a pesar de su afabilidad, decidió convertir este sufrimiento en su cantera literaria, no para extasiarse en la herida que nunca cierra, sino para hablar de lo que la Francia burguesa no quiere que se hable: de las personas que no tienen para comer, de quienes mueren sin recibir atención médica, de los cuerpos que son apaleados por no ser lo suficientemente hombres o lo suficientemente mujeres, de los votantes de la extrema derecha que anhelan pasados oscuros y que arrancan de cuajo la esperanza de un futuro diverso.

Por eso, la literatura de Édouard Louis tiene una vocación de denuncia: señala con nombres y apellidos a los poderosos que, desde la cúspide de la pirámide social, ensombrecen el destino de millones de hombres y mujeres que han aceptado que Francia sea una idea asentada en exclusiones sociales. No quiere escribir libros bellos que hagan sentir bien a los lectores. Quiere escribir para que nadie olvide que el horror existe en los países que se han dado por llamarse a sí mismos como “civilizados”.

¿Quién es Édouard Louis?



Un cuerpo que ha sufrido.



Una boca que habla y grita.



Unas manos que escriben.



Unos ojos que observan la violencia, sin pestañear, sin apartar la mirada.

Uno de los grandes mitos de la humanidad es Francia: literatura, filosofía, ciencia, arte, riqueza, tolerancia y respeto por las diferencias. Sin embargo, en sus novelas usted muestra otra cara: un país intolerante, xenófobo, ignorante y con una gran pobreza oculta. ¿Por qué es tan importante para usted el desmontar el mito francés en sus libros?

La nueva novela de Louis es publicada por la editorial Salamandra. Foto: Archivo particular

Para mí, escribir adquiere un verdadero significado cuando se hace para destruir los mitos, para traer al mundo conversaciones incómodas que nadie quiere tener. En Francia muchas personas hemos vivido bajo la vergüenza, el ostracismo y la intolerancia, porque estamos rodeados por muchas ficciones que usurpan el lugar de la realidad. Durante siglos, nos han contado desde el privilegio qué es ser un hombre, una mujer, una persona de ciudad, una persona de campo, esto y lo otro. Y estos son relatos que poco o nada tienen que ver con lo que los seres humanos reales experimentan a diario en sus carnes. De este modo, hay un abismo enorme entre estas categorías intelectuales y lo que los cuerpos sufren. Así que escribir tiene que ser la manera en que mostramos como toda esa idealización es inútil e incompatible con la cotidianidad. Esto es lo que pasa con Francia: en el mundo se dice “Francia” y se crea de inmediato esa mentira que mencionas. Una que hace que los trabajadores, los pobres, las personas LGBTIQ+, los inmigrantes, las personas que no tienen comida, que todo lo que no sea el ideal burgués se invisibilice. Y no solo esto, porque también se ocultan todas las formas de violencia y, por ende, a quienes la sufren y a quienes la ejercen.

¿Este mito francés es solo fuera de Francia o también dentro de ella?

Cuando se dice “Francia” y se piensa en la opulencia, la intelectualidad, la tolerancia, no solo es un fenómeno externo a nosotros, sino que al interior de nuestro país también se da. Cuando un francés dice “Francia” se refiere a todos, menos a quienes crecimos en la pobreza, la violencia, la ignorancia. “Francia” no es la clase trabajadora: es la burguesía, los políticos, los ricos, los poderosos. Y por eso escribo, porque el lenguaje, el mismo que se usa para construir mitologías, es la herramienta más poderosa para destruirlas. El mito francés quiere borrarnos de un plumazo, hacer como si no existiéramos. Mis libros, cada uno de ellos, es una forma de reclamar mi lugar en el mundo y el de mi familia y el de todas las personas que experimentaron situaciones similares a mí. Es un grito en contra del borrado de cuerpos que se tienen como vergonzantes.



Bueno, si hablamos de mitos franceses, está el gran eslogan de la revolución: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Para quién la libertad? ¿Para quién la igualdad? ¿Para quién la fraternidad?

Estas palabras no fueron inventadas ni para mí, ni para mi madre, ni para padre, ni para nadie con quien yo haya crecido. Solo tres palabras dejaron a millones y millones de seres humanos fuera del relato oficial. Pero, lo más importante es que estas palabras se fundamentaron en identidades esencialistas y excluyentes. Para que mi padre pudiera ser considerado un hombre al crecer, es decir, ser libre , él tenía que demostrar que no era mujer. ¿Y cómo hacía esto? Al no cruzar las piernas al sentarse, porque eso es cosa de mujeres; al comer grandes platos de comida y no pequeños, porque eso es cosa de mujeres; al pelear en las calles borracho contra otros hombres borrachos, porque el no hacerlo era cosa de mujeres. Así que los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se construyeron como modos de rechazar algo más.



