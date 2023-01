La escritora chilena Alia Trabucco Zerán (Santiago, 1983) ha publicado hasta el momento las novelas La resta (Tajamar, 2015, finalista del premio Man Booker International) y Limpia (Lumen, 2022, ganadora del premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas de Chile), así como el libro de ensayos Las homicidas (Lumen, 2019, cuya traducción al inglés obtuvo el British Academy Book Prize 2022).

En su propuesta formal, cada libro es radicalmente distinto, como si Trabucco, más que buscar una exacerbación de su estilo, deseara instalarse en un permanente desacomodo escritural. Sus obsesiones: la urgencia de la memoria y la apasionado búsqueda de futuro, la discusión feminista, la rabia como herramienta política, la comprensión de las historias personales como historias sociales, el trabajo poético y pensante desde el lenguaje.

A propósito de su primera visita a Colombia, el escritor Giuseppe Caputo conversó con ella para hacer un recorrido por su obra:

Giuseppe Caputo: La resta nos deja muchas imágenes inolvidables: quizás la más impactante, la de una Santiago que amanece entera cubierta de cenizas. Esto, claro, por los volcanes de la cordillera. Y, sin embargo, es una imagen que me hace pensar en los funerales políticos organizados por el grupo ACT UP en los Estados Unidos, cuando en una marcha hacia la Casa Blanca, en los 90, cientos de personas arrojaron las cenizas de quienes murieron de VIH/Sida para presionar al Gobierno a tomar medidas más eficaces contra la pandemia. En La resta, al tiempo que uno de los protagonistas, Felipe, cuenta muertos/asesinados obsesivamente, vemos entonces a la ciudad cubierta de cenizas. Y es como si toda la ciudad fuera sometida por sus contornos, por la cordillera-testigo, a un funeral político; es decir, a un llamado urgente de acción política, pero también a un ritual de memoria…

Alia Trabucco: Me parece muy hermosa y acertada tu asociación con ACT UP. Se trató, en ese caso, de una afirmación de un duelo que había sido negado por la sociedad porque los propios vínculos afectivos entre muchas de sus víctimas habían sido también negados. El gesto de arrojar cenizas se vuelve entonces subversivo, elocuente y doloroso. En el caso de La resta, esas cenizas caen y tiñen, literalmente, el paisaje chileno. Todo se vuelve gris y ese gris es espejo del paisaje interior de los personajes, atrapados también en un dolor que de algún modo no ha sido reconocido: son los hijos y, por ende, el origen de la herida no remite a sus propios cuerpos. Lo curioso y desconcertante es que, en la novela, todos parecen acostumbrados e insensibles a ese hecho devastador: estamos rodeados de cenizas, forman parte del paisaje, y hacemos como que no, como si Chile no cargara con esa historia de muertos y duelos negados.

La nueva novela de Trabucco es editada por Lumen Foto: Archivo particular

GC: Por la lluvia de cenizas, el cuerpo de Ingrid Aguirre, una mujer que se exilió en Alemania durante la dictadura de Pinochet y que murió allá, lejos de su tierra natal, queda en un limbo: el avión que trae el féretro no puede aterrizar en Santiago y entonces su hija Paloma, con Iquela y Felipe, deciden cruzar la cordillera en una carroza funeraria para devolver el cuerpo a Santiago y darle sepultura. En ese trayecto, y mientras recuerdan la experiencia de sus padres, perseguidos en la dictadura, la urgencia de la memoria y el reconocimiento de un pasado violento que sigue tiñendo el presente va tensándose con la propia experiencia de los tres amigos, a quienes podemos llamar “los hijos de los sobrevivientes”…

AT: Y entre la urgencia de la memoria y el reconocimiento de esa violencia, está la pregunta: ¿qué hacer con una herida que está ahí pero cuyo origen es anterior a ti y a tu cuerpo? Eso es también parte del conflicto de los tres personajes centrales: sentir la herida, pero no haber estado vivos cuando esa herida se infligió, y anhelar, desesperadamente, un futuro para sí mismos. La búsqueda de ese futuro es para mí parte importante del libro y del viaje que emprenden, en carroza fúnebre, al otro lado de la montaña. Por un lado, van a buscar un cadáver; por otro, es una fuga que los reconduce a sus propios cuerpos y a una búsqueda del deseo y del placer, que se vuelve más y más presente.

GC: En Las homicidas, investigas y analizas la forma como cuatro mujeres asesinas fueron juzgadas, condenadas y representadas en los medios de comunicación y en distintas obras de arte a lo largo del siglo XX en Chile. Al mirar de cerca estos casos —los de Corina Rojas, Rosa Faúndez, María Carolina Geel y María Teresa Alfaro—, demuestras que no sólo en los feminicidios se hace explícita la violencia que trágica y permanentemente destroza a las mujeres: también en sus aparentes antípodas, es decir, cuando es la mujer quien mata —cuando es asesina y no asesinada—. Es un libro escrito “entre lenguas”, entre el derecho y la literatura. Hablemos de esas aguas que se mezclan en tu obra.

