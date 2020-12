'Todos los musulmanes nos volvimos sospechosos'

"Tu alma aspira a controlarlo todo. Y si para conseguirlo hay que mentir, mentirse, hacer ficción, deslizarse en la piel de un nuevo personaje, bueno o malvado, dócil o peligroso, no lo dudas. Te lanzas. Diriges. Seduces. Danzas. Amas. Dominas, a tu manera. Inventas lo que hay que inventar y te lo crees hasta el final. Hasta desfallecer”.

Así describe el escritor marroquí Abdelá Taia en su más reciente novela, La vida lenta, a Munir, un joven homosexual que huye de su natal Marruecos hacia la capital francesa, después de que todo el mundo se entera “oficialmente de que era marica, una loca en ciernes”, por lo que todos “los hombres frustrados del barrio” lo usan, abusan y violan a su antojo. En París obtiene un doctorado en literatura francesa del siglo XVIII en la Sorbona, domina a la perfección la lengua de Voltaire, sus papeles de residencia están en regla, pero nada de eso le es suficiente para existir allí, para tener un lugar en esa sociedad. Día a día vive en carne propia las secuelas de la colonización de siglos atrás y los estigmas del terrorismo reciente.

Desgarradora e implacable”, dijo la crítica sobre esta novela, que hizo parte de la primera selección para los prestigiosos premios Renaudot y Goncourt en 2019. Aunque su autor resuena ya con fuerza desde hace varios años: ha construido una sólida obra literaria de nueve novelas en lengua francesa. Sin embargo, él dice que se siente más cineasta que escritor; de hecho, nunca se presenta de esa manera. “En mi cabeza, a pesar de mí mismo, el escritor es alguien burgués. Además, cuando era pequeño, lo que más me nutrió no fueron los libros, porque eran para los que tenían dinero para comprarlos.



Por otro lado estaban las películas egipcias que pasaban en la televisión marroquí. No las veía como algo culto, sino como parte de la vida, junto a mis hermanas y mi madre, y todos nos emocionábamos con ellas. Es uno de los recuerdos más hermosos de mi vida. Eso sucedía una vez por semana, así que me quedaba el resto de días repasando la película en mi cabeza. El escritor en el que me convertí hoy se debe a que fui capaz de cultivar esa obsesión por las imágenes que luego, por diversas circunstancias, cambió por palabras”.

¿Cómo colaboran el cineasta y el escritor que conviven en usted?

Es algo que fluye. Mis neuronas están impregnadas de cine, por eso mis libros son muy visuales. Por el momento solo he hecho una película, El ejército de salvación, basada en una novela homónima mía anterior. Puedo decir que es la experiencia más importante de mi vida, mucho más que los libros. Hay que convencer a mucha gente y cada uno dice cosas diferentes, así que en el camino puedes perder la película que quieres hacer. Entonces hay que decir no, sin ofender. Además, habla de algo personal: el héroe es un marroquí homosexual y la historia sucede y fue grabada enteramente en Marruecos. En todo caso, no quise que fuera la copia de Abdelá, sino que los actores encarnaran mi visión de las cosas a través de sus propias experiencias. Y eso para mí fue mágico.

Hablemos de La vida lenta, novela en la que, a pesar de la marginalidad de los personajes, todos están buscando afecto y amor…

La vida lenta es un libro que está rodeado de asuntos políticos en la Francia de hoy, derivados de los atentados contra Charlie Hebdo. Pero no es mi rol hacer libros sociológicos. No sé hacer eso. Necesito que las ideas estén encarnadas en los personajes para mostrar cómo reaccionan los unos con respecto a los otros, y no hay nada mejor que el tema del amor para abordar la idea de intercambio entre los personajes. Sin embargo, no hay que esperar siempre que el amor sea una historia convencional, como en una película de Hollywood. El amor puede ser algo fugaz: un instante milagroso, un momento, un minuto entre un policía francés y un joven marroquí gay, por ejemplo. Como autor, les doy la capacidad a mis personajes de vivir plenamente esos instantes de amor, de manera poética y bella. Es algo a lo que aspiro en mi vida real y, como no lo encuentro, lo hago en la literatura, como una transferencia. Además, el amor puede circular entre personas que no son pareja ni pretenden serlo; por ejemplo, entre una anciana francesa y un joven marroquí gay. Hay una circulación del amor que va más allá de todas las ideas que se pueden tener sobre el amor. La circulación del amor sobrepasa todos los límites.