Ser francés (y poder ser libre, igual y fraterno) significa que te opones a lo que se supone que no es como tú. Decir “soy francés” es alardear de poder acceder a ciertos espacios, servicios y derechos, en contraposición a otras nacionalidades. Así que al decir “Francia”, “francés”, “libertad”, “igualdad” y “fraternidad”, la pregunta es, ¿qué categorías estamos rechazando y excluyendo para hacernos sentir parte de algo? Si alguien es libre, es que tiene que haber otros que no lo son. Si un grupo vive en la igualdad, es necesario que otros existan en la desigualdad. Si se habla de fraternidad, lo más seguro es que haya quienes no puedan pertenecer a ese grupo (mujeres, migrantes, gays).

Usualmente al hablar de problemas sociales, se suele hablar del grupo para hablar del individuo. En su caso es al contrario: habla del individuo para dar sentido a la colectividad. Bien sea al hablar de usted, de su padre o, como en su libro 'Lucha y metamorfosis de una mujer', de su madre. ¿Por qué enfocarse en lo singular y no en lo plural?

Yo prefiero escribir sobre aquellos y aquellas quienes nunca tuvieron la oportunidad de ser excepcionales, porque el mundo los derrotó. FACEBOOK

En cada uno de mis libros intento demostrar que cada ser humano contiene en sí mismo un universo, si miras lo suficientemente cerca. Mi madre al ser una mujer de la clase trabajadora dice mucho sobre qué es ser una mujer, una trabajadora, una víctima de violencia. En el uno se puede encontrar el todo. Pero también hay algo más en mi literatura: en el pasado se escribía mucho sobre lo que era ser excepcional. Libros y libros sobre criaturas diferentes, excepcionales, que lograban cosas brillantes. Yo prefiero escribir sobre aquellos y aquellas quienes nunca tuvieron la oportunidad de ser excepcionales, porque el mundo los derrotó. Y mi madre hubiera querido ser algo más que una madre, un ama de casa, una trabajadora. Mucho más que una madre que tenía que hacer la cena y cuidar de sus hijos. Mi madre hubiera querido usar maquillaje, pero la sociedad le decía que estaba mal visto. Ella hubiera amado recorrer el mundo, salir a la calle, ver más allá, pero la sociedad le recordaba que su universo era la casa. Y al describir este destino fatalista y su lucha por romper ese molde, lo que finalmente hago es crear un panorama colectivo de una sociedad compuesta por muchas mujeres invisibles.

Pero este modo de escribir no está exento de riesgos, ¿qué riesgos tomó al escribir sobre su madre para dibujar a todas las otras madres pobres, trabajadoras y violentadas?

Mi madre pudo escapar, pero su historia es también un recordatorio de que muchas otras mujeres no han podido hacerlo y siguen atrapadas en destinos patriarcales. Lo cual de hecho es triste. Esa es una preocupación que siempre me acompaña: ¿mis historias serán muy fatalistas? Pero automáticamente recuerdo que no estoy para darle golosinas a los lectores ni para reforzar aún más el entarimado de una ficción. Además, no quería que la experiencia de mi madre sirviera para borrar a quienes no logran lo mismo que ella. Y mucho menos deseaba que una persona leyera mi libro y dijera “¿ven? Es posible escapar de la violencia y la pobreza con mucho esfuerzo, quienes no escapan es porque no quieren, porque no se esfuerzan mucho”. Quería un libro que buscara la belleza, pero que enojara a las personas. Este es un reto ético: enojar con la belleza. Pero también es algo necesario, para no quedarnos únicamente en lo bello para olvidar que detrás hay mucha fealdad y dolor.

Hablando de retos éticos, algo que pensé al leer su libro fue cómo se puede narrar la experiencia de una mujer siendo un hombre gay. ¿Cómo estas experiencias de grupos marginados se complementan? Pero también, ¿en qué se diferencian?

Édouard Louis es autor de novelas como 'Historia de la violencia' o 'Quién mató a mi padre'. Foto: Silvana Sergio

Las mujeres y los hombres gays nos encontramos en un punto en común: la violencia masculina. Al crecer, la misma violencia que encarcelaba a mi madre era la que me recordaba que yo era diferente a los demás niños de mi pueblo. Sin embargo, esto en vez de unirnos, nos separaba. Ella no me entendía y yo, a la vez, no entendía su falta de entendimiento. La violencia no une, la violencia separa, genera abismos insondables entre los cuerpos que la sufren. Muchas personas cuyas condiciones de vida se ven afectadas por la extrema derecha, votan por Marine Le Pen o Bolsonaro para que aplasten otros cuerpos. Ese es el éxito del neoliberalismo: crear enemigos entre sus propios afectados. Y esto se ejemplifica en la historia entre mi madre y yo, que es al tiempo una odisea para llegar al entendimiento de que ella es una mujer violentada y yo un hombre gay que por ese motivo fue violentado.