AT: Yo me sentía bastante acomplejada por mi formación. Había estudiado derecho y ese pasado me hacía sentir insegura, como una impostora en el terreno literario. Luego vino la publicación de La resta, que no alteró mi sensación en absoluto, pero algo sí cambió con Las homicidas, una investigación que me permitió, no sin conflictos, aproximarme al derecho desde la literatura y a la literatura desde el derecho. Lo que quiero decir es que hay preguntas de corte normativo que me parece importante formularle a la literatura. ¿De qué manera la ficción ha contribuido, por ejemplo, a rigidizar ciertos roles de género o ciertos dejos clasistas? Y esto no lo digo para defender una literatura pedagógica o “correcta”, que me parece simplemente mala o burda, sino para problematizar el vínculo entre literatura y política introduciendo el factor de la normatividad como criterio. Por otro lado, se puede leer el derecho como literatura: ¿no es acaso el derecho nada más que un puñado de palabras a las que les atribuimos un poder y una fuerza únicas? Las homicidas fue el libro que me permitió reconciliarme con mi formación y entender que podía ser valiosa, si la examinaba con ojos críticos.

GC: Lo que encontramos en Las homicidas es la transgresión que estas cuatro mujeres hicieron de las leyes penales y, sobre todo, de las leyes culturales: ninguna acató lo que la sociedad esperaba o exigía de ellas. Al contrario: rompieron las leyes de género —y las leyes de clase y raza— y, al hacerlo, recibieron toda la violencia de la normalización. Abogados, jueces, periodistas y hasta artistas se encargaron de regresarlas a un lugar no transgresivo —al lugar que “les correspondía por ser mujeres”—, pero tú, en cambio, y sin hacer una apología del asesinato, las regresas a su lugar de trasgresión. ¿Cómo fue el tránsito por todos esos retos éticos y estéticos a los que sin duda te enfrentaste mientras escribías este libro?

Trabucco ganó el premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de

las Culturas de

Chile con Limpia. Foto: Sergio Trabucco

AT: Fue dificilísimo. Vivimos en tiempos donde la reflexión crítica es escasa, así que era un riesgo no menor ingresar en este tema algo tabú y que un libro como el mío pudiera ser malinterpretado. Pero claudicar al pensamiento crítico y, más aún, a indagar en temas ríspidos, como es la excepcionalísima violencia perpetrada por mujeres, sería la debacle total. Así que seguí adelante, convencida justamente de que en zonas incómodas es donde se pueden dar hallazgos más interesantes. Ver, por ejemplo, formas en que la ideología patriarcal opera de maneras soterradas y examinar cómo esos casos extremos impactan en la definición de una “mujer normal” me parecía interesante, desafiante y también bello, sobre todo si esa exploración encontraba una vuelta estética en la propia escritura.

GC: Como en toda tu obra, la palabra poética y la palabra pensante aparecen vueltas una sola—: Las homicidas es ensayo y relato policial, diario y discusión feminista, y quizás su punto más conmovedor y brillante es cuando tú misma decides hacer una reelaboración artística del único caso que no había sido representando artísticamente. Consciente de las complejidades éticas, políticas y estéticas que esto implica, escribes la historia de una empleada doméstica que mata a la niña que cuida: ¿lo entiendes como el retrato de una nueva Medea?

AT: Me gusta mucho esa interpretación y, de hecho, uno de los libros que me acompañó en la escritura fue Medea en la versión subversiva y maravillosa de Christa Wolf. En los mitos siempre hay una vuelta posible, ¿no? Nuevas Medeas, nuevas Antígonas, pero, cuando se trabaja con temas difíciles, hay preguntas también complicadas: ¿Intentaba yo redimir a Teresa Alfaro, la trabajadora doméstica que mató a los hijos de sus patrones? ¿Intentaba justificarla o simplemente tomar en serio esa violencia y escuchar su voz? Esas preguntas y otras atravesaron la escritura y por eso llevé un diario, cosa que habitualmente no hago: porque fue una escritura interrumpida por ese tipo de dudas y las quise registrar.

GC: Hablemos de la reivindicación política y estética que haces en el libro de la rabia, pero también de la forma como la rabia, “el imperio de la cólera”, puede ser instrumentalizada por el patriarcado para normalizar y virilizar a las mujeres.

