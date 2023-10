Cuando conocimos a Nora Ephron

“Me fascina ver que la vida jamás decepciona. No logro entender que alguien pueda escribir ficción cuando lo que ocurre en la vida real es tan asombroso”.Nora Ephron

A Phoebe Ephron, la madre de la guionista y escritora norteamericana Nora Ephron, no le caía muy en gracia su hermano Hal. Tal vez por eso, seguro por eso, Nora y Hal apenas coincidieron en algunas cenas y tenían en común no mucho más que un candelabro que supuestamente perteneció a Luis XIV y que le dio como regalo de bodas cuando se casó por primera vez. Sin embargo, en el verano de 1987, tras la muerte del tío Hal –que fue un exitoso hombre de los negocios inmobiliarios–, Nora heredó junto a sus hermanas y Louise, el ama de llaves, un pedazo de su fortuna. La escritora hizo cuentas y se vio en el paraíso, pero la herencia no fue suficiente para hacerse rica y hacer un jardín enorme en su casa de Long Island con un precioso (y costoso) cerezo silvestre. Nora, por falta de dinero y por una herencia insuficiente, no pudo dejar tirado el guion que estaba escribiendo. Era el guión de When Harry met Sally (Cuando Harry conoció a Sally), la película con Meg Ryan y Billy Crystal que literalmente le cambió la vida y que le dio un cerezo silvestre que florece en la que fue su casa cada junio.

Portada de No me acuerdo de nada, de Nora Ephron. Foto: Archivo particular

Nora Ephron (1941-2021) fue autora de cientos de reportajes periodísticos, guiones de películas, novelas, obras de teatro y un puñado de columnas/ensayos que publicó en varios medios de comunicación norteamericanos. Estas últimas, parcialmente traducidas al español por Libros del Asteroide en las publicaciones No me acuerdo de nada (2022) y No me gusta mi cuello (2023) y por Anagrama en Ensalada loca (2022), tienen en común una naturaleza similar a la historia de su tío Hal, la fortuna que no fue y el cerezo. Todas tienen un tema que distrae y un final esclarecedor, pero cotidiano, que devela lo que realmente busca decir. La historia de cuando vivió en el edificio Apthorp en Nueva York, por ejemplo, es un relato sobre el amor y el divorcio; su cuello es solo excusa para hablar de la vejez y nombra la guía telefónica no para escribir sobre la guía telefónica, sino para poner sobre la mesa los conceptos de autonomía y democracia.



El tema que atraviesa estas columnas/ensayos es ella y su mirada: estos escritos son lo más preciso que queda de su cotidianidad. En ellas están consignadas las palabras que usó mientras vivió. Su ingenio y su humor aparecen allí y la muestran como una mujer muy consciente de sí misma, de su camino y de cómo su experiencia está mediada siempre por su género. Escribió sobre aspectos en apariencia anodinos como la cocina, su relación con la tecnología o cómo cuida de su cabello; también recorrió historias que le cambiaron la vida y respondió preguntas como ¿por qué llegó al periodismo?, ¿cómo se asume un fracaso? o ¿por qué leer? En otras columnas habla de cómo llegó, se mantuvo, padeció y disfrutó de su trabajo más relevante, que fue el de guionista para películas. Nora Ephron escribió y en algunas ocasiones dirigió películas como Julie & Julia –con Meryl Streep–, que narra la historia de la chef Julia Child en contraste con la vida de una cocinera amateur; You’ve Got Mail, una comedia romántica, protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan, que ofrece en su trama librerías, desconocidos y un cruce de mails; Hanging Up, donde tres hermanas intentan conectar con un papá que no estuvo presente, o Heartburn, una película autobiográfica de ficción basada en el libro Se acabó el pastel (1983), publicado en español por Anagrama y donde cuenta cómo fue su matrimonio con el periodista Carl Bernstein, famoso por haber participado en el reportaje de Watergate, que acabó con Nixon.

Portada de Se acabó el pastel, de Nora Ephron. Foto: Archivo particular

En estos relatos de escritura más intimista recopilados en No me acuerdo de nada y No me gusta mi cuello, la película que más emerge como referencia es When Harry met Sally. Tal vez porque Nora comparte con el personaje de Sally el oficio, el deseo y la ciudad.



Harry: ¿Por qué no me cuentas la historia de tu vida?



Sally: ¿La historia de mi vida?



Harry: Tenemos dieciocho horas por delante para matar el tiempo hasta llegar a Nueva York.



