La desintegración del ser

Hay obras cuyos títulos son engañosos, pequeñas gambetas que dibujan primeras impresiones no del todo ciertas. Y esto sucede con Cuentos para el (des)confinamiento, una compilación de relatos de escritores catalanes que tradujo al español Miguel Sillero y que publicó la editorial colombiana Tanuki. Su nombre alude, obviamente, al momento histórico que estamos viviendo globalmente: pandemia, cuarentenas, encierros, desesperaciones domésticas y deseos de libertad (física y mentalmente).



Sin embargo, las doce historias que componen este libro van más allá de una coyuntura global. Porque la pandemia a la que aluden los cuentos es la del alma. Los personajes que recorren diferentes escenarios (ciudades o pueblos de Cataluña, el espacio exterior, prisiones futuristas e incluso el mismísimo jardín del Edén) tienen sus realidades fragmentadas. Sombras que intentan encontrar un sentido que siempre les ha sido elusivo y distante, que van por sus vidas buscando razones para alejarse del abismo o para tirarse hacia él con los brazos abiertos, sin miedo ni parpadear.



Esta mirada del espíritu desde su desintegración y absurdo conecta a estos relatos con el existencialismo francés. Las narraciones se mueven entre la frontera de lo que es real y lo que no, de lo posible y de lo probable, de lo que está en el presente y lo que no está. Y en ese punto limítrofe los personajes deben construir identidades en constante estado de fuga. Memorias diluidas que viven en un tiempo que no es el tiempo del ahora, pero tampoco el del pasado ni el del futuro. Una construcción de otro espacio-tiempo en el que el ‘yo’ avanza con la pesadez de un derrumbe de aceite.



Cuentos para el (des)confinamiento. Varios autores. Editorial Tanuki. 305 páginas. $ 55.000 Foto: Archivo particular

Un perfecto ejemplo de todo esto es el cuento con el que se inicia la antología, Escamas y ramas. Una mujer en el filo de la vejez es asaltada por fantasmas de su pasado sin saber que ella, al tiempo, es el fantasma de la persona que fue, de los amores que tuvo y de esos otros que la rodean (el de aquella otra mujer que la abraza todas las mañanas, cuando las pesadillas-recuerdos le muelen los huesos y la dejan inundada de las imágenes de un accidente en motocicleta). El mundo en el que sucede la narración es el mundo ‘real’. Sin embargo, su consistencia se va derritiendo a medida que el relato avanza: planos temporales se cruzan, espacios se intersecan, la vida terrestre se engulle entre sí con la que está más allá de la muerte. Un dolor que no sana y que su autora, Elisenda Solsona, describe bellamente, con una prosa elegante e imágenes dotadas de una sabiduría que pareciera venirle de un tiempo antiguo, anterior, cuando las formas todavía eran elásticas y posibles.



El corpus de Cuentos para el (des)confinamiento se completa con los relatos, estilos, miradas y problematizaciones estéticas e intelectuales de los otros once autores: Ruy D’Aleixo, Gemma Martí O’Toole, Ramon Mas, Ferran Garcia, Lucia Pietrelli, A. Munné-Jordà, Albert Pijuan, Inés MacPherson, Enric Herce, Héctor Rivadeneyra Moll y Míriam Cano. Estas historias son complementadas por las ilustraciones de Sandra Restrepo, quien hace un trabajo de traducción gráfica muy interesante y acorde con lo que las tramas exigen. Imágenes que representan el vacío y el absurdo que gritan desde las páginas con furia, tristeza y dolor.



Sergio Alzate