Guerrilleras en fuga

En las historias de guerra, de guerrillas y de resistencia, lo normal es que haya persecuciones, secuestros, explosiones, espionaje, subversión, clandestinidad, venganzas, torturas, miserias, batallas, operativos relámpago, planes maestros, hostigamientos, sabotajes. Incluso discursos grandilocuentes en nombre de la libertad o la unión. Y, por lo general, esas historias son hechas por hombres. En 38 estrellas, de la periodista argentina Josefina Licitra, también pasan esas cosas –no todas–, pero quienes las protagonizan son mujeres.

El libro cuenta la historia real de la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la que se haya tenido noticia. Sucedió en la prisión de Cabildo, en Montevideo, en julio de 1971, y las fugadas eran todas presas políticas de diferentes corrientes como los Tupamaros, que eran perseguidas por el régimen que más adelante daría paso a la dictadura militar uruguaya y a todas sus atrocidades ya conocidas.



Sin embargo, un hecho de esa trascendencia había pasado prácticamente desapercibido y sin registros, como si se tratara de una hazaña menor. Se cree que, en parte, ese olvido se debía a que un par de meses después de esa fuga se registró otra mucho mayor en la prisión de Punta Carretas, también en Montevideo, pero esta vez los fugados eran hombres. Entonces, y porque sí, la fuga de las camaradas femeninas quedó opacada.



Sin tener idea de todo lo anterior, casi cuarenta años después, la periodista Josefina Licitra viajó a Uruguay en 2012 para escribir un perfil sobre Pepe Mujica, el exguerrillero y líder tupamaro que llegaba a la Presidencia de su país. Durante una entrevista con su esposa, Lucía Topolansky, la primera dama mencionó “la operación Estrella” –de la que había sido parte– como si se tratara de un dato más de contexto sin relevancia. Esa fue la primera vez que la periodista oyó algo sobre el tema. Para fortuna de Licitra y la memoria de la fuga, muchas de sus participantes estaban vivas. Y, como pasa con muchas grandes historias periodísticas, parece que en las últimas cuatro décadas ningún colega había preguntado cómo había sido o si era relevante. Josefina Licitra les preguntó a cuantas personas pudo cómo había sido, se dio cuenta de que se trataba de algo relevante y que, sin duda, a mucha gente le importaría.



El resultado está en este libro, una historia adrenalínica de mujeres a la carga que deja al lector un poco descolocado: es notorio para cualquiera que lea 38 estrellas –libro que además forma parte de la colección Bordes, que tiene el objetivo de reunir a las mejores plumas contemporáneas del continente– que esa sucesión de pequeñas aventuras que implica una revolución se lee diferente cuando se conjuga en femenino. Que, aunque no debe ser así, todavía no es lo mismo ser revolucionario que revolucionaria, guerrillero o guerrillera, fugitivo que fugitiva.



Josefina Licitra, que ha escrito algunas de las mejores páginas de la crónica latinoamericana reciente, logra un ejercicio ejemplar de la narrativa de no ficción en este libro, el cuarto en su producción. No se sobreactúa: la historia y su paciencia para desempolvarla y desenredarla son muestra de un rigor y un dominio narrativo que hoy son escasos y urgentes en el periodismo, lejanos a la sed del reportero estrella. Quienes brillan son sus protagonistas, como debió ser desde un principio. Las revolucionarias merecían un libro así hace muchos años.