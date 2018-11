"Mi biblioteca no es organizable": Diamela Eltit

¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje reciente?

​

Los del concurso que debí fallar (fue jurado del último Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez).



Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

​

A Madame Bovary en un intervalo de sus compras, y a Ana Karenina antes de que se lance a las ruedas del tren.



De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

​

Ninguno porque eran muy dramáticos. Aterradores.



¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?

​

Las composiciones de Violeta Parra.



¿Subraya los libros?

​

Depende.



¿Cuál película ha visto más veces?

​

Psicosis.



¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

​

Una virgen que amamantaba a Jesús guagua que estaba colorado de felicidad.



¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

​

Casi todos los que he leído.



¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

​

No, no se me dio la oportunidad.



¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

​

En el interior de mi casa.



¿Está viendo alguna serie de televisión?

​

No, pero voy a intentarlo.



¿Cómo tiene organizada su biblioteca?



No es organizable.



¿Qué libro compraría hoy?

​

Voy a comprar libros en Bogotá. Ese será mi hoy.



Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

​

A nada, me gusta el ocio.