AT: La rabia es una de las emociones políticamente más movilizadoras. La filósofa Marilyn Frye lo explica mejor que yo: no es posible sentir rabia con el cielo porque llueve, sino que se siente porque se ha producido una injusticia, esa injusticia tiene un responsable y se exige una reparación. Precisamente por eso la rabia es anulada cuando se aloja en ciertos cuerpos: si las clases populares expresan su rabia, se les califica como lumpen y se les vilifica como bárbaros o salvajes. Si las mujeres expresan su rabia, se les califica como histéricas y se las silencia. Tomar en serio la rabia, aceptarla como una emoción válida y políticamente relevante es clave, y en más de uno de los casos que examino, aunque la mujer decía “sentí rabia”, esa rabia no se tomó en serio. Porque reconocerla implicaba reconocer una injusticia: el clasismo que estaba viviendo esa mujer, la violencia o la opresión que estaba viviendo esa mujer.

GC: Esas dos preguntas, la de la rabia y la de esa posible nueva Medea (la trabajadora doméstica y la niña muerta) dan pie para empezar a hablar de Limpia. Muy al inicio de la novela sabemos por boca de Estela García, trabajadora doméstica, que una niña ha muerto: una niña de clase alta, hija de quienes fueron los patrones de Estela, y desde muy corta edad, tirana y, por supuesto, patrona ella misma también. Al saberse juzgada, sospechosa de la muerte de la niña, Estela comprende que tiene una oportunidad política: apelar a la intriga, al suspenso, a la dilatación de los hechos finales, para que absolutamente todos escuchemos su historia social. “Labios finos, rosados, absolutamente lisos. La boca de alguien que ha hablado poco… hasta este momento, claro está”. Hablábamos el otro día que te imaginabas durante la escritura a una mujer que habla con la boca apretada…

AT: Los dientes apretados, rechinando mientras habla, sí. Una voz que esperó paciente y desesperadamente para brotar y que está harta: cansada, o peor aún, exhausta, perfectamente consciente de que nadie la quiere escuchar y, sin embargo, consciente también de que al fin puede decir, puede contarse a sí misma.

GC: ¿Cómo fue la decisión escritural de apelar al thriller? El pacto con el thriller yo lo entiendo como algo que va mucho más allá de ser una estrategia narrativa, y muy lejos de ser lo que Baudelaire llamaba “la intriga superflua” que busca dejar, a quien lee, colgado de un hilo. Para mí, es la estrategia política de Estela: tendremos que escuchar todo lo que esta mujer quiere decir si queremos saber cómo murió la niña y qué papel tuvo ella en su muerte (si lo tuvo).

AT: Comparto y agradezco esa lectura de la novela. Efectivamente, está presente la estructura clásica del “quién lo hizo” y ella, Estela, lo sabe perfectamente bien. Apela a esos otros que la escuchan (y que la leen), y se burla de la impaciencia para ir avanzando. Son 220 páginas de dilaciones: se anuncia la muerte de la niña en la primera página y luego esa muerte acontece en apenas un párrafo de las 220 páginas. ¿Qué ocurre con las restantes? Ahí está la novela, que no se trata de esa muerte. Trata de Estela cuando friega el suelo, cuando plancha, cuando lava, cuando riega, cuando corta una cebolla, cuando está sola, cuando recuerda, cuando expresa su rabia y su soledad, cuando narra su vida. Esa es la historia y sólo es escuchada gracias a esa estrategia política, como bien la llamas.

GC: Estela se dirige a autoridades innombradas —A LA LEY—, pero también a nosotros, los lectores. Estela habla directa y desafiantemente, aunque ambas palabras, a medida que avanzamos la lectura y escuchamos su testimonio, se van transformando en otro adverbio más justo y preciso, más revolucionario: habla horizontalmente a cualquiera que la ha tratado de inferiorizar.

AT: Me parece muy, pero muy hermoso que uses esa palabra; porque ella ha sido, siguiendo tu imagen, verticalizada. Ha sido mirada desde arriba, siempre, una y otra vez ha sido ubicada en un abajo, en un fondo, en una sombra, y eso está subvertido en su habla directa, desafiante, que subvierte esa verticalidad que sigue estando, hay que decirlo, muy presente en la literatura y en la vida.

GC: A lo largo de Limpia hay una indagación permanente en la voz de Estela, sobre todo en las palabras que usa, como brizna o digresión. “Pero volvamos a mi voz: una empleada doméstica debería usar otras palabras, ¿no es así? Una voz apresurada, torpe… Otra vez para así distinguirla de entre todas las demás voces. Para identificarla sin necesidad de que se ponga delantal”. En ese sentido, sabe que su voz crea confusión, y que esa confusión es un clasismo naturalizado, internalizado inconscientemente… Al cuestionar la verosimilitud de su voz, el lector realmente se entera de su propio clasismo.

AT: Así es, y también abre la pregunta por la representabilidad de una voz, los estereotipos y prejuicios. Y esa pregunta, la del verbo, la de las palabras, me parece también políticamente relevante en tanto apunta a la pregunta por la verosimilitud. ¿Es la de Estela una voz verosímil? ¿Hablaría “así” una empleada? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se decide? Quise explorar esa voz que confundiera y provocara un tropiezo para que así aparecieran esas preguntas como sombras molestas, irritantes.