Sin embargo, no creo que la experiencia sea todo: no creo que tengas que tengas que ser gay para entender la homosexualidad o mujer para entender el feminismo o migrante para entender sus procesos. Prefiero leer a Jean Paul-Sartre reflexionando sobre qué es ser una mujer que a Margaret Tatcher. Por supuesto, hay que tener una sensibilidad intelectual para poder hacer esto y el ejercicio de la escritura debe dejarse permear por esas experiencias para entender algo de ellas. Además, para mí es muy importante desafiar todas estas ideas esencialistas que dictaminan sobre qué puedes y no puedes escribir, que te circunscriben a una experiencia limitada y siempre incompleta. Porque quienes más se benefician de este esencialismo son las clases dominantes. El encasillar las experiencias es algo tremendamente burgués.

En 'Lucha y metamorfosis de una mujer' usted narra cómo de niño ejercía a su vez violencia patriarcal contra su madre, hasta el punto de ser cruel con ella. ¿Somos los hijos verdugos en potencia de nuestras madres? ¿Y podemos traicionar al patriarcado?

Ella era el patriarcado. Todos en mi pueblo lo eran. Sin embargo, la violencia no era un cuerpo particular FACEBOOK

En el libro digo que un hijo al frente de su madre sigue siendo un hombre al frente de una mujer. El que seas un niño en formación no neutraliza el hecho de que heredas los mecanismos de violencia. Y no solo es una cosa exclusiva de los hombres: mi mamá era extremadamente homofóbica hacia mí. Ella era el patriarcado. Todos en mi pueblo lo eran. Sin embargo, la violencia no era un cuerpo particular. Era una estructura que por siglos se había perfeccionado y refinado. Y podemos pensar que ahora estamos en el momento ideal para criticar las estructuras de poder que se esconden tras la familia, luego de los esfuerzos intelectuales que en la década del sesenta hicieron personajes como Simone de Beauvoir o Jean Paul-Sartre.Sin embargo, la realidad es otra: la misma comunidad queer parece querer legitimar una familia con roles definidos en su afán por encajar en una sociedad excluyente.



Por eso, creo que es importante traicionar al patriarcado al reactivar una vez más la crítica hacia los modelos tradicionales de familia. Para mí resulta muy extraño el leer libros sobre personas que aman a sus madres, ¿dónde está la crítica a la violencia que una madre puede ejercer también contra su hijo o su hija? Eso sí, se debe hacer una crítica holística, casi que entendiendo el fenómeno como una narración griega en la que la violencia salta de un cuerpo a otro. Así igual en una familia: la sociedad era violenta con mi padre, mi padre con mi madre y mi madre conmigo, que a la vez tenía que ser violento con ella.

Un libro y un autor con el que encuentro muchas similitudes con usted es Regreso a Reims, de Didier Eribon. Sobre todo por la idea de que escapar de un contexto es una traición y, como tal, deja una herida en quien escapa y lo marca como “traidor” de clase…

Didier es uno de mis amigos más cercanos. Así que siento que puedo responder un poco por mí, pero también por él. Una de las maneras de lidiar con esa herida que nos deja el escapar es, justamente, hablar de las razones que nos llevaron a tomar esa decisión. Muchas personas tienden a confundir el escape con una declaración de libertad, sin embargo, esta visión es limitada y se queda corta. Todo escape es un proceso político que debe narrarse. Reducir la huida de la violencia a una simple declaración de libertad es caer en la misma mentira de liberté, égalité, fraternité. Entonces, el escape mío y el de Didier solo fueron posible en la medida que los entendimos como procesos políticos. Por eso, nuestros libros son una arqueología sobre por qué para muchos es imposible escapar y por qué mecanismos políticos son atados a situaciones de violencia (machismo, homofobia, pobreza, discriminación). Jamás he entendido esa idea de los feel good books, que reducen todo a una meta a la que se llega muy feliz y nada hay detrás de esa cúspide llamada “libertad”.



Los libros que me conmueven son los que son un grito político, que demuestran que el sufrimiento no es porque algunos no se esfuerzan lo suficiente, sino porque el sufrimiento hace parte de estructuras de opresión que están diseñadas para no dejarte escapar. Por eso, me encantan los libros de Toni Morrison, Herta Müller, Svetlana Alexievich. Para entender cualquier escape hay que explorar en su melancolía, en sus fracasos, en sus odios, en sus personajes. Cuando escapé, pensé que sería muy feliz y libre. Y no, porque nada se borra de un plumazo. Muchos me dicen “pero tú eres feliz, vives en París, escribes libres, eres otro”. No es tan fácil. Nunca será tan fácil.

SERGIO ALZATE