Sally: Con la historia de mi vida no llegaremos ni a Chicago. Es decir que de momento no me ha pasado nada. Por eso voy a Nueva York.



Harry: ¿Para que te pase algo?



Sally: Sí.

Harry: ¿Como qué?



Sally: Como ir a la escuela de periodismo para ser reportera.



Harry: Y poder escribir sobre las cosas que les pasan a los demás.



Sally: Es un modo de verlo.



Harry: ¿Y si no te pasa nada? ¿Y si vives allí toda la vida y no pasa nada? ¿Y si nunca conoces a nadie, nunca llegas a ser nada, y al final te mueres como mueren a veces algunas personas en Nueva York, sin que nadie se entere hasta dos semanas después, cuando empieza a notarse el olor en el portal?

Facebook Twitter Linkedin

Ensalada loca, portada del libro de Nora Ephron. Foto: Archivo particular

Como Sally, Nora también llegó a Nueva York desde Los Ángeles, donde creció con sus tres hermanas y sus padres, Henry y Phoebe Ephron, también dedicados al cine. Llegó buscando la única ciudad que podía convertirla en algo parecido a la poeta y escritora de sátira norteamericana Dorothy Parker, en ese entonces su referente de cómo vivir la vida. Allí escribió noticias para The Post y columnas sobre ser mujer en Esquire y Cosmopolitan. Allí supo lo que era enamorarse de un edificio y de hombres inadecuados, tuvo dos hijos, encontró un barrio favorito, cambió de opinión, encontró otro barrio favorito con un deli mejor y una tintorería que prometía no arruinar jamás los abrigos del invierno. En Nueva York encontró un escenario para sí misma y para su obra. Allí se convirtió en Nora Ephron. Tanto en sus películas como en sus columnas hay una protagonista, además de ella, ineludible: la ciudad de Nueva York.



Las comidas memorables se nombran en estos libros de columnas en forma de recetas, de contexto o de accesorios. Cuando enlista las cosas que echará de menos cuando ya no esté más aparecen los gofres, la mantequilla, las tartas y la cena de acción de gracias. Dedicó –más o menos– una columna entera al pastel de carne, otra a la sopa de pollo y otra más a un strudel de col que es además una microrreseña de la obra de Proust y un resumen de lo que buscaba su mirada.



“Tiene la corteza crujiente, escamosa y con el sabor a mantequilla del strudel de masa filo (arte que me propongo dominar en mi próxima vida, cuando también consiga pasar del primer capítulo de Proust), y lleva un jugoso relleno de col salteada que es a la vez dulce, salado y totalmente sorprendente, como todas las cosas buenas”, escribió en El strudel perdido o Le Strudel Perdu.

El cuerpo también está como un tema transversal, sobre todo en No me gusta mi cuello, donde aborda la vejez y entrega algunos enunciados que pueden leerse como consejos o como advertencias. “A veces creo que no tener que preocuparse nunca más por el pelo es el lado bueno secreto de la muerte”, “Quiero decir que el negro simplifica mucho la vida. Todo combina con el negro, sobre todo el negro”, “Anótalo todo. Lleva un diario. Haz más fotos”, “Puedes pedir más de un postre”, escribe en este libro risueño y fatal en partes iguales. Aquí, Nora lleva al lector por un tramo de su vida que imaginó totalmente distinto y que va mucho más acompañado de la vanidad y la nostalgia que de la mansedumbre y el sosiego que pueden asociarse la vejez; y lo hace narrando cómo hizo para llegar ahí y qué de su vida es lo que permaneció con ella a manera de recuerdos, de gestos consistentes y de ideas.

En una de sus columnas dijo: “La negación ha sido una constante en mi vida durante muchos años. De hecho, creo en la negación”. Cuando estaba pasando por una enfermedad silenciosa que finalmente terminó por matarla hace poco más de una década no le dijo a nadie; sus cercanos vivieron su muerte como una noticia súbita, inesperada. Tal vez su silencio fue por eso, porque la negación fue una constante en su vida y a través de esta y de altas dosis de ficción fue que encontró cómo vivir. Y ese sentido, las palabras que teje en sus columnas, que son su lugar más entrañable de escritura, deben leerse, en el mejor de los casos, como las noticias del periódico; sabiendo que así fue ella y así fue el amor y la tragedia, así comió y cocinó, así fue su cuello y así fue su ciudad. L

ANDREA YEPES

PARA EL TIEMPO

LECTURAS

