El azul de Prusia, un nombre que podría parecer inofensivo, esconde una historia de crueldad, progreso y ciencia. Fue el primer pigmento sintético moderno, el azul preferido de muchos pintores europeos, pero también fue la chispa de un genocidio. Ese azul que adornó muchas pinturas famosas, que fue el predecesor del cianuro, terminó siendo una de las marcas de los ladrillos de Auschwitz. Así son las historias que cuenta el escritor chileno Benjamín Labatut en 'Un verdor terrible', que fue nominado al Booker Prize en 2021. Un libro que se cuela entre las grietas de lo real para contar cómo la ciencia, o la mecánica cuántica, también esconden historias de odio, locura y amor.

“Lo que hago es usar la ficción para tratar de construir un puente entre mundos dispares. Unir la física y el misticismo, la locura y la razón, los sueños más alocados con la horrorosa cotidianidad”, dice Labatut. Y así se va tejiendo 'Un verdor terrible', a partir de pequeños retazos reales que se mezclan con ficción. Si bien el tema son las obsesiones de varios científicos, sus descubrimientos y hasta sus propias contradicciones, este no es un libro sobre divulgación académica o que busque explicar teorías matemáticas. Al final, es una obra que nos ayuda a entender un mundo que parece sucumbir ante ese azul de Prusia o ese verdor terrible que es el presente.

¿Cuándo empezó esta locura que llamamos el presente? ¿Cuándo dejamos de entender el mundo?

El mundo es demasiado grande como para ser comprensible. Colombia es demasiado grande para ser comprensible. Un solo individuo es ya demasiado complejo. Me parece que el ser humano nunca ha entendido el mundo, solo comprendemos las historias que nos contamos sobre la realidad. Pero esas historias hoy están en crisis. Aunque no es tan terrible como suena. La existencia no requiere entendimiento. Los árboles crecen, los animales cazan, nuestros pulmones laten, nuestras células se dividen y las estrellas estallan y se vuelven supernovas, o colapsan sobre sí mismas para crear un agujero negro, sin que eso requiera la comprensión de nadie. El ser es más importante que el saber.

¿Cree que la ciencia es la mitología del siglo XXI?

No, para nada. La función de la ciencia es muy diferente a la de la mitología, ese saber glorioso y casi totalmente perdido que no ilumina el mundo exterior, sino la oscuridad que nos habita por dentro. Los mitos tienen otra función, otro espesor, y se mueven bajo otras reglas. Los mitos modernos los crea la cultura: el cine, la televisión, la literatura y el arte. Esas cosas se alimentan de la ciencia, sin duda, porque la ciencia ahonda en la verdad con el furor de su método. Pero hay algo que es más importante, más vital y fascinante que la verdad, algo sin lo cual los humanos no podemos vivir: el misterio.

Una de las preguntas que recorre su libro es precisamente sobre el misterio, sobre lo incomprensible. De todo lo que investigó, ¿qué fue lo que más le llamó la atención por su complejidad a la hora de tratar de explicarlo?

La función de onda en la mecánica cuántica. Es una verdadera maravilla, algo sobre lo cual no se puede hablar sin caer en el mismo tipo de lenguaje con que Yahvé habla de sí en la Biblia: soy el que soy, dice ese dios del desierto, y la función de onda tiene esa misma circularidad, no se la puede definir en términos de otra cosa. ¿Qué es? Es una descripción del estado de un sistema cuántico; una serie de números que nos indica la probabilidad de que una partícula exista en un determinado lugar y tiempo en el espacio. Pero no es observable, no sabemos cuál es su relación con la realidad, solo conocemos su poder, que es apabullante, y su alcance maravilloso.

Entonces, ¿qué puede contar la literatura que la ciencia no pueda?

Infinitas cosas. La ciencia, pese a su poder, está muy limitada por la realidad. La literatura, en cambio, no conoce ese límite, puede trabajar con lo falso, con lo imaginario, con lo delirante. Se pasea tan a gusto en los laberintos de nuestra imaginación como en las calles de Santiago, Cali o Bogotá. La ficción literaria es como un acelerador de partículas: nos permite interactuar con el abanico completo de posibilidades que nos presenta la imaginación humana. Pero, claro, nunca va a ofrecer certidumbres. Solo un saber oscuro e inútil.

'Un verdor terrible' puede ser también una alegoría de la naturaleza o de cómo nos relacionamos con ella. ¿Cómo cree que estamos entendiendo la naturaleza hoy o cómo la entiende usted a través de sus historias?

Nacido en Róterdam, en 1980, Labatut se estableció en Chile a los 14 años. Foto: Julieta Labatut

La naturaleza no se entiende. Se observa, se admira, se venera, se teme y –cada vez más– se añora. El ser humano tiene una relación muy extraña con la naturaleza. Por un lado, es indudable que somos parte de ella. Por otro, es posible que nos hayamos vuelto tan ajenos y contrarios al mundo natural que ese vínculo se haya roto de manera definitiva. No creo en la visión edulcorada de la naturaleza, esa que solo ve armonía y equilibrio, y tampoco creo que es un baño de sangre, una competencia continua y despiadada de todos contra todos. El misterio que la anima es más sutil y difícil de poner en palabras. Quien crea que se trata de un caos absoluto o de un equilibrio celestial se engaña. Las personas piensan que el mundo natural tiene una pureza mayor, porque está libre de las contradicciones que nos torturan a los seres humanos, y eso no es así. La naturaleza también conoce el pecado. Hay crías de tiburón que devoran a sus hermanos dentro del útero materno; hay aves que ponen sus huevos en nidos ajenos y cuando su cría sale del cascarón elimina a los hijos naturales de sus padres adoptivos, que luego se dedican a criarlo a él, un monstruo. El drama de la naturaleza tiene una profundidad que los seres humanos no hacemos sino espejar. Creo que debemos amar la naturaleza, sabiendo que ella no nos ama de vuelta.