GC: Estela entiende su historia personal y familiar como una historia social. Pienso en el sociólogo Didier Eribon, cuando se pregunta en su libro extraordinario Principios para un pensamiento crítico: “¿Qué tan lejos hay que remontarse para poder decir yo?”. En ese sentido, Estela hace un autoanálisis social, para seguir con Eribon. ¿Estarías de acuerdo con eso?

Alia Trabucco fue finalista del Man Booker International con La resta. Foto: Archivo particular

AT: Es una pregunta fundamental y difícil. ¿Cuándo una novela es una historia social? ¿Cuándo ese yo, en este caso, un yo ficcional, empieza a formar parte de un coro? Pienso en Svetlana Alexievich en el terreno de la no ficción y en su gesto de acumular yoes testimoniales hasta dar forma a una experiencia colectiva, y la tensión que esto supone con el individuo y su singularidad. Lo personal es social y lo social es personal, pero ¿dónde está la frontera? ¿Existe realmente? Es maravilloso pensar esta tensión en su obra. En la ficción, por otro lado, tomo una frase de Annie Ernaux, que en su discurso al recibir el Nóbel, dijo: “El yo fue un privilegio de los Nobles que contaban elevados hechos de armas en sus Memorias, es en Francia una conquista democrática del siglo XVIII la afirmación de la igualdad de los individuos y del derecho a ser sujeto de su propia historia”. Por eso subrayo la tensión entre una negación de la singularidad provocada por una invisibilización de clase (incluso los espejos, en la historia, fueron un privilegio de clase) y la necesaria reivindicación de lo colectivo.

GC: Hablemos sobre las decisiones alrededor del tratamiento de los afectos que decidiste tomar en Limpia.

AT: Leí con interés y desconcierto muchas representaciones de trabajadoras de casa particular donde una y otra vez primaba la sumisión, la gratitud, la ingenuidad, la victimización. O, como dices, la verticalización. Representaciones literarias donde no se construía verdaderamente la subjetividad del personaje sino, de manera perezosa y mediocre, apenas un tipo. El tipo “la empleada”. Está, por supuesto, la grandiosa obra Las criadas de Genet que reí y releí justamente por su trabajo afectivo. Pero Genet oscila entre la rabia y la ironía, y yo quise también incorporar otros elementos. Rabia, por supuesto. Resentimiento, también. Pero también soledad y cariño y amor y ternura. Todo eso junto, trabajado con seriedad, me permitió urdir a un personaje como Estela.

GC: La mano de Estela, su mano física y su mano de obra, es una mano plural, histórica y jamás deshistorizada. Una mano que estalla socialmente. ¿Cómo fue tiñendo el estallido social chileno y latinoamericano la escritura de Limpia?

AT: La escritura de esta novela empezó el 2017 y terminó a inicios del 2022. Entre el 2011 y el 2019, la protesta en Chile no dio tregua. Estudiantes, mujeres, jubilados, ecologistas, pobladores, salieron a las calles una y otra vez a expresar su descontento. Esto concluyó con la revuelta, que fue más que una mera protesta y más que un mero estallido. Fue otra cosa, el tipo de evento social que consigue hacerle una herida al tiempo, detenerlo, abrirlo, transformarlo. Fueron semanas sin tiempo y en conexión con otros tiempos. Yo no sabía, durante esos años de escritura, cuál sería el final de la novela, pero desde las primeras versiones había una televisión encendida, en la cocina de la casa de los patrones, donde se transmitían noticias de ese descontento. Finalmente, la idea de incorporar esa marcha al final surgió de una obsesión fracasada: yo quería que esta novela tuviera un coro. No logré incorporar ese coro como una voz, pero sí como imagen. Y así ingresó ese río humano del que Estela es una gota, una historia, apenas, pero que a su vez conforma al río, lo hace río.

GC: ¿Cómo ves el estallido hoy, sigue estallando subterráneamente?

AT: La derrota rotunda de la propuesta constitucional fue y sigue siendo devastadora. Pero es decidor que su contracara, el rechazo, no fuera celebrado por nadie salvo en sectores privilegiados. ¿Quién ganó realmente? ¿Se atendieron las causas de la rabia, del descontento? No, en absoluto. ¿Dónde está entonces el estallido? Eso está por verse. Creo que el estallido no encontró su cauce en la vía constitucional y quedó latente, en un desánimo palpable que pasó de la organización a la desorganización, de un día a otro.

Alia Trabucco participará en el Hay Festival. Una de sus charlas será el viernes 27 de enero, a las 10 a.m. en la Universidad de Cartagena.

GIUSEPPE CAPUTO