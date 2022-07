Manuel Puig nos parece un escritor tan de nuestro tiempo que nos cuesta apreciar en qué medida fue raro y hasta excepcional en el suyo. Esta novela, 'El beso de la mujer araña', se publicó en 1976, pero en muchos sentidos podría haberse escrito y publicado el año pasado, porque casi todos los asuntos que trata son más centrales para nuestro tiempo de lo que eran cuando apareció. No hablo de oídas: yo estaba allí. Yo era un lector ávido de novelas, y de novelas latinoamericanas en particular, en aquellos años de mi educación como lector y aprendiz de escritor. Y junto a mi vocación literaria, unas veces armoniosamente y otras en discordia, también estaba mi vocación política, acentuada por la lucha antifranquista y por la ebullición general del país que estalló inmediatamente después de la muerte de Franco, justo en el tiempo en que 'El beso de la mujer araña' llegaba a nuestro país.

Es difícil imaginar ahora la intensidad de aquella efervescencia. Había prisa por dejar atrás un pasado repugnante, en lo literario tanto como en lo político, y abrazar lo nuevo, lo radical, lo no manchado por la mugre y la vileza de la dictadura, que había durado demasiado como para no contaminar hasta lo más profundo la vida española. Había que cambiar el mundo y que encontrar una manera nueva de contar la vida. La tradición no servía. La tradición no era la herencia viva de lo mejor de un pasado que merecía celebrarse sino un peso muerto contra el que no cabía más actitud que la rebeldía radical y el desprecio. La mejor tradición había quedado arruinada y dispersa por el exilio, abolida por la censura, el terror y el crimen. Los restos mortales de nuestro mejor poeta yacían extraviados en una fosa común. Las únicas voces que nos merecían crédito eran las de los perseguidos y los desterrados. No sin injusticia y con muy pocas excepciones, la lengua literaria cultivada en España durante la dictadura nos parecía una lengua muerta, un idioma de retórica administrativa y roña costumbrista.

'El beso de la mujer araña' se publicó en 1976, pero en muchos sentidos podría haberse escrito y publicado el año pasado, porque casi todos los asuntos que trata son más centrales para nuestro tiempo FACEBOOK

TWITTER

El contraste deslumbrante era el del español de América. En 1976, en todos aquellos años, yo vivía seducido por algunos de los escritores del boom y también por otros que estaban en sus márgenes, pero que me entusiasmaban más todavía. Mi primer entusiasmo había sido, inevitablemente, por García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar, Alejo Carpentier: lo desmedido y lo épico, la fuerza de la imaginación, las grandes construcciones narrativas, la evidencia de lo experimental, en el caso de Cortázar. Poco a poco me fui inclinando hacia otros maestros: Borges, Bioy Casares, Rulfo, Onetti, sobre todo Onetti, a partir de un cierto momento.



(Puede leer: ¿Estamos cerca del fin del cine de Woody Allen?).

Puig era una rareza. Publicaba en Seix Barral, lo cual era entonces una garantía, porque Seix Barral y el Premio Biblioteca Breve habían sido centrales en la irrupción de la literatura latinoamericana. Pero su escritura y sus temas no se parecían en nada a los de los otros escritores, y ni siquiera su figura pública. El escritor latinoamericano solía adquirir por entonces una estatura proconsular, como de embajador o símbolo de su país y hasta de su continente, y a ser posible debía combinar aquella presencia agigantada con un activismo político, normalmente en la izquierda de fantasías insurreccionales pero de obediencia a la burocracia del castrismo. De aquella ortodoxia el primero que se desenganchó entre los más conocidos fue Vargas Llosa, que sin embargo no perdió en ningún momento su visibilidad política, ahora cada vez más en el campo contrario.

