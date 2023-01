Desde que la guerra empezó, millones de ucranianos confían sus vidas en los muros de sus casas. Hoy todos conocen la regla de las dos paredes, según la cual, en momentos de amenaza, es necesario protegerse por dos muros: uno que detenga el proyectil y otro que frene las esquirlas. En el hogar del escritor Andréi Kurkov, ese lugar es el corredor de su apartamento, vecino de la catedral de Santa Sofía, en el centro histórico de Kiev.

Para trabajar, le bastan una silla de comedor, una antigua mesa auxiliar con el espacio justo para su computador portátil y el amparo de un retrato del filósofo Gregory Skovoroda, cuyo museo fue destruido por un misil ruso a comienzos de la guerra. Afuera las sirenas aúllan sobre Kiev; adentro, él escribe.

Nacido en 1961, Kurkov ha escrito durante toda la vida. Comenzó a los siete años, cuando le dedicó un poema sobre la soledad a su mascota, un hámster al que se le acababan de morir sus dos hermanos. A mediados de los ochenta, escribió libros infantiles mientras era guardia de prisión en Odesa. Su obra la componen diecinueve novelas, varias atravesadas por el humor negro y el amor hacia los animales. Algunas han sido traducidas al español, como El jardinero de Ochákov (Blackie Books), Muerte con pingüino (Blackie Books) y Abejas grises (Alfaguara).

Pero desde la ocupación rusa, Kurkov dejó a un lado novelas y textos de ficción. Vivir bajo fuego no permite escapar de una nueva realidad, aquella que Kurkov narra en su libro Diario de una invasión (Debate, 2022), un descriptivo testimonio en primera persona de cómo la guerra ha transformado la vida de los ucranianos y, a la par, una lúcida reflexión sobre la identidad que muestra cuán lejana y distinta es la mentalidad de dos pueblos vecinos: Rusia y Ucrania. La guerra, narra Kurkov, es como un tornado: “No es posible prever si arrasará tu casa o únicamente pasará cerca de ella, si derribará algunos árboles del jardín o arrancará el tejado de la casa. Y jamás puedes estar seguro de si seguirás con vida...”.

¿Cómo fue ese último día en casa, cuando tuvo que dejar su residencia en Kiev y escapar de la invasión con rumbo a Leópolis y luego a los Cárpatos?

Yo estaba en un estado de shock. Recuerdo los movimientos pero no los sentimientos. No me llevé nada. Mi esposa, que es muy religiosa, tomó la biblia y mi último libro. Fueron tres días manejando hacia la frontera. Imagine a todo un país tratando de escapar por un mismo camino al mismo tiempo. A todos los carros de Ucrania enfilados en una angosta avenida. Creo que pasé el ochenta por ciento del recorrido en un atasco.

El escape de su hermano, particularmente, fue muy difícil…

El libro de Kurkov es editado por Debate. Foto: Archivo particular

Sí, uno de los momentos más difíciles que he vivido en estos meses. Él y su familia decidieron quedarse en Kiev. Veían las explosiones desde las ventanas. Cuando optaron por partir, ya no había ninguna salida segura, apenas un camino agreste a través de los campos hacia el suroccidente. Eran cuatro personas, dos gatos y un hámster viajando en un carro de los años setenta. Yo, mientras tanto, les indicaba qué ruta seguir a través de un GPS. El problema es que cada dos kilómetros los detenía un retén militar. Tardaron dieciocho horas en recorrer ciento ochenta kilómetros hasta llegar a una casa sin calefacción, sin internet y sin ninguna comunicación.

¿Cómo es escribir en medio de una guerra? ¿De qué forma la invasión ha transformado su oficio?

Las rutinas son muy diferentes. Antes de la guerra, solía estar de viaje unos seis meses al año. Me acostumbré a escribir en los trayectos y en los hoteles, en los trenes y en los aviones. Cuando estaba en mi casa, me levantaba a las seis de la mañana y escribía ficción hasta las once o doce. Luego hacía una pausa y me dedicaba a la no ficción en la tarde. Ahora, desde que empezó la guerra, solo escribo no ficción y trato de aprovechar cualquier momento para sentarme a escribir. No he vuelto a leer: no puedo concentrarme.

En un pasaje del libro, usted afirma que el escritor vagabundo lleva consigo un trauma muy difícil de curar. ¿Cómo es eso?

El trauma de la guerra roba el tiempo de quienes sobreviven. Es casi imposible distraerse de los pensamientos sobre la guerra, sobre aquellos que fueron asesinados, en especial si eran allegados. Conozco a media docena de los que fueron asesinados y me preocupa la vida de unas treinta personas cercanas que están en el frente. Todos los días reviso sus páginas de Facebook para ver si dan señales de vida. Y además esto: dejé de sentirme bien por cosas positivas. Es como si autocensurara mis emociones y no tuviera derecho a sentirme bien o a tener una pequeña alegría. Por ejemplo, mi hijo hizo un cortometraje junto con otros niños refugiados. Cuando nos lo enseñó a mi esposa y a mí, me mostré conforme, pero de una forma innecesariamente fría.

Usted dice que estar en guerra le da un nuevo significado a las cosas más cotidianas: el canto de los pájaros, los colores de un paisaje. Es como si cobraran más valor…

Sí, para mí fue muy interesante entender que la parte material del mundo tiene más sentido y valor en tiempos de guerra. Antes que nada tú piensas en el espíritu y el cuerpo. Quieres sobrevivir y que los demás sobrevivan. Sientes pesar por los daños, por los museos destruidos, los colegios y otros edificios. Pero entiendes que, si sigues con vida, puedes restaurarlos y construir algo nuevo. La guerra destruye el mundo físico, y el enemigo quiere destruir el mundo en el que vives. Pero aunque ese mundo se derrumbe, si tú no estás destruido seguirás siendo libre de decidir si construyes otro mundo o te adaptas al de alguien más.

