Cristina Peri Rossi, exiliarse en el lenguaje

Cristina Peri Rossi ha manifestado reiteradamente sentirse orgullosa de su obra, y el premio Cervantes 2021 fallado este miércoles a su favor confirma lo que ella y sus lectores saben. Peri Rossi, que de manera precoz publicó Viviendo en 1963, y que el año pasado lanzó La insumisa, es una autora extraordinaria y persistente. El galardón llega después de una batalla por puntos, como derriban sus novelas a quienes las leen. La insistencia por nombrar el amor y no olvidar su circunstancia de exiliada son la sustancia y el cuerpo de su obra. Una obra que se expresa más allá de lo natural, porque no es normal estar vivo, como lo cantó en su poema Asombro (2007), y habita orgullosa el lenguaje.



(Le recomendamos leer: 'El invencible verano de Liliana', el nuevo libro de Cristina Rivera Garza).

Peri Rossi (nacida en Montevideo en 1941) ya había ganado el Premio José Donoso (2019), el Premio Loewe (2008), el Rafael Alberti (2000) y el Ciutat de Barcelona (1990), entre otros. Los reflectores y el comité de aplausos se habían encendido y apagado más de una docena de veces. Pero faltaba el Cervantes, invocado por la misma autora al responder a una odiosa pregunta del diario español El País en el 2017: “¿A quién le daría el premio Cervantes?”, y ella contestó nombrándose conscientemente en tercera persona: “A Cristina Peri Rossi, para que siga escribiendo”, recordando uno de los fines últimos de los premios: garantizar momentáneamente la viabilidad de la escritura.

Ninguneada bajo la sombra fálica del boom por mujer, lesbiana y activista; exiliada en Barcelona, en el cambio de guardia de las dictaduras hispánicas en los setenta, de una costa a otra del Atlántico. No le ha fallado ni faltado a la cita de género literario alguno, si es que tal cosa existe: en su escritura se registra con facilidad poesía, novela, cuento, ensayo, biografía. Ha sido traducida a más de veinte lenguas y generosamente ha devuelto el gesto, ofreciendo en español versiones muy logradas de Monique Wittig y Clarice Lispector, ambas fácilmente rastreables en su propia obra travestidas como se transforma lo que se ingiere en clave antropofágica.

Hasta columnista de fútbol fue y, como no podía de ser de otro modo en el contexto de un país que lentamente despertaba de una dictadura militar en comunión con el clero, pionera. Con pasión desenfrenada por el Barcelona, el equipo de fútbol que es más que un club como ella misma expuso en un texto titulado La simbología del fútbol (1998).

“¿A quién le daría el premio Cervantes?”, y ella contestó nombrándose conscientemente en tercera persona: “A Cristina Peri Rossi, para que siga escribiendo” FACEBOOK

TWITTER

Crítica y humor frente a la tragedia y poesía como ofrenda al amor son la técnica y fluido en que se sumerge la autora de Evohé (1971) para cantar desde La nave de los locos (1984). El exilio que llevó a tantos escritores de las antiguas colonias al centro editorial en español no fue la gran casa que acogiera a los Cortázar, Llosa, Márquez y Fuentes. El primero de la lista, amigo estrecho de la poeta uruguaya, como lo fuera en su momento la mismísima Alejandra Pizarnik; las escrituras del río de la Plata se alimentan de las dos orillas. A Julio Cortázar le dedicó una íntima biografía que parte del entierro a la vida a través de la correspondencia cruzada publicada en el 2014 bajo el título Julio Cortázar y Cris. Otro libro que junto al título de José Donoso, Historia personal del boom (1972), son testimonio y memoria de un esplendor de autores que no les alumbró ni acogió de igual manera a todos. Sin embargo, para Peri Rossi la escritura es el hogar de acogida: la casa. Quizás por ello su extensa producción, como si fuese ella una eterna Babel Barbara (1990). Por eso, el poema Mi casa es la escritura, recogido en Habitación de hotel (2007) y que descorazonadamente leyó el jurado el miércoles pasado, como razón irrefutable de su triunfo:

[…]

siempre en tránsito

como los barcos y los trenes

metáforas de la vida

En un fluir constante

Ir y venir

No me creció una planta

no me creció un perro

Solo me crecen los años y los libros

que dejo abandonados por cualquier

parte

para que otro, otra

los lea sueñe con ellos



[…]



Mi casa es la escritura

la habito como el hogar

de la hija descarriada

la pródiga

la que siempre vuelve para

encontrar los rostros conocidos

el único fuego que no se extingue



[…]

Ese fuego prometeico aún se encuentra en la hija primogénita de dos italianos inmigrantes en Uruguay: Julieta Rossi y Ambrosi Peri. Quizás fuera particularmente incitado por su madre y su tío, quien, según la autora de El libro de los primos (1969), fue cómplice de sus primeras lecturas a través de su extensa biblioteca. Según ella todos los devoró. El amor por los libros fue una herencia temprana y con ellos enamora, como confía haberlo hecho reiteradamente con la obra de William Saroyan. Después de cumplir los 80 años, Cristina Peri Rossi podrá decir que cuenta con un Cervantes y que se suma a una discreta lista de autoras, seis en total, en las que se encuentran María Zambrano y su compatriota Ida Vitale, en medio de otros cuarenta y un premiados.

(Le puede interesar: Tesoros del archivo de Hebe Uhart).

Pasarán meses antes del 23 de abril, fecha en la que podremos escuchar su discurso de aceptación, la entrega de la medalla y, por supuesto, el desembolso de los 125.000 euros. Actualmente se encuentra internada por problemas respiratorios a causa de su vieja y cercana relación con el tabaco. Ya está lejos ese ensayo del 2003 Cuando fumar era un placer: el réquiem dedicado al gusto que más veces apareció acompañándola en sus fotos. Emblemática es la imagen de la uruguaya abrazándose con la zurda y sobre ella la derecha en escuadra sosteniendo el fuego de un cigarrillo. Quieran los editores darnos la gracia de recobrar ese fuego y ese aroma que recorre la casa. Que este premio permita que aflore el sentido de la oportunidad en ellos para volver a andar la imprenta de Gutenberg en nombre de la flamante y justa ganadora.

Es difícil entrar en la caza de su obra y muchos son los lectores por conquistar. Los reflectores duran poco apuntando. Cristina Peri Rossi, nombrada francotiradora al final del siglo pasado y sobreviviente del boom y el posboom, lo sabe. Sus lectores también. Celebremos pues que Otra vez Eros (1994) está bajo el reflector y por un instante el lenguaje nos permite simular el paraíso.



CARLOS SOSA

Más noticias

- 'Ceremonia', retrato de la clase alta latinoamericana

- Piedad Bonnett y una casa a punto de caer

- 'Cantar es sobrevivir', la música como síntesis de la vida