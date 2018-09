Los libros del poeta español Luis García Monteros

1.-' Las mil mejores poesías de la lengua castellana'

Empiezo la imposible, azarosa y cruel lista de diez libros preferidos, con una antología muy popular en España. Siendo yo niño, mi padre me leía poemas como “La canción del pirata” de Espronceda.



2.- Enid Blyton: 'Los cinco y el tesoro de la isla'

Al final de mi niñez también caí yo en la afortunada vulgaridad de leer las aventuras juveniles de Blyton. Me hicieron niño solitario, lector y comprador de libros.

3.- Federico García Lorca: 'Poeta en Nueva York'

Descubrir a Federico García Lorca, poeta nacido y asesinado en mi ciudad, fue uno de los acontecimientos de mi vida. Con él descubrí que la luna, un limón o un jinete son algo más de lo que parecen. Puestos a elegir, me quedo con uno de los grandes libros del siglo XX: la puesta en duda de las multitudes que crecen a lo alto o lo ancho, pero hacia dentro.



4.- Juan Carlos Rodríguez: 'Teoría e historia de la producción ideológica'

Es uno de los libros de mi maestro en la Universidad. Un maestro consigue contagiar una vocación, convierte los empleos y los datos en compromiso con la vida. En este ensayo me ejercí en la meditación sobre la literatura y la historia.



5.- Miguel de Cervantes: 'Don Quijote de la Mancha'

Es muy poco original, pero es con ese libro he aprendido muchas cosas sobre la condición humana. Volver a él es siempre como volver a la casa materna, a la casa en la que nos espera la literatura con sus ironías, sus crueldades y su dignidad.



6.- Gabriel García Márquez: 'Cien años de soledad'

Es muy poco original, pero el joven que fui se emocionó mucho con una realidad llena de poesía y de imaginación. A veces la literatura se celebra a sí misma, se convierte en pura alegría, aunque hable de tristezas.



7.- Pablo Neruda: 'Odas elementales'

Es que hago esta lista en Latinoamérica, y me apetece escoger a uno de los muchos poemas latinoamericanos que me ha acompañado a lo largo de la vida. Neruda es uno de los grandes, capaz de transitar por mil mares llegando casi siempre a buen puerto. Elijo un libro que convierte en poesía la vida cotidiana.



8.- Aurelio Arturo: 'Morada al sur'

Es que hago esta lista en Colombia, y llevo muchos años compartiendo poesía con poetas amigos colombianos a los que admiro. Así que escojo aquí a uno de sus maestros. Ayer me dieron la edición de Morada al sur y otros poemas que acaba de publicar Visor-Colombia.



9.- Albert Camus: 'El hombre rebelde'

Su disidencia ética, el no aceptar consignas por encima de la propia conciencia, me enseñó que no se trata de estar en posesión de la verdad, sino de comprometerse con uno mismo a no mentir.



10.- Elsa Morante: 'A favor o en contra de la bomba atómica'

La bomba como metáfora de una sociedad que conduce la técnica a la destrucción y que puede hacer estallar la sociedad en una dinámica de desintegración por falta de valores. Me gusta su imagen del poeta que escribe en soledad contra la desintegración de la sociedad. La poesía como forma de resistencia.