En esta guerra hay una clara diferencia de mentalidades entre ambos, rusos y ucranianos, algo que muchas personas ignoran…

Así es. La mentalidad ucraniana se basa en el individualismo, en la independencia. Prioriza la libertad sobre el dinero. La mentalidad rusa, en su tradición, se basa en la monarquía, en la responsabilidad colectiva o en la ausencia de responsabilidad colectiva. Cuando los rusos atacan a los ucranianos, ellos lo hacen en destacamentos, en grupos, en multitudes. Los ucranianos se defienden individualmente por su país, sin esperar al comandante ni la orden de un oficial superior. Es el espíritu de la gente ucraniana: hacer todo por su cuenta.

Kurkov suspendió su trabajo literario para entregarse a la no ficción y narrar los efectos de la guerra. Foto: Cortesía del autor

Esa mentalidad es una gran barrera para las ambiciones de Rusia…

Sí. Ahora Rusia está secuestrando niños ucranianos. Los envían desde territorios ocupados a Crimea con el pretexto de que estarán en un campo de verano. Luego les impiden regresar con sus padres. Eso es lo más peligroso. Quieren hacerlos rusos. Quieren robar a la generación más joven.

Una de las entradas de su diario está dedicada a los delfines. Por un lado, usted cuenta cómo trasladaron un grupo de estos animales de Járkov a Odesa en medio de la guerra. Por otro, se refiere a los “delfines de combate”, que Rusia ha entrenado para patrullar la bahía de Sebastopol, en el mar Negro, con el fin de “atacar buzos y submarinos enemigos”. Es una noticia comprobada que muestra los delirantes alcances de la guerra...

De acuerdo. La gente no suele entender lo rica y diversa que es la vida. De cuántos elementos consta. No somos los únicos participantes. Solo somos seres humanos. Como asumimos la responsabilidad de todo, incluso de la naturaleza, todo lo que hacemos depende de nuestro comportamiento. Y resulta que lo usamos para abusar del mundo natural. Este sueño de que los delfines peleen contra tu enemigo es una locura, pero es real.

El diario del 1 de mayo está dedicado a la cultura ucraniana en la guerra. Usted escribe: “Por ahora, todo escritor, todo artista o todo representante de cualquier profesión creativa ha de trabajar por su país y por la victoria en esta guerra”. ¿Cómo ha transformado la guerra las prácticas culturales, las expresiones artísticas, la creación literaria en su país?

La gente, los artistas, todos se volvieron menos tolerables. Hay mucha autocensura. Se piensa cuidadosamente lo que se quiere decir, sin sonar fatalista o pesimista. Creo que la cultura se volvió más militante. Hay más libros y poesías sobre la guerra. Gran parte de la literatura es patriótica o hiperpatriótica. En mi caso, dado que escribo en ruso, es más difícil publicar. Las librerías no quieren vender libros en idioma ruso, incluso si se publican en Ucrania. Por eso la mayoría de escritores en ruso están publicando sus libros traducidos en ucraniano. Lo propio ocurre con los míos. Todavía se pueden comprar en ruso, pero solo en dos o tres librerías.

¿Qué aporte puede hacer la literatura a este conflicto entre Rusia y Ucrania?

El papel de la literatura en esta guerra aún está por establecerse. Sin embargo, los escritores se convirtieron en oradores, moderadores y, para algunas personas, en sanadores. También hay un aspecto legal: hay cientos de diarios de guerra y notas escritas que pueden usarse en el futuro como prueba de crímenes de guerra cometidos por el ejército y los políticos rusos.

¿Cómo cree que terminará esta guerra?

Desde luego habrá negociaciones, pero las negociaciones no serán con Vladimir Putin y Serguéi Lavrov, sino con el nuevo gobierno y los nuevos líderes. Quizás ni siquiera con quien venga después de Putin. Porque creo que el líder que suceda a Putin será aún peor.

¿Por qué peor?

Porque no hay otra alternativa en la élite política de Rusia. Todos son imperialistas, todos quieren dominar el mundo que los rodea. Los rusos deben sufrir un colapso económico. Sólo una crisis de esta naturaleza puede traer un cambio de opinión de la población y de la élite política.

¿Cuál era su opinión sobre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski antes de la guerra y qué opina de él ahora?

Antes de la guerra era muy crítico y negativo hacia Zelenski y su gente. Sigo siendo crítico, pero soy menos negativo. Está haciendo su papel dramático mucho mejor que el que hacía como actor cómico.

A casi un año de la invasión, ¿cómo viven hoy en Kiev?

Bueno, las personas pagan más con dinero efectivo. Como no hay mucha electricidad, no se puede pagar con tarjetas. La mayoría de bares cierran a las diez de la noche, porque hay toque de queda desde las once. Y muchas otras cosas. Por ejemplo, ya no venden Matrioskas. Eran los souvenirs más populares y ya no existen porque están asociadas con Rusia. Todo lo ruso ha sido cancelado.

¿Cuál es su mayor temor con esta guerra?

Que dure mucho tiempo. La tercera parte del país ya está en ruinas. No menos de ocho millones de ciudadanos se han convertido en refugiados en el extranjero. Si la guerra dura, la mayoría de ellos no volverán.

Andréi Kurkov dará una charla en el Hay Festival, el domingo 29 de enero, a las 12 m. Centro de Convenciones.

GERMÁN IZQUIERDO