Emmanuel Carrère: hombre al agua

En el verano de 2019, después de padecer una terrible borrasca emocional, el escritor Emmanuel Carrère prendió su computador y abrió los archivos en los que había documentado retazos de los últimos cuatro años de su vida. Venía de sufrir una profunda depresión y ahora, por primera vez, se sentía mejor, algo apaciguado, dispuesto a trabajar. En los archivos había notas sobre sus días en un retiro de meditación en las montañas de la Borgoña, sobre la temporada que pasó en el hospital Sainte-Anne, en París –donde recibió un tratamiento a base de electrochoques–, sobre los meses que vivió en Leros, una isla griega, durante la crisis de refugiados de 2016. Empezó, entonces, a ordenar la enorme masa de notas en busca de una forma coherente, en busca de un libro. A punta de “ensamblar, yuxtaponer, cortar, agregar, intercambiar, ensayar trucos”, como él mismo escribe, Carrère montó, al estilo del editor de una película, su nueva obra, que llega este mes a Colombia.



(Además: El librero recomienda: literatura para todos los gustos).

Yoga, en su versión final, dista mucho del proyecto original que su autor tenía en mente. En 2015, antes de su crisis, Carrère tenía pensado escribir un “librito risueño y sutil sobre el yoga”; uno de esos manuales prácticos que se venden en la sección de autoayuda de las librerías, un best seller de aeropuerto, basado en los más de treinta años en los que ha practicado disciplinas como la meditación y el taichí. Todo encajaba: él pasaba por una bonanza emocional que había durado una década, con pocos altibajos anímicos, y quería compartir con otros su conocimiento. Ese invierno, entusiasmado con la idea, se sentó por las mañanas en la terraza de un café a tomar notas y a estudiar las enseñanzas de Patanjali, un gurú que vivió hace más de 2.000 años y escribió el canónico Yoga-sutra. Con su “librito”, que tenía el título provisional de La espiración, Carrère quería exponer de manera pedagógica lo que significa el yin y el yang, hablar sobre la ampliación de la conciencia y la paz interior, derribar la idea de que estamos condenados a ser “nuestro pequeño yo confuso, fragmentado, temeroso”.



Ese proyecto, sin embargo, fracasó. La crisis que atravesó Carrère, la que lo llevó al hospital de Sainte-Anne, lo hundió como un torpedo hunde a un barco, y transformó el librito risueño en el diario de un naufragio; en el testimonio de un hombre a la deriva que, después de atravesar un periodo de diez años de prosperidad y dicha, de repente se ve obligado a examinar la atomización de sus certezas. Carrère, en su balsa de náufrago, entendió que su crisis le brindaba la oportunidad de replantearse su proyecto, para escribirlo no ya desde la serenidad, sino desde la duda. “Todo lo que yo me disponía a contar en el tono sosegado de quien avanza tranquilo hacia el estado de quietud y ensimismamiento beatífico –escribe– se presenta hoy bajo una luz cruda y cruel, una luz del alba lívida y de ejecución capital”. Y es de esa duda, de su vulnerabilidad, de donde aflora Yoga. Diezmado y quebrantado, con su anhelada estabilidad emocional hecha trizas, Carrère se embarca en un viaje narrativo en busca de sí mismo, recorriendo de forma fragmentada sus últimos años y constatando, en el proceso, lo difícil que puede ser vivir a la altura de los preceptos que, en los buenos momentos, son tan fáciles de seguir.



(Siga leyendo: Héctor Abad presentó 'El olvido que seremos', en formato gráfico).

Facebook Twitter Linkedin

El libro de Carrére llegará a librerías del país a finales de mes. Foto: Archivo particular

Esa sensación de naufragio (o, por lo menos, de ir a la deriva) presente en Yoga es parte de la misteriosa receta que ha convertido a Emmanuel Carrère en el escritor de no ficción más famoso de Francia. En el año 2000, con cinco novelas a cuestas y una fama que crecía, Carrère le dio la espalda a la ficción y empezó a publicar libros basados en hechos reales. Con El adversario, el primero de ellos, encontró su nueva voz: ya no recurriría a la tercera persona, ya no intentaría meterse debajo de la piel de sus personajes. De ahora en adelante escribiría en primera persona y él mismo haría parte del relato. No fue, desde luego, un pionero: muchos escritores han tomado esta ruta, que a menudo la crítica reúne bajo el rótulo de ‘no ficción creativa’ o de ‘periodismo literario’. Pero los libros de Carrère son escurridizos y eluden la clasificación. Son obras, por decirlo de alguna manera, autoconscientes; en ellas el proceso creativo del libro está inscrito en el resultado final. Y, quizás más importante, son obras que divagan y oscilan, que se retuercen y se interrogan, que no tienen destino final. O, más bien, que el destino final no está contemplado desde el comienzo. “Lo que importa es el camino, no el destino –escribe en Yoga– o, como decía [el maestro de meditación] Chögyam Trungpa: ‘El camino es la meta’”.

Quizás, por esto, los libros de no ficción de Carrère irradian una vitalidad tan extraordinaria. En ellos la vida irrumpe y desvía el cauce de la narración. Así, por ejemplo, en Vidas ajenas (2009), el escritor francés pasa de contar la historia de los sobrevivientes del tsunami que se estrelló contra buena parte de Asia en 2004 a examinar en detalle la vida de dos jueces paralíticos franceses que padecieron de cáncer durante la adolescencia. Algo similar ocurre en El reino (2015), donde Carrère relata su breve conversión al cristianismo en sus treintas antes de adentrarse por los toboganes de la historia para reconstruir durante cuatrocientas páginas la vida de Pablo de Tarso y del apóstol Lucas. Ese bricolaje de situaciones e historias, de inesperadas asociaciones, infunde en sus libros una sensación de libertad que refresca porque es indiferente a la rigidez que a menudo proviene del orden.

Yoga, en muchos sentidos, es el más reciente ejemplo de este estilo. Pero difiere en un aspecto fundamental de sus antecesores. En su nueva obra, Carrère rompe una de sus reglas cardinales. “No puedo decir de este libro lo que orgullosamente he dicho de otros varios –confiesa hacia la mitad del relato–: ‘Todo lo que he escrito es cierto’”. En Yoga, en efecto, Carrère miente por omisión y, también, le vuelve a abrir la puerta, parcialmente, a la ficción. ¿Por qué? La razón tiene que ver con su divorcio de la periodista Hélène Devynck. Cuando la pareja se separó, los dos firmaron un contrato en el que se establecía que ella debía aprobar su aparición en los libros de él. Devynck, al leer el manuscrito de Yoga, tachó toda alusión a ella, lo que obligó a Carrère a dejar, en el corazón de la obra, un vacío narrativo que esconde buena parte del detonante de su hospitalización.



(No deje de leer: Uno de mis héroes es Jairo Varela': el pianista Arthur Hanlon).

Pero esa omisión no le resta poder al libro. De hecho, lo potencia. Yoga es un libro fraccionado y truncado porque su autor, al escribirlo, estaba fraccionado y truncado. Y por eso emana, desde sus primeras páginas, una profunda humanidad. Si en su proyecto inicial, La espiración, Carrère quería exaltar la meditación como una forma de detener el flujo incesante de pensamientos, Yoga es la constatación de la imposibilidad de detenerlos. Pero no solo eso. A lo largo del libro, Carrère parece decirnos que la meditación y las prácticas espirituales no son una forma de acceder al silencio del cielo, sino una manera de tolerar, mejor, el fragor de la tierra.



Christopher Tibble