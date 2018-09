"Soy una de los pocos madrileños que aman Madrid": Almudena Grandes

¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje reciente?



He venido a Colombia con los cuatro finalistas del premio Tusquets de novela, porque formo parte del jurado que lo fallará el dia 18 de septiembre. He leído una, estoy con otra y las dos me gustan



Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?



A Fortunata, la protagonista de Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós y a Defred, porque El cuento de la criada de Margaret Atwood, me fascinó hace 20 años, antes de la serie que lo ha convertido en un fenómeno mundial.



De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?



Sin duda, la versión en prosa para niños de La Odisea que me regaló mi abuelo cuando hice la primera comunión. Ese es el libro más importante que he leído en mi vida, porque fue el primero que leí en primera persona del plural, como si viviera lo mismo que Ulises.



¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todas?



Es muy difícil… La flauta mágica de Mozart, mi ópera favorita, quizás. Quizás una copla española, Ay, pena, penita, pena. O Lágrimas negras. No sé…



¿Escribe a mano o va directo al computador?



Antes de escribir la primera palabra de un libro, escribo a mano en un cuaderno durante mucho tiempo. Defino el argumento, creo a los personajes, armo la estructura… Después, el texto en sí lo escribo en un computador.



¿Subraya los libros?



Los que utilizo para documentar mis novelas, de arriba abajo y los lleno de post-it de colores. La literatura no la subrayo, pero cuando un fragmento me impresiona o me interesa, doblo el pico de la página para poder encontrarlo después. Ya sé que está feo, pero no lo puedo evitar.



¿Cuál película ha visto más veces?



Si soy honesta, supongo que Mary Poppins o Sonrisas y lágrimas. Como espectadora adulta, creo que Drácula de Francis Ford Coppola, el paradigma de la excelencia en adaptaciones literarias, en mi opinión.



¿Qué libro le habría gustado escribir?



Muchísimos, tantos que no cabrían en toda esta página. Por citar algunos, Cien años de soledad, desde luego, Los Buddenbrook, de Thomas Mann, Los hijos muertos, de Ana María Matute, La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, Esperando a los bárbaros de Coetzee, y ya, por pedir, las Novelas ejemplares de Cervantes y el Antiguo Testamento.



¿Cuál novela colombiana recomendaría leer para entender mejor su país?



Yo soy una fan incondicional de Rosario Tijeras, Jorge Franco lo sabe. Y me encantó La forma de las ruinas, Juan Gabriel Vásquez también lo sabe. Como lectora, recomendaría cualquiera de las dos y el resto de la obra de sus autores.



¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...



Tengo manías más complejas. Por ejemplo, jamás escribo el título ni las citas antes de acabar el libro, jamás doy nada a leer… Sólo escribo por las mañanas, nunca menos de cinco horas, y escribo bebiendo té.



¿Está viendo alguna serie de televisión?



Me gustan las series porque se parecen a las novelas. Además, los episodios son cortos, y puedo ver uno y luego irme a leer, que es lo que más me gusta. Pero las segundas temporadas me decepcionan casi siempre, así que no soy muy fiel. Juego de tronos es la excepción.



¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?



En la mía. Soy una de los pocos madrileños que aman Madrid, y por eso tiendo a sentirme bien en las ciudades que se le parecen, grandes, caóticas pero misteriosamente ordenadas, con las calles llenas de gente… En Bogotá, por ejemplo, me siento muy bien, mejor que en Cartagena.



¿Cómo tiene organizada su biblioteca?



Muy mal. Por fortuna, vivo con un bibliófilo al que le encanta ordenar libros y se escandaliza de vez en cuando ante el implacable caos de los libros que meto en los estantes según los voy leyendo. Luis me la organiza, y él lo hace muy bien.



¿Qué libro compraría hoy?



Una buena novela colombiana de un autor o una autora joven a quien no haya leído todavía. Tengo que indagar, pero estoy segura de que la encontraré.



Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?



Me encantaría cultivar plantas, trabajar en un invernadero o en un vivero. También me gustaría ser librera, o tener una papelería con cuadernos y bolígrafos y rotuladores y lápices de todas las marcas, formas y colores. Pero, si pagaran por eso, lo que más me gustaría sería leer.





