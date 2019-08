'Me hubiera gustado escribir el 'Kama-sutra''

1. ¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje reciente?

Mi último viaje fue al mar. Llevé en digital los cuatro libros de la bióloga y conservacionista Rachel Carson. La verdad es que ahora trasteo a todas partes esos libros sobre los océanos y la contaminación de los suelos, publicados entre 1941 y 1961 y que hoy se leen como manifiestos precursores del ambientalismo. Son mi mantra material para que nos protejan en la destrucción de la Tierra.

2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

Mil copas. Invitaría a las napolitanas protagonistas de la tetralogía de Elena Ferrante. Hablo de Elena Greco y Raffaella Cerullo. Las invitaría y me sentaría la borrachera entera a escucharlas elaborar sobre la vida entera.



3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?

Yo soy muy viejo. Cuando leía de niño tengo la impresión de que aún no existían cabalmente esas maravillas de objetos que hoy llamamos “libros para niños”. En cualquier caso, creo que recuerdo el cuidado con que trataba la edición que tenía de La llamada de lo salvaje, de Jack London.



4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todas?

Cualquier salsa puerca con la que pueda apretar en la pista de baile a Catalina Navas, mi amor.



5. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

Antes hacia lo segundo. (Quizá en el pasado remoto hice lo primero.) Ahora como que hago ambas cosas y para fines complementarios que acaban en eso que llamamos “escribir”. Hace poco la mujer de la que estoy enamorado me enseñó la belleza del scrapbooking, así que en los últimos años he vivido lleno de libretas y recibos. En los recibos anoto en borrador y a las carreras. Luego ordeno la experiencia a mano y estructuro sentidos en la libreta. Luego desarrollo trama propiamente en el computador. Supongo que escribo tanto a mano como a computador.

6. ¿Subraya los libros?

De manera salvaje. Los míos y los ajenos que me prestan. Sorry not sorry.



7. ¿Cuál película ha visto más veces?

Casi todas. Porque suelo dormirme, con lo cual, para ver una película, tengo que hacer varios intentos, varios avances. Ver cada película se siente como haberla visto muchas veces.



8. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

El Kama-sutra, sin duda.



9. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?

El río, de Wade Davis. Ya sé que no es una novela, pero precisamente.



10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

Tengo todas las manías. Por ejemplo, una vez trabajadas, voy arrugando y botando al piso las hojas de apoyo en las que voy tomando notas residuales del proceso de redacción. Y voy dejando esa pila de hojas basura en el suelo. Me encanta arrancar el día y ver una metáfora física de la batalla del día anterior. Y me parece algo irrespetuoso (jajaja) llamar simplemente “manías” a las supersticiones del encierro creativo.



11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

Por supuesto. Decenas. Estoy esperando la siguiente temporada de Better Call Saul y de The OA… Incluso de una vaina malísima pero intensa que se llama Billions… (A veces me pregunto si hago algo más que ver series de televisión.)

12. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

Ninguna. En los museos ya no se pueden ver obras de arte. Siempre hay una puta fila para la selfie.



13. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

En Nueva York, quizá. Pero eso siempre y cuando tenga alientos para estar caminando.



14. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Por regiones y lenguas (o sea, casi todos mis libros están en español, soy un hijo de la clase media, no un políglota del Gimnasio Moderno; cuando digo “lenguas” me refiero a la vaga sospecha de que son libros que fueron escritos en otra lengua que asumo es la del país de nacimiento del autor, pero ya sabemos que esa no es una presunción muy refinada.)



15. ¿Qué libro compraría hoy en una librería?

El incendio de la mina del bordo, de Yuri Herrera.



16. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

A negociar lo que fuera que tuviera que negociar… para hacer lo que hago.