'Si no hiciera lo que hago, sería jardinero'

1. ¿Qué libro eligió para llevar en su maleta en su viaje reciente?

Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sabato. He querido leerlo durante mucho tiempo. Este viaje a Suramérica creo que es la ocasión correcta.



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quién elegiría?

Invitaría a Charlotte Brontë y a Cesare Pavese. Bueno, supongo que no será tan divertido, pero aun así.

3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más afecto?

Watership Down, de Richard Adams. Y cada uno de los libros de Emilio Salgari.



4. ¿Qué canción o tema musical escogería por encima de todos?

Nightswimming, de REM.



5. ¿Subraya los libros?

Sí. Siempre. Y principalmente con pluma, para que los subrayados permanezcan.



6. ¿Qué película ha visto más veces?

María Antonieta, de Sofia Coppola.



7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

2666, del escritor chileno Roberto Bolaño.



8. ¿Qué libro recomendaría leer para entender mejor su país?

Conversación en Sicilia, de Elio Vittorini.



9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo durante más tiempo en un museo?

Obras de Anselm Kiefer, pintor y escultor alemán.



10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar ...

Tengo pequeños animales que me rodean: una oveja, un par de pájaros, una rana. Los llamo “animales de adoración”.

11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

Quiero comenzar a ver Succession.



12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

París.



13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Ficción en una habitación, no ficción en otra habitación. La ficción por idioma y, dentro del idioma, en orden alfabético. La no ficción, por tema.



14. ¿Qué libro compraría hoy?

Una historia de amor y oscuridad, de Amos Oz.



15. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

A la jardinería. Y lo digo en serio.



---

El escritor italiano Paolo Giordano hablará en Cartagena el primero de febrero a las 3 p. m., en el Hotel Sofitel (salón Santa Clara), como parte del programa de Hay Festival.