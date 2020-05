Consumo: veremos las cosas de manera diferente

Esta cuarentena parece eterna, pero no lo es. Hace mucho tomó fuerza la idea de que un hábito se construye al repetir una acción por veintiún días. Esto surgió de las investigaciones de Maxwell Maltz, quien observó que sus pacientes necesitaban veintiún días para dejar de tener la “sensación fantasma” tras la amputación de una extremidad.

Así, al quedarnos en casa por más de veintiún días puede que muchas cosas cambien y nos acostumbremos a otras, no porque perdamos las capacidades que tenemos, sino porque adquiriremos unas nuevas y recordaremos muchas que ya no usábamos, como cortarnos el pelo en casa. Y es de este punto de donde pueden venir los grandes cambios en el comprador y el consumidor que darán forma a lo que viene.



Como compradores comprendimos que podemos comprar en el mismo sitio, pero de una manera diferente: llamamos a la tienda, a la plaza, al supermercado para que nos traigan las cosas, o lo hacemos por medio de Rappi o Merqueo, entre otros. No es que estemos cambiando el canal de compra, sino la forma de pedir, cambiando el concepto de ‘misión de compra’ a ‘misión de pedido’.

Como consumidores empezamos a ver las cosas que tenemos de manera diferente y las apreciamos más: el sofá se convirtió en oficina; el comedor, en salón de clase; el corredor, en sala de juegos, y el baño es un espacio de silencio y de intimidad. Entendimos el sentido del ahorro porque nos dimos cuenta de que no tenemos cómo mantener nuestro gasto por uno o dos meses sin tener ingresos, y esto nos va a cambiar nuestras prioridades de compra, poniendo en los hogares de primero ese rubro, antes del pago de deudas, servicios y mercado.



Al salir haremos muchas cosas de la misma forma que lo veníamos haciendo, cambiaremos en algunas, pero veremos las cosas de manera diferente. Porque, como los amigos, sabemos quién estuvo a nuestro lado en las buenas y en las malas.



CAMILO HERRERA MORA

Economista y fundador de la consultora Raddar