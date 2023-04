Laguna Libros presenta Yo maté a un perro en Rumanía, de la peruana Claudia Ulloa Donoso, y La débil mental, de la argentina Ariana Harwicz. Ambas estarán en la Filbo para darle más vuelo a unas historias que se centran en la complejidad de las relaciones humanas.

Claudia Ulloa Donoso y un viaje por carretera en Rumanía

Claudia lloa (Lima, 1979) está radicada en Noruega. Foto: cortesía de la autora

Tan sólo el nombre de la primera novela de la escritora peruana Claudia Ulloa Donoso genera intriga, sugiere una historia alejada de las convenciones: ‘Yo maté a un perro en Rumanía’. Para descubrir cuál es el sentido de esa frase, el lector debe sumarse al fascinante viaje que propone la autora, reconocida por libros de cuentos como ‘Pajarito’ y quien en 2017 hizo parte la lista Bogotá39, una selección de destacados autores latinoamericanos de ficción menores de 40 años.



Ulloa Donoso, quien reside en el norte de Noruega, invirtió más de cinco años en la escritura de esta novela, que tiene como columna vertebral la relación entre una profesora latinoamericana que enseña noruego a inmigrantes que llegan a ese país y su amigo Mihai, antiguo alumno suyo que debe ir a Rumanía para resolver un urgente asunto familiar.



La protagonista atraviesa una profunda crisis anímica y su amigo la convence de acompañarla a Rumanía. En ese país de Europa del este, emprenden un recorrido por carretera en el que se descubren secretos y se profundizan conflictos.



Durante el viaje, a la protagonista la conmueven la cantidad de perros abandonados que atraviesan las carreteras y autopistas. Es una imagen que nació de un viaje que Ulloa Donoso realizó a Rumanía, aunque no fue tan largo ni tan profundo ni hubo tanta carretera como en la historia de su novela. La autora recuerda que se trasladó allí por unos artículos que leyó sobre personas de Noruega que viajaban a rescatar perros a Rumanía.



“Leí cuántos perros callejeros había, miré por supuesto fotos y testimonios y, cuando ya estuve en Rumanía, en verdad que en la carretera no vi perros, pero sí que estaban en las ciudades, en los pueblos, estaban por todos lados. Lo de la carretera es quizás un poco nuestro, y digo nuestro porque en toda Latinoamérica están los perros abandonados al lado del camino; estos perros llegan a la carretera como la misma gente que tiene que salir, cruzar, tomar el transporte. Esas imágenes seguro siempre las he tenido en la cabeza y venían muy precisas para este relato”, cuenta desde Noruega la autora.

La novela de Ulloa la publica Laguna Libros. Foto: archivo particular

Sobre el proceso de escritura, Ulloa Donoso dice que nunca pensó que podía sostener un escrito por tanto tiempo, pero la clave general, que es algo que también le sucede con sus relatos cortos o cualquier otro género que escriba, era el hecho de querer terminar este proyecto. “Si bien no sabía qué tan extenso podría ser el texto, siempre tenía la intención de querer narrar esta experiencia, la visión de los perros. Y creo que fue un poco el hecho de dejar de pensar si esto iba a ser una novela o un cuento o un cuento largo y dejar un poco que el texto mismo fuera dándole forma a la historia, si se puede decir esa manera”, explica la escritora.



Además de ‘Pajarito’ (2018, Almadía), Ulloa Donoso también publicó el libro de cuentos ‘El pez que aprendió a caminar’ (2006). ‘Yo maté a un perro en Rumanía’ fue su primera experiencia con un texto de esta extensión y la escritora asegura que no sintió la transición entre géneros, a pesar de que cuando escribe cuentos siempre ha tenido definidos el principio o el final.



“Con lo de la novela fue distinto porque no había principio ni fin, había sí un deseo de querer hacer este texto, pero iba un poco como a tientas. Como es un viaje en carretera, mientras se va avanzando van sucediendo cosas que ninguno de los dos protagonistas espera, que van descubriendo juntos y yo creo que esa característica de la historia se transmite porque yo también como escritora iba un poco así, avanzaba, paraba, de pronto me estrellaba con algo, de pronto me encontraba con un camino sin salida y tenía que parar; a veces eran días, pero también han sido meses también sin escribir”, explica.



En la novela, cada personaje encuentra formas distintas de afrontar sus dolores. La protagonista se refugia en los fármacos y en el alcohol y cada vez se va escondiendo más en sí misma, al punto que deja de comunicarse por palabras, algo que no deja de ser paradójico para una profesora de lenguaje. Mihai, por su parte, es un hombre tosco que esconde sus dolores y sus inseguridades en una verborrea imparable y en actitudes que parecen insensibles, pero que también pueden ser simples gritos de ayuda.



A esto se suma el choque de culturas, pues a medida que el viaje avanza, la historia revela más y más detalles de la cultura rumana y enfatiza en cómo la protagonista va ubicándose en ese contexto que en un principio podría parecer tan ajeno. El contrapunteo que despliega Ulloa Donoso entre los dos puntos de vista logra generar empatía por los personajes, más allá de si el lector está de acuerdo o no con sus acciones y sus reflexiones.



“Me gusta mucho la palabra empatía y me gusta mucho que la gente sienta o hable de ello, es algo que no se dice mucho porque a veces se puede confundir la empatía como un hecho de seguir al rebaño o no reflexionar o dejarse llevar por las emociones. Y no, empatía es verse en el otro y estos dos personajes están constantemente mirándose el uno al otro, tanto sus virtudes como sus defectos”, finaliza la escritora.

Ariana Harwicz, literatura más allá de la catarsis

Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977) fue nominada al premio Booker 2018 por su novela ‘Matate, amor’. Foto: cortesía de la autora

La literatura de la escritora argentina Ariana Harwicz nació en un campo francés. Allá, donde vive desde hace más de 15 años, la artista empezó a escribir una historia que no sabía muy bien hacia que formato apuntaba y que finalmente se convirtió en ‘Matate, amor’, una novela demoledora que se aleja de la idealización de la maternidad, que ha sido traducida a más de quince idiomas e incluso fascinó a uno de los mejores cineastas de la historia, Martin Scorsese.



Las novelas de Harwicz han sido adaptadas al teatro en países como Argentina, España e Israel y también estarán en el cine. La productora de Scorsese compró los derechos de ‘Matate, amor’ y ya trabaja en la adaptación del libro, que será protagonizada por Jennifer Lawrence y dirigida por Lynne Ramsay (‘Tenemos que hablar de Kevin’).



Además, Anagrama, la prestigiosa casa editorial de Jorge Herralde, publicó en España la ‘Trilogía de la pasión’ -compuesta por ‘Matate, amor’, ‘La débil mental’ y ‘Precoz’- y también ‘Degenerado’, otra novela sin concesiones en la que el lector acompaña a un acusado de pedofilia durante su juicio.



En Colombia, la editorial independiente Laguna Libros publicó el año pasado ‘Matate, amor’ y ahora lanza su edición de ‘La débil mental’ en la Feria del Libro de Bogotá. Y es que más allá de las conquistas de sus textos, Harwicz siempre deja un espacio para trabajar con editoriales independientes, publicando sus libros en casas de este tipo en países de Latinoamérica.

‘La débil mental’