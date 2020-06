'Soy una lectora voraz, quizás demasiado rápida'

1. ¿Qué libros eligió para llevar en su viaje reciente?

Viajé a Perú a principios de marzo, justo antes de que el mundo se cerrara. Llevaba libros de dos escritoras estupendas que vamos a invitar al Hay Festival en América Latina, el de Bernardine Evaristo, Niña, mujer, otras, y el de Hallie Rubenhold, Las cinco. Muy buenas lecturas.

2. Si pudiera invitar a un personaje literario a tomar una copa, ¿a quién elegiría?

Qué mejor que con un buen contador de historias. Con Sherezade, que contaba aventuras cada día para salvar su vida.

3. De los libros que leyó de niña, ¿cuál recuerda con más aprecio?

Fui una niña muy lectora. Mi vecino del octavo piso en Madrid era el crítico y editor español Manuel Cerezales. Siendo yo muy niña, él me dio a leer Nada, de Carmen Laforet, un libro desgarrador y valiente sobre la posguerra española. No lo he vuelto a leer, pero lo tengo muy presente.



4. ¿Qué tema musical elegiría por encima de todos?

Depende para qué y cuándo. Me viene a la cabeza el maravilloso recital que nos dio Patti Smith en el Hay Festival de Querétaro.

5. ¿Subraya los libros?

No. Soy una lectora voraz, quizás hasta demasiado rápida. Devoro el libro y no subrayo.

6. ¿Cuál película ha visto más veces?

No suelo repetir lecturas o películas. Me gusta mucho el cine europeo, entre estos el nórdico. Recuerdo la sensación de mis primeras películas de Dogma, de Lars von Triers, como Los idiotas o Rompiendo las olas, entre otras.

7. ¿Cuál novela recomendaría para entender mejor su país?

Una época que sin duda nos marcó fue la guerra civil española. Hay muchas novelas: desde la de Arturo Barea, La forja de un rebelde, Soldado de Salamina, de Javier Cercas, hasta Los hijos muertos, de Ana María Matute.



8. ¿Qué obra de arte se ha quedado viendo por más tiempo en un museo?

De lo más reciente me quedo con la obra de Doris Salcedo, Palimpsesto, en el Palacio de Cristal (que pertenece al Museo de Reina Sofía). Bellísima y estremecedora al mismo tiempo.

9. ¿Está viendo alguna serie de televisión?

En esta pandemia he visto varias series. Disfruté mucho Kalifat, sobre el proceso de radicalización de Isis. Muy bien hecha.



10. ¿En qué ciudad del mundo se siente mejor?

Vivo en Londres, y nací y crecí en Madrid. En ambas me siento muy bien. Si me toca elegir, diría Madrid por todas las experiencias acumuladas, por su idioma y su cultura que son los míos. Y sobre todo en el Madrid de hoy, más internacional y más latinoamericana que en la que nací.

11. ¿Cómo tiene organizada su biblioteca?

Muchos libros, muchos lugares repartidos por la casa y con cierto desorden feliz y hedonista. En los últimos diez años, muchas lecturas de forma digital.



12. ¿Qué libro compraría hoy?

Pequeñas mujeres rojas, de Marta Sanz.