A Manuel Puig no se sabía dónde situarlo. Su presencia pública era mucho más discreta, afable, incluso sonriente, sin el ceño de trascendencia o de militancia que adoptaban otros. No era un huraño, como Onetti o Rulfo, o un caballero porteño, como Bioy Casares, o un personaje espectral de sí mismo, a la manera de Borges. Y su escritura no era tan visiblemente literaria como la de cual quiera de ellos, ni parecía tener una dimensión testimonial, o de eso que se llamaba entonces “gran fresco histórico”. Yo, que lo leía ávidamente casi todo, no presté verdadera atención a Manuel Puig hasta 'El beso de la mujer araña', quizás porque fue la novela suya que recibió una mayor atención crítica. Y si soy honrado conmigo mismo he de reconocer que su lectura me desconcertó. Hay que tener mucho cuidado y no proyectar las convicciones o la sensibilidad que uno ha adquirido ahora sobre la persona muy distinta que uno fue hace tanto tiempo.

'El beso de la mujer araña' era, sin duda, una novela muy bien escrita y muy bien construida, con los cambios de voces y saltos en el tiempo que esperábamos entonces de cualquier relato de ficción que nos pareciera contemporáneo. Incluso tenía el componente político que entonces también era preceptivo. Pero el tono de la historia, la importancia que tenía en ella un cierto tipo de cultura pop, y sobre todo la centralidad de un protagonista y una historia de amor abiertamente homosexuales eran tan chocantes, tan distintas a casi todo lo conocido y lo esperado, que para un aspirante a literato avanzado y de izquierda como era yo entonces provocaba no diré que rechazo, pero sí un cierto desasosiego, una dificultad de aceptar plenamente lo que la novela contaba y el modo en que lo contaba.

Era un desconcierto, un desasosiego, que la literatura de Manuel Puig había provocado desde el principio. En 1965, Boquitas pintadas había sido finalista del Premio Biblioteca Breve, que canonizaba instantáneamente entonces a un narrador en español. Ahora sabemos que Mario Vargas Llosa, miembro del jurado, descalificó a Puig porque al parecer escribía “como Corín Tellado”, y defendió con éxito la candidatura de 'Últimas tardes con Teresa', de Juan Marsé. Ésta es una novela magistral, no menos digna de aquel premio que 'Boquitas pintadas'. Pero también era una novela más previsible, más aceptable para el gusto progresista de entonces, con su protagonista de clase trabajadora, su pasión amorosa heterosexual, su sátira cruel y del todo justa de las frivolidades revolucionarias de los hijos de la burguesía catalana.



(Además: Millás y Arsuaga: charla entre un sapiens y un neandertal).

Facebook Twitter Linkedin

Portada de la nueva edición, publicada por Seix Barral. Foto: Archivo particular

Por supuesto que Manuel Puig no escribía como Corín Tellado: pero su literatura jugaba con los estereotipos de la novela sentimental, y su sensibilidad, muy educada en Estados Unidos, estaba cerca de lo que Susan Sontag había definido como 'camp' en un ensayo célebre. Manuel Puig se apropiaba de los códigos de la literatura popular, del melodrama, del bolero, del cine, igual que Andy Warhol o Roy Lichtenstein lo hacían de las imágenes publicitarias, el cómic, las imágenes de la cultura de masas. Si los novelistas de su generación escribían con la severidad y el dramatismo a veces impostado de los pintores del expresionismo abstracto, o con la ambición grandilocuente de los muralistas mexicanos, Manuel Puig se complacía en el equivalente de las iconografías publicitarias, en las superficies planas de los carteles de cine y las portadas de las novelitas románticas de los kioscos.

Puig era, con toda desenvoltura, un artista pop, en una cultura, la hispanoamericana, y en una época en la que el pop provocaba el mismo rechazo ideológico que las formas estéticas y comerciales de las que se alimentaba. Y en una narrativa tan abrumadora y ásperamente masculina, que prolongaba sin escándalo de nadie el machismo latinoamericano –habría que releer, por ejemplo, las numerosas escenas eróticas en las ficciones de García Márquez–, el estilo de Manuel Puig, las voces femeninas o gais en las que se manifestaba, eran una rareza todavía más inusitada.

