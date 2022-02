¿Qué libro está leyendo o acaba de terminar?

Acabo de terminar la fabulosa 'Parece que Dios hubiera muerto', una novela de Diana Ospina Obando, y estoy empezando dos ensayos que me están deslumbrando: 'El país de las emociones tristes', de Mauricio García Villegas, y 'Profesión: espectador', de Sandro Romero Rey.

2.Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

A Settembrini y a Nafta, dos personajes de 'La montaña mágica', el primero liberal y humanista, el segundo, telúrico e irracionalista, para ver quién se queda con mi alma (Settembrini, obvio).

3.De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?

Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

4.¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todos?

En plan sobrio, la 'Segunda sinfonía de Brahms'; en plan sabroso, 'Sonido bestial'.

5.¿Subraya los libros?

De principio a fin.

6.¿Cuál película ha visto más veces?

Seguramente 'Ben Hur', por culpa de la Semana Santa.

7.¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

Lolita, pero no en 1955, sino hoy, que tendría más mérito, o 'Los hijos del limo', el mejor libro sobre la vanguardia jamás escrito.

8.¿Cuál libro recomendaría leer para entender mejor su país?

'Historia mínima de Colombia', de Jorge Orlando Melo.

9.¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

La típica: 'El jardín de las delicias'.

10. ¿Escribe a mano o va directo al computador?

Directo al computador.

11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

Seguramente sí, como la humanidad entera, pero ya no me acuerdo cuál.

12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

Madrid (el de Sabina).

13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

La divido en ficción y no ficción, y la ordeno por el apellido del autor. Tengo otra biblioteca solo para poesía y arte, y esa va por países.

14. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, por ejemplo, un bolígrafo, un lugar particular...

No, me he acostumbrado a escribir con ruido, niños, estudiantes universitarios o comensales de cualquier café.

15. ¿Qué libro le gustaría comprar hoy?

El 'Ulises', que está de aniversario, a ver si esta vez sí la pillo.

16. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

A algo útil: panadero, electricista, mecánico…

