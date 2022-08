1. ¿Qué libro o libros está leyendo o acaba de terminar?

Estoy leyendo un libro llamado 'Freak Scene', de Richard King. Un libro sobre la formación del rock independiente en los últimos 30 años.

2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

Elegiría a Nick Hornby que es mi inspiración para escribir, y a Jeniffer Egan que escribió mi novela favorita 'A visit From the Goon Squad'.

3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?

'Momo', de Michael Ende. Como a muchas otras personas, me hizo pensar en temas en los que sigo reflexionando como lo efímero del tiempo.

(Puede leer: La sombra del padre).

4.¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?

'Common People' de la banda británica Pulp es la canción que mas ha sonado en mis plataformas y es mi himno personal, así como el mejor ejemplo de la canción de una canción perfecta.

5. ¿Subraya los libros?

No. Soy un poco torpe y me queda feo. Además, no soy tan metódico para leer.

6. ¿Cuál película ha visto más veces?

Creo que 'High Fidelity', 'Goodfellas' y 'The Dark Knight' son las que más he repetido.

7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

El que finalmente terminé escribiendo, 'Por culpa de los Ramones', porque siempre lo tuve en la cabeza.

(Además: 'Hay algo que llamamos amor y que no lo es': Mayte López).

8. ¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor su país?

En la universidad me pusieron a leer 'Colombia, una nación a pesar de si misma', del norteamericano David Bushnell. Un gran e interesante libro sobre nuestra historia.

9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

'Drowning Girl', de Roy Lichtenstein. Lo descubrí en el MoMA y desde ahí soy fan de su trabajo y del Pop Art.

10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

Tengo una libreta donde anoto algunas cosas pero no mucho más.

11. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

Directo al computador. Nunca escribo a mano.

12. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

La segunda temporada de 'Only Murders in the Building'. Me encanta cómo la serie mezcla comedia, misterio, pero de fondo es una mirada un poco triste sobre sus personajes.

(También: El regreso de Michel Houellebecq, el 'salvaje' de las letras francesas).

13. ¿Hay algún libro que en especial le guste regalar?

No. Creo que regalar el mismo libro es como dedicar la misma canción. El libro depende mucho de la persona a la que se lo vaya a regalar.

14. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

Para bien y para mal, Bogotá es mi ciudad. En ningún lado me siento mejor, al menos a largo plazo.

15. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Los libros sobre rock están en la parte de arriba y se llevan el 50 por ciento del espacio. Los ensayos van después, los de literatura más abajo, y las novelas gráficas y los cómics en un sector especial y más amplio al final.

16. ¿Qué libro compraría hoy?

Quiero comprarme la segunda edición de Se llamaban "los Billis" de Unicentro de Felipe Mercado Rico. Lo tengo en electrónico, pero quiero tenerlo en físico. Es una historia que nos toca mucho a nosotros los bogotanos de más de treinta.

17. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

Soy profesor y me encanta. He hecho varias cosas en la vida, pero nada me gusta más que enseñar y compartir experiencias sobre el rock y la vida. Ya sea en un salón de clases, un libro, o un curso virtual. El contexto no importa, lo importante es poder enseñar y aprender.