Bien avanzados los años setenta, la izquierda seguía sin revisar su homofobia, soterrada o explícita. Insisto en que no hablo de oídas. La persecución de los homosexuales en la Cuba castrista no despertaba más críticas que la de los disidentes políticos. El primer protagonista gay no caricaturesco que yo encontré en una novela escrita en español fue el Molina de 'El beso de la mujer araña'. Y lo que despertaba más incomodidad, y hasta rechazo abierto, es que ese mismo personaje acabara unido en una pasión amorosa y detalladamente sexual a alguien que por derecho propio pertenecería a la épica de las novelas de izquierda, el héroe militante, el prisionero político torturado, Valentín: al principio el reverso de Molina, como exigía la ortodoxia, pero poco a poco su complementario, su víctima y su cómplice a la vez.

En nuestra época, en nuestra sensibilidad de ahora, ese amor nos resulta inevitable, porque nuestras ideas sobre la emancipación política están vinculadas a la de la emancipación sexual. En los años en que se publicaba la novela ese encuentro tenía mucho de herejía: hasta el punto de que la editorial francesa de Puig se negó a publicarla. Un mártir de la militancia revolucionaria no podía abandonarse a un amor con otro hombre. E igual de escandalosa era la equiparación entre un personaje y el otro, entre el guerrillero y el escaparatista, el obseso de la revolución y el de las películas de Hollywood, el concienciado y el frívolo capaz de emocionarse con un melodrama nazi.

El primer protagonista gay no caricaturesco que yo encontré en una novela escrita en español fue el Molina de 'El beso de la mujer araña' FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: ‘Luvina’ se despide de la esquina cultural de La Macarena, en Bogotá).



La audacia, la heterodoxia argumental, se corresponden con la originalidad de la escritura. Lo propio de aquellos escritores canónicos era una especie de hipertrofia de la voz narrativa, del estilo abrumador y caudaloso. En 'El beso de la mujer araña' Manuel Puig juega a no tener estilo, a no ejercer lo que podríamos llamar la autoridad de la autoría. La historia está tejida por voces que hablan, que parlotean, que confiesan, por voces que fluyen en corrientes de conciencia, o que adquieren la forma de un interrogatorio o de un informe policial. El gran narrador oral de la novela es Molina, que cuenta películas a Valentín, unas veces con mucho detalle y otras rellenando los huecos del olvido, Sherezade varón en una celda de la cárcel de una dictadura: eran los años de Pinochet en Chile, de los militares en Uruguay, de la escalada de guerra sucia y terrorismo insensato que condujo al horror del golpe de Videla en 1976.

Eran años en que también nosotros, los lectores españoles de izquierdas, podíamos sentir el mismo miedo que los personajes de Puig, porque el dictador había muerto pero sus herederos conservaban todo el poder, y la espiral del terrorismo de extrema izquierda y el terrorismo fascista amenazaba con devolvernos a la pesadilla de la que no acabábamos de salir, aunque ya respiráramos el aire eufórico de la libertad. Las páginas en las que Molina cuenta las dos obras maestras de Jacques Tourneur –'La mujer pantera', 'Yo anduve con un zombie'– son algunas de las más arrebatadoras de la literatura en español de esos años. La narración oral resalta el núcleo de fábula antigua que hay en el cine, igual que en la novela, el misterio simple y prodigioso de una voz que cuenta y crea el mundo con palabras, y arrastra en su relato al que escucha.

Como artista pop, Manuel Puig sabe ejercitar la parodia, la ironía, el puro juego del suspense, la desvergüenza de los estereotipos que nos seducen, a veces contra nuestra voluntad, porque contienen arquetipos poderosos, construidos con los materiales primitivos del deseo y del miedo. El valor de las fantasías como auxilio para la supervivencia convive en la novela con el espanto de una realidad en la que no queda ningún resquicio para los consuelos de la ficción. Manuel Puig es un escritor pop que poco a poco se va poniendo tremendamente serio. Casi cincuenta años después, 'El beso de la mujer araña' es todavía mejor que en la época de su publicación. Es ahora cuando ha llegado su tiempo.

*ANTONIO MUÑOZ MOLINA

Del prólogo de 'El beso de la mujer araña'.

Manuel Puig. Seix Barral. 2022

Más lecturas:

-Se inicia la gira de Álex Ubago en Colombia

-DawerxDamper presentan 'JELOU MAI KITY'

-La colección Marvel RED se viste de verde