Hablando de naturaleza: ¿cómo va la jardinería nocturna? Esa que inspiró el último capítulo de 'Un verdor terrible'.

He podido trabajar poco en mi jardín. Viví un año arriba de la montaña durante la pandemia y fue feliz, aunque no vi a nadie salvo a mi esposa, a mi hija y a mis dos perras, Kali y Pina. Vi pasar las estaciones temblando, porque tengo asma y conozco el ahogo: la pandemia me llenó de temor. Pero el tiempo pasó y las cosas fueron cambiando. Aprendí Jodo (el arte de pelear con una vara de madera) e Iaido, el arte de desenfundar la katana japonesa. Así que hoy, a mis cuarenta y un años, he recuperado una fuerza que perdí cuando me arruiné la espalda luego de años de escritura y jardineo. Y justo a tiempo, porque todo parece indicar que vamos directo al apocalipsis, pero yo estoy muy bien entrenado para cortarle la cabeza al primer zombie que se me acerque.

En su ensayo 'La piedra de la locura' escribe que estamos ante una crisis de la imaginación, que nuestras historias ya no nos pueden explicar nuestro tiempo. ¿Cree que exista alguna solución para esto? ¿Por qué seguimos inventando historias entonces?

Inventamos historias para poder vivir, porque somos una especie embrujada. Estamos encantados por nuestro sistema nervioso, vivimos tan fascinados por las maravillas del mundo como por las fantasías que brotan de nuestra imaginación. Sin historias nos veríamos desnudos, totalmente expuestos a la complejidad irreducible de la existencia. Es una visión que supera a cualquiera. Es como verle el culo a dios: nadie lo puede hacer sin que te destruya.

¿Para usted qué es la ficción?

La capacidad que tiene el ser humano para cubrir el mundo con una capa de sentido, sin la cual nuestra existencia no solo sería incomprensible, sino insoportable. Es una piel, la tela que el ser humano –como una araña– envuelve alrededor de sus presas antes de poder consumirlas, antes de que pasen a ser parte de nosotros. La ficción es una forma de interactuar con la complejidad de las cosas. Una manera de construir un mundo humano, uno que podemos habitar.

Lo anterior también se lo pregunto porque en varias ocasiones ha dicho que no lee novelas, que no le gustan. ¿Cuándo murió la novela como género para usted? ¿Qué es entonces 'Un verdor terrible'?

Es un libro. No creo que necesite otra etiqueta que esa. A mí me gusta mucho esa categoría. Yo escribo libros, no me preocupo de los géneros. También me gusta la palabra texto. Un texto puede ser muchas cosas: ensayo, cuento, novela, poema, crónica, desvarío, transcripción, y también puede ser ninguna de ellas. Es cierto que no me interesan las novelas. Sin embargo, acabo de escribir una. Porque la novela no morirá, solo seguirá cambiando. Mi problema no es con la novela en sí, sino con la prosa y las estructuras convencionales, que solo reproducen una realidad que ya conocemos y que no agregan nada a nuestro saber ni a nuestra experiencia. Esa novela está más viva que nunca, porque son las más fáciles de leer y de escribir. Pero no reflejan la textura que está adquiriendo la realidad. No están a la altura de la rareza de nuestro tiempo. Eso no significa que se van a extinguir. Mala hierba nunca muere.

Otro tema recurrente en sus libros es la locura. De hecho, usa un cuadro del Bosco, 'La extracción de la piedra de la locura', para hablar de ella en su ensayo. ¿Qué es lo que más le atrae de escribir sobre la locura y qué lo ayuda a comprender?

Facebook Twitter Linkedin

El libro de Labatut está publicado en la editorial Anagrama. Foto: Archivo particular

No creo que los personajes sobre los que escribo estén locos. Creo que poseen una lucidez extrema, fruto de la concentración, o producto de la atención fija en un objeto. Eso distorsiona el mundo y nos muestra una realidad bastante particular. Me fascinan los excesos de la razón. Creo que escribo, básicamente, sobre los sueños alocados de la razón. Me asombra la capacidad humana para mirar más allá de sí misma, para imaginar mundos posibles y parir monstruos y maravillas. Sospecho que la locura y la verdad son síntomas de una misma enfermedad, de una sed de infinito que brota del corazón del alma humana. Por eso hay una cierta relación entre delirio y ciencia. Pero la locura plantea preguntas importantes. Por un lado, nos obliga a cuestionar nuestra propia realidad, nuestras ideas sobre el mundo. Pero lo que realmente importa en el delirio, en la locura, en el misticismo, y también en la ciencia, es lo que nos puede mostrar del mundo. No si algo es verdadero o falso, loco o cuerdo: lo que importa es lo que esa locura o esa visión particular nos muestra del universo. Qué puertas abre hacia nuestro interior. Ahora, creo que la mayoría de nosotros estamos demasiado cuerdos. Nos vendría bien un poco de locura. Una pizca, no más que eso. Hay que saber entrar en el delirio del mundo. Hay que tener un pie en la razón y otro en lo irracional.

DIEGO FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ

