El ejemplo de Mandela

La resiliencia es la capacidad de superar eventos adversos y tener un desarrollo exitoso en circunstancias difíciles. Este término fue adaptado de la ingeniería, que la describe como el potencial de un material para recibir un impacto y recuperar su forma original.

Hay diferentes factores que contribuyen a desarrollar una mayor resiliencia. Obviamente, la intensidad del evento traumático o su duración va a afectar nuestra capacidad de recuperación. Cuando nos deja secuelas físicas importantes es más difícil sobreponernos, independientemente de nuestro factor de resiliencia.



Estos factores son evidentes en personas que han crecido o cuentan con un soporte afectivo en su familia, su comunidad, sus amigos, que les pueden brindar apoyo y aceptación; que a su vez han desarrollado un umbral adecuado ante la frustración que les ayuda a no desfallecer fácilmente; que tienen hábitos que contribuyen a su salud mental –como desarrollar un interés personal (pasatiempo/pasión)–, disfrutan del ejercicio físico en forma regular y tienen alguna disciplina que los ayuda a recuperar la calma en momentos difíciles (meditación, yoga, oración, etc.). Y además, cuentan con un proyecto de vida que les da perspectiva sobre lo circunstancial de la crisis que atraviesan. Nelson Mandela nos mostró cómo el hecho de enfocarse en su legado de vida y cuidar de sí mismo durante el cautiverio lo ayudó a sobrevivir.



Situaciones como las que estamos viviendo con el covid-19 ponen a prueba nuestra capacidad de resiliencia y hacen necesario fortalecer los factores que la facilitan. El manejo del pensamiento no catastrófico, basado en el presente y con la clara conciencia de que nada es permanente, va ayudar a darle una perspectiva más sana a esta situación de crisis. Lidiar con la frustración, desarrollar autocontrol, ver el fracaso como una oportunidad, confiar en el propio potencial, independientemente de las dificultades vividas, buscar y aceptar ayuda cuando se necesita, saber que el afecto y admiración con que se cuenta no está relacionado con los logros, son determinantes en el desarrollo de la resiliencia, tan necesaria en estos momentos.



MARTA ELENA CHINCHILLA

Psicóloga, experta en trauma