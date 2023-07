David Guénel es periodista y escritor francés especializado en ciclismo. Es autor de El pequeño Bretón, la historia del primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia.

David Guénel

1. ¿Qué libro, o libros, ha elegido en estos días?

Actualmente releyendo El difunto Matías Pascal de Pirandello, y saliendo de una recopilación de cuentos de Maupassant, mi escritor favorito, al cual vuelvo de vez en cuando.



2. Si pudiera invitar a dos personajes literarios para sentarse a tomar una copa o un café con ellos, ¿a quiénes elegiría?

Victor Hugo, probablemente el genio mas grande de la literatura francesa, y John Steinbeck, que supo describir su epoca como nadie y cuyos personajes son excesivamente reales.



3. De los libros que leyó de niño, ¿cuál recuerda con más aprecio?

"Mi planta de naranja lima", de José Mauro de Vasconcelos. Me tocó leerlo para la escuela cuando tenia 13 y me dejó un recuerdo inolvidable. Al leerlo muchos años después, volví a llorar como la primera vez. No hay otro libro que me hizo llorar de hecho.



4. ¿Qué canción o tema musical elegiría por encima de todas?

Difícil pregunta, tal vez Mala Vida de Mano Negra



5. ¿Subraya los libros?

Solo cuando leo para el trabajo, sino trato de dejarme llevar por el estilo del autor sin analizar demasiado



6. ¿Cuál película ha visto más veces?

"Los Bronceados", una comedia francesa de los anos 1970 que envejecio muy bien.



7. ¿Qué libro le hubiera gustado escribir?

Los Miserables



8. ¿Cuál novela recomendaría leer para entender mejor su país?

Me inclino mas por la literatura del siglo XIX que por la actual, por lo que seria un libro de aquel siglo, que ayudaría a entender la Francia de la época. Podria ser cualquiera novela de Emilio Zola.



9. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

No hay una que me venga a la mente



10. ¿Tiene alguna manía al escribir? Un cuaderno especial, un bolígrafo, un lugar...

Antes me empeñaba en escribir con lapiz y papel, pero ahora es con el computador, es menos romántico. Asocio los buenos ratos de escritura cuando tengo una tasa de café al lado.



11. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

Actualmente no, pero si a veces, principalmente las series gringas famosas.



12. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

Tuve la suerte de vivir en varias grandes ciudades (Barcelona, Dublin, Santiago de Chile) y siempre me senti bien porque traté de hacerlas "mias". En Santiago siempre me senti muy a gusto, sea en el barrio que sea.



13. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Literatura francesa / Literatura extranjera / Libros en ingles y espanol / Literatura policial / y una gran parte literatura sobre ciclismo



14. ¿Qué libro compraría hoy?

Mi canasta actual en un famoso sitio de venta online dice que tengo que comprar "Breakfast at tiffany", "El guardián entre el centeno" de Sallinger y "Matar un ruiseñor" de Harper Lee. A veces me acuerdo de unos clasicos que necesito leer como aquellos.



15. Si no hiciera lo que hace, ¿a qué le gustaría dedicarse?

Me hubiera gustado ser historiador. Trabajar en los archivos siempre me ha encantado.