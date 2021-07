'Si me hubiese atrevido a actuar, no sería escritor'

1. Qué libro está leyendo?

Americanah, de Chimamanda Ngozi Adichie. Es sobre no ser de ninguna parte. Todos los extranjeros de todas partes deberían leerlo.

2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa con ellos, ¿a quiénes elegiría?

A Alex, el protagonista de La naranja mecánica. Y a su carcelero, por si se le va la cabeza.

3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?

La primera vez que lloré con un libro fue con Mi planta de naranja lima, de Mauro Vasconcelos. Dejé de leer durante meses después de eso. Era demasiado triste.

4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?

Manuel Santillán, el León, de los Fabulosos Cadillacs. Cada vez que voy a subir a un escenario o entrar en una reunión importante, recuerdo su trompeta inicial. Es una canción para comerte el mundo.

5. ¿Subraya los libros?

Solo cuando necesito algún dato para investigación. Cuando leo por placer, no me interesa cada frase de manera individual. Me interesa la música total.

6. ¿Cuál película ha visto más veces?

El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Y cada vez da más miedo... y más ternura.

7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Ninguna otra de sus novelas volvió a gustarme tanto. Pero esa lo tiene todo: historia medieval, autodescubrimiento, crimen, juegos literarios…

8. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender su país?

Los ríos profundos, de José María Arguedas: un libro sobre un país que se mira en el espejo y no se reconoce.

9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

El calendario azteca. Hay algo oscuro y fascinante en él. Como si te contase la historia el demonio en persona.

10. ¿Tiene alguna manía al escribir?

Solo necesito silencio. Si alguien habla, tose, respira cerca de mí, puedo convertirme en alguien horrible.

11. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

No recuerdo qué es escribir a mano. Me suena que me lo enseñaron en el colegio pero…

12. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

La historia de Lisey. Julianne Moore, Pablo Larraín, Stephen King… Es más que terror. Más que drama. Más que intimidad.

13. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

En Madrid. Todo el mundo es de Madrid.

14. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Mal. Me pierdo entre los libros y nunca soy capaz de encontrar lo que busco. Pero siempre encuentro lo que no busco. Así que no es grave.

15. ¿Qué libro compraría hoy?

Uno de terror japonés: cuentos, novela o historietas. Siempre que no sé qué comprar, compro terror japonés.

16. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

Soy un actor frustrado. Si me hubiese atrevido a actuar, no sería escritor. Pero solo me animé a fantasear dentro de mi cabeza, no con todo el cuerpo.



REDACCIÓN LECTURAS