'Subrayar los libros es la mejor forma de leer'

1. ¿Qué libro, o libros, eligió para llevar en la maleta en su viaje reciente?

Sueños, de Walter Benjamin; Sumar, de Diamela Eltit, y unos cuentos reunidos de Saul Bellow.



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa

o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

A Enoch Soames y a Tristram Shandy. Ninguno de los dos vendría, por supuesto.

3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?

Mi madre me recitaba fragmentos del Martín Fierro, el poema nacional de los argentinos. No es exactamente una experiencia lectora, pero es la que más y mejor recuerdo de ese período.



4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todas?

Un disco, quizás: A Love Supreme, de John Coltrane.



5. ¿Subraya los libros?

Naturalmente. Es la mejor forma de leer.



6. ¿Cuál película ha visto más veces?

Quizás Barton Fink, no lo sé.



7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

Muchos, decenas de ellos. Hoy, en particular, me hubiera gustado escribir El lamento de Portnoy, de Philip Roth. Me reservo las razones.



8. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?

El interior, de Martín Caparrós. (Aunque, desde luego, no es una novela).



9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

Algún Pollock, tal vez. Y a Eva Green, con la que tropecé una vez en el Albertinum de Dresde.



10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

No, solía preferir algunos sitios y una hora particular del día, pero en los últimos años no he dejado de viajar y he tenido que ser algo más flexible.



11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

No.



12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

En la que estoy en el momento, excepto en circunstancias muy concretas y por lo general lamentables. Hoy, en Bogotá.



13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Por idiomas, por países, por géneros y por períodos.



14. ¿Qué libro compraría hoy?

Uno de Carolina Sanín, Somos luces abismales.



15. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

A escribir, una actividad relativamente difícil de llevar a cabo cuando uno es un escritor público.