Un joven marroquí que se parece a usted…

Este es un libro que cava muy profundo y que, a la vez, no olvida lo que pasa en el mundo. Cuando hay un problema que toca a uno u otro país, la sociedad responde inventando un enemigo oficial y tengo la impresión de que, a partir de los atentados de 2015, se dejó de tener miedo de señalar a los musulmanes, como si todos fuéramos terroristas o estuviéramos asociados al terrorismo. Todos los musulmanes nos volvimos sospechosos. Digo esto porque cuando se habla de mi obra como autobiográfica o autoficción prefiero aclarar que mis libros no son jamás ficción pura, vienen de la experiencia personal, pero no solo de una experiencia mía, sino de lo que pasa y veo a mi alrededor. A partir de una larga reflexión y de digerir esa experiencia, hago un libro con un propósito, no solo con una historia. Cuando las personas oyen la palabra autobiográfico creen que solo hablo de mí, de mis problemitas y del musulmán homosexual que soy, pero no es así. Efectivamente, al igual que Munir, el protagonista de la novela, en 2011 me mudé a la Rue de Turenne, tenía 44 metros cuadrados para mí, en el tercer distrito de París, un barrio burgués. Justo encima de mí vivía una mujer sola, de más de 80 años, en una buhardilla de 14 metros cuadrados, sin baño interior, olvidada de todos, como Madame Marty, que comparte el protagonismo de la novela.

A través de ellos dos aborda la soledad en París…

París es una ciudad difícil. Hay que ser un guerrero para vivir aquí. Se necesita cierta actitud para sobrevivir a la agresividad cotidiana. La vida lenta es un libro lleno de personas que están solas. En mi condición de autor, intento hacer que se encuentren de una manera milagrosa, bella, aunque sea breve y a veces violenta, inaceptable y chocante. Esa soledad se ha acentuado desde el 2015 porque nos han empujado a estar unos contra otros, a ser más individualistas, a ser consumidores, a estar frente a Netflix, a hacer todo solos, a ser dirigidos por algoritmos. Vale la pena preguntarse si eso es la libertad y la emancipación, porque si la emancipación y la libertad sexual pasan por Tinder o Grindr, entonces esos conceptos se vuelven un infierno. Es el inverso de la civilización.

Los personajes de esta novela no solo están solos, sino que además son invisibles para los demás.

Invisibles para el centro de poder francés. Se han acercado al centro de París, pero siguen siendo invisibles y mi deber de escritor es darles una voz, porque no hay lugar para ellos. Cuando hablo de un deber, me refiero a un deber de corazón, porque son personas que me tocan, no es un deber oficial.

Ese individualismo y esa desconfianza llevan a Munir, en la novela, a estar a punto de perder la cabeza.

Cuando estaba escribiendo este libro, me dije: “Munir está perdido, desencantado y quitando el territorio de la razón hacia la locura”. La novela lo sigue en ese camino de sinrazón, de no saber si es verdad o no lo que está viviendo. Hay una ambigüedad total. Para mí, esa es la apuesta literaria más importante del libro. Necesitaba a alguien que le hablara con la verdad y ahí estaba Madame Marty para hacerlo. Ella le habla con firmeza y no con esas palabras de consuelo de los discursos de moda, eso de “todo va a pasar, vas a estar bien, ya cambiarán las cosas”.

Munir está rodeado de mujeres maravillosas: Madame Marty, su prima, las mujeres de una panadería a las afueras de París…

Las mujeres de la panadería son musulmanas que usan velo. Incluso en un país como Francia hay prejuicios con respecto a ellas. Tenemos la impresión de que la mujer, para ser considerada ‘libre’, debe encarnar los valores de Occidente. Pero si otras mujeres han intentado caminos diferentes y maneras de ser libres, y conservan su cultura y sus tradiciones, de inmediato pasan por mujeres sumisas a Dios o a los hombres. Estas mujeres hacen parte de La vida lenta porque la literatura está ahí para darle un lugar a aquello que no vemos en la sociedad, para encontrar la belleza que no está catalogada como belleza o emancipación oficial.

Hace un momento dijo “el musulmán homosexual que soy”. Cuando usted hizo pública su homosexualidad fue un escándalo. Hablemos de ese momento.

En enero de 2006, en un periódico de Marruecos, hablé por primera vez de mi homosexualidad y fue un escándalo, sí. Comprendí que era necesario explicar. Di entrevistas en lengua árabe para cerrar la posibilidad de confusión. Pero tuve que seguir explicando para darle un poco de dignidad a lo que significa ser homosexual en Marruecos. Y mientras más lo hacía, más crecía el escándalo. Entonces me pregunté a quién debía dirigirme para que me escucharan. Pensé en escribirle a un ministro o incluso al rey de Marruecos, pero ellos ni siquiera me conocen y no me iban a responder. Se me ocurrió escribir y publicar una carta dirigida a mi madre. Le decía que, aunque ella creía que yo hablaba de mi homosexualidad porque estaba en su contra y en contra del mundo en el que ella vivía, lo hacía para convertirme en lo que soy. Yo me inspiré en ella y en su resistencia. Por años vi cómo se hacía humillar por los vecinos para lograr alimentarnos. Le dije: “Tú eres mi Simone de Beauvoir. Ella fue una intelectual; tú, una analfabeta que vienes del campo y, sin embargo, para mí, eres más grande que ella”. La carta explicaba y reafirmaba mi pertenencia. También causó un escándalo. Pero lo importante fue que la escribí cuando mi madre todavía estaba viva.