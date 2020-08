'Me dedicaría enteramente a la cocina'

1. ¿Qué libro, o libros, ha elegido para leer en estos días de confinamiento?

He tenido la pulsión de volver a La peste, de Camus, o al Diario de la peste, de Defoe, tan recordados estos días, pero he preferido releer los que marcaron mi adolescencia y gracias a los cuales soy lector. Me refiero a libros de la colección Torre de Papel, de Norma, como ¡Por todos los dioses…!, de Ramón García Domínguez; Días de terror, de Diana Shaw, y El lunático y su hermana Libertad, de Paul Kropp. Son textos que me tiñen de amor.

2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

A Valentín y a Molina, protagonistas de El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Mejor unas copas con ellos, por fuera de la cárcel.



3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?

Hoy diría que La telaraña de Carlota, de E. B. White, porque la del cerdo y la araña es una amistad improbable que, sin embargo, ocurre y los transforma -y transforma su mundo-, y porque la escritura de Carlota en su telaraña provoca un extrañamiento profundo en quienes la conocen. La obra de Carlota no repite ni reitera al mundo sino que lo reinventa y hace nuevo.

4. ¿Qué canción elegiría entre todas?

La cumbia cienaguera que se baila suavesona.



5. ¿Subraya los libros?

Muchísimo. Y encierro en un círculo las palabras que quiero resaltar aún más. Hago asteriscos cerca de alguna oración que me parezca importante para entender el texto. Escribo en los márgenes preguntas que me suscita la lectura, pongo exclamaciones si algo me emociona especialmente. Y aquí y allá, suele haber palabras como hermoso cuando un fragmento me provoca emoción estética.



6. ¿Cuál película ha visto más veces?

Amarcord, de Fellini, para tratar de recordar lo que mi papá, migrante, trataba de recordar de su Italia natal.

7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

El infarto del alma, de Diamela Eltit. La autora viaja a un hospital psiquiátrico a las afueras de Santiago y descubre entre los internos a muchas parejas de enamorados. Enternecida y conmocionada, Eltit piensa el amor, la locura, la enfermedad, el encierro… Es un libro que hibrida ensayo, poesía, relato y diario.



8. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?

Me gustaría recomendar el trabajo de Alfredo Molano.

9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo?

Violencia, de Alejandro Obregón, , porque está muy cerca del Instituto Caro y Cuervo, donde doy clases de escritura creativa. Las últimas veces que la he visto, pienso en lo que escribió Clemencia Lucena sobre la obra: “¿Qué versión más oficial del genocidio? Así hemos oído relatar la violencia colombiana por boca de sus propios autores. Los oligarcas liberales y conservadores han presentado la muerte como reposo, el asesino como inexistente y han tendido un vuelo cínico y encubridor sobre hechos por ellos propiciados”.



10. ¿Tiene alguna manía al escribir?

Nada extravagante. Escribo en la cama, y leo y releo todo lo que escribo en voz alta para cuidar la música.



11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

Estoy viendo otra vez Los años maravillosos. Hace tiempo, cuando la veía, me anticipaba a una nostalgia; es decir, yo me imaginaba mayor viendo la serie otra vez, nostálgico de esa época. Y no ha sido el caso hasta ahora, la verdad, cosa que me alegra.



12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

Cuando estoy en Bogotá, pienso que en Barranquilla; cuando estoy en Barranquilla, pienso que en Bogotá.

13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Narrativa, ensayo, poesía, teatro... Y una sección que llamo Híbrida, en la que tengo libros que difuminan las barreras entre los géneros.



14. ¿Qué libro compraría hoy?

Las estrellas son negras, de Arnoldo Palacios. Lo tengo muy pendiente.



15. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

Enteramente a la cocina.