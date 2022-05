La realidad histórica colombiana, el horror que nos acompaña (y que por costumbre llegamos a no poder/querer ver) es tan potente y tan brutal que parece ser imposible ficcionalizar. Supera tanto cualquier fantasía que lo que nos podamos inventar puede volverse inverosímil. Cualquier acercamiento a él puede convertirse en una apología, una diatriba o un panfleto. Los sucesos se ponen al servicio de la ficción y los personajes y (en la mayoría de los casos) este intento fracasa. La realidad debe volverse memoria y transformarse en ficción. Sólo así podremos empezar a contar este país donde todo es posible.

“-Yo sé quién lo mató y usted tiene que saberlo”.



“-Confórmese con saber la verdad”.



En medio de estas dos afirmaciones, Daniel Cristancho construye Cartago, su primera novela.



De entre todo el entramado de sucesos de nuestra historia sin contar hay uno que no ha sido abordado por la narrativa con la profundidad que es necesaria: el exterminio de la Unión Patriótica.



Cinco mil setecientos treinta y tres militantes asesinados entre 1984 y 2016. Dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, 5 congresistas y 8 alcaldes en ejercicio, 11 diputados, 109 concejales, varios exconcejales, 8 alcaldes en ejercicio…

A partir del descubrimiento de la identidad del asesino de su padre, que le es revelada a su hijo Luis Daniel Arenales por Arturo Uscátegui (su director de tesis), asistimos a la construcción de una memoria de lo no vivido, “(…) como si sus palabras me hubieran expulsado a otro presente” y a “(…) recomponer su recuerdo, hecho con el delgado hilo de memorias ajenas”.



Este es el acierto inmenso del autor de esta novela: convertir los recuerdos de los otros en propios para encontrar el hilo de la historia. Este trasvase de memorias es lo que permite que la novela fluya ante nosotros como un fresco inmenso y una crónica de un tiempo que a muchos aún nos habita. Los recuerdos de los personajes se vuelven en los de los lectores y asistimos al encuentro extraordinario de los presentes de todos convertidos en un pasado común. “(…) Fue como si lo reconociera sin conocerlo, como si de alguna manera ya estuviera en mí, en mi memoria, en mi pasado. Lo reconocí como si tuviera la extraña consistencia de un recuerdo inédito”.



La novela se convierte, entonces, en un espacio para construir la memoria. En un lugar para contar lo que no ha sido contado. Es una “historia sencilla” (en apariencia) que se va transformando en una “historia colectiva” gracias a una narración precisa y objetiva que, como si fuera una crónica de los grandes días, nos permite ver las oscuridades y sombras que habitan y hacen nuestra realidad. Una novela valiente que, por encima de todas las cosas, es un homenaje “(…) al pasado que variaba con cada suceso que él rescataba y modificaba mi presente”. La historia de cómo una investigación se transforma en “(…) una novela corta, directa, incisiva -la de ella y la mía y la de mi papá-”.



