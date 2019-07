1. ¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje reciente?



Estoy leyendo poquísimo y solamente libros científicos. Al último viaje llevé el celular para ver en Netflix series que me gustan, que me parecen mucho más conmovedoras que las novelas contemporáneas. Soy adicto a Peaky Blinders y a Dark.

2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?



Huckleberry Finn y Holden Caulfield.



3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?



La autobiografía de Lee Iacocca.



4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todas?



The Passenger, de Iggy Pop.



5. ¿Subraya los libros?



Subrayo frases que me pueden servir como títulos.



6. ¿Cuál película ha visto más veces?



Casino.



7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?



Ninguno, algunos de los míos.



8. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?



35 muertos, de Sergio Álvarez.



9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?



Las meninas, de Velázquez, y La piedad, de Miguel Ángel, que no está en un museo.



10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...



No, un computador, una taza de café y las horas de la mañana.



11. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?



En Cali.



12. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?



La tengo desorganizada.



13. ¿Qué libro compraría hoy?



Los pilares de la tierra o cualquiera de Stephen King.



14. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?



Sería músico o ladrón.