Van a ser ya casi treinta y nueve años que fue publicado, por primera vez, 'Mi Cristo negro', de la escritora chocoana Teresa Martínez de Varela. Su primera edición, del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, fue pagada por la autora y escasamente circuló entre sus allegados. Libro inclasificable. Libro total.

No puedo dejar de pensar en el dilema al que se enfrentó Teresa Martínez al tener en sus manos y en sus palabras la historia, la leyenda, de Manuel Saturio Valencia, el “último fusilado legalmente en Colombia”, el 7 de mayo de 1907, en Quibdó. Víctima del racismo, la envidia, la miseria y la intolerancia de su época. Fue una historia que la acompañó desde niña: “(…) un fusilamiento decretado por el gobierno. Hubo tanta música, tanto aspaviento, edictos, tambores, etcétera, que eso se le quedó a la gente grabado en el cerebro y no hablaban de otra cosa (…). Si se hablaba de música, se hablaba de Saturio; si se hablaba de derecho, se hablaba de Saturio; si se hablaba de educación, también se hablaba de Saturio”.

¿Cómo contar esta historia llena de heroísmo, leyenda, odio, resentimiento, amor, idealismo, violencia, injusticia y olvido? Dos escritores ya lo habían intentado antes: Rogerio Velásquez Tenorio, con 'Memorias del odio' (1953), y Manuel Zapata Olivella, con 'El fusilamiento del diablo' (1973).

Se trataba de una historia tan potente y absoluta que la ficción no alcanzaba a fijarla. La realidad superaba todo. Había que contarla de otra manera. Eso fue lo que logró Teresa Martínez con 'Mi Cristo negro'. Una “biografía narrativa”. Así la definió alguna vez Paco Ignacio Taibo II: “(…) Esto es biografía, rigor, rigor analítico, rigor informativo, pero es narrativa, porque la historia también es contada siguiendo la tradición de los contadores de historias”.

Mi Cristo negro.

Se vale de la técnica del montaje para lograr esta hazaña: las memorias se van sucediendo a ritmo de remo de boga por el Atrato o el Sinú. Sin afanes, cuidadosamente, observando y escuchando todo, siguiendo un rumbo establecido desde siempre: contar una historia que no deja de crecer, porque está contada por todos. Y ese todos incluye la voz de un hombre cuya vida fue una continua lucha por progresar y avanzar, en medio de una sociedad adversa. Su historia se transformó en girones de instantes y momentos que la autora logró recoger y armar. “Montar”, así como lo hizo, en 1983, Arturo Alape en El Bogotazo.

'Mi Cristo negro' recoge las historias, los cuentos, las leyendas, las noticias, las verdades, las mentiras, los secretos, los chismes, las tradiciones, las costumbres, los cantos y los rumores sobre un personaje, un lugar y una época que nos siguen hablando como si el tiempo no pasara: “(…) La sociedad quibdoseña, y en particular la de los blancos, no podía admitir que alguien así fuese en muchos aspectos superior a quienes se destacaban por ostentar el mayor de los valores. Apuesto, de hablar fluido y modales elegantes, cautivaba a las encopetadas damas de la rancia aristocracia lugareña. Y como juez puso al descubierto numerosos ‘entuertos’ que él, cual Quijote, se propuso corregir”.

Libro en el que vale la pena sumergirse. Para encontrarnos con el otro que somos, así queramos ignorarlo porque “(…) cuando un ideal es grande y noble, no se necesita tanto el brillo del dinero como el valor y el sacrificio por la causa”. “Rasgos, consejos, iras, letras fieras. Que parecen espadas: lo que escribo”, como podría haber dicho José Martí de esta historia. Y nosotros repetir.

ÄLVARO CASTILLO GRANADA

