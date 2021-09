Tesoros del archivo de Hebe Uhart

En dos sobres y en una casa ajena guardaron silencio por varios años las tres novelas inéditas de la argentina Hebe Uhart, que hacen parte de El amor es una cosa extraña, un libro que existe gracias a un descubrimiento con cara de rescate. Los escritores Pía Bouzas y Eduardo Muslip, encargados de organizar todo el archivo y la obra póstuma de Uhart, encontraron los manuscritos de Beni, Leonilda y El tren que nos lleva entre los papeles y los libros de la biblioteca que dejó la autora:



“En la parte superior del placard, prolijamente conservadas en sobres, carpetas o anilladas, encontramos dos de las tres novelas que conforman este libro: Beni y Leonilda. (…) El tren que nos lleva estaba en mi casa –escribe Muslip– en las carpetas donde guardaba los materiales que Hebe me daba en los comienzos de los años noventa. De los tres, era el único relato sin título. La frase con la que decidimos titularlo fue extraída del propio texto. La frase que elegimos para titular este volumen está tomada de Leonilda”.

Desde el fallecimiento de Uhart en 2018, los dos escritores han hecho un trabajo de arqueología entre los archivos de la escritora. Sin embargo, su labor va más allá de la voracidad por publicar todo lo que se encuentre de ella, su trabajo busca darle un sentido a ese universo que fueron los textos de Hebe Uhart. De ahí que su labor sea tejer esas pistas que dejó en los libros que subrayaba, en las notas que la autora escribía en sus cuadernos, en los manuscritos no publicados, incluso en sus desordenados y caóticos archivos digitales.

El amor es una cosa extraña, Hebe Uhart. Adriana Hidalgo Editora.176 páginas.

A diferencia de otros ‘rescates literarios’, estas novelas de Uhart no son textos descartados por la autora, ni novelas no terminadas que algún editor quisiese publicar para mostrar “los pequeños trazos de oro que había en ellos”. Estos fueron textos que no tuvieron suerte en su tiempo, que fueron incomprendidos y que su autora decidió que era mejor dejarlos descansar. Entonces ¿por qué publicarlos ahora? La respuesta la tienen los curadores de estos textos: “Encontramos buenos motivos: las tres novelas son materiales concluidos y revisados por Hebe; comparten con el resto de la obra impulsos muy claros, como la construcción de personajes a partir de una escucha atenta al lenguaje oral, la reelaboración ficcional de experiencias autobiográficas, la aparición de su alter ego Luisa, por mencionar algunos muy evidentes”.

Las tres novelas comparten algunas características: el amor como tema, los personajes femeninos que narran las historias y la sencillez de sus tramas. No hay grandes gestas ni sorpresas en estas historias, lo que hay es una apuesta por la belleza del lenguaje que hace de una conversación cotidiana un hecho memorable; esta tal vez sea la magia de la escritura de Uhart.

Aquí nos reconciliamos con las voces que podemos escuchar en un bus, en la banca de un parque o en un café. Y, sin embargo, no son novelas que rehúyan su contexto, en esa mirada de las protagonistas se ve un país que estaba sufriendo los horrores de una dictadura. En la historia de una maestra, de una empleada del servicio y de una traductora del latín vemos una sociedad que cambia y que se vuelve más sofocante. Al final son tres novelas que al leerlas nos recuerdan la belleza de contar y leer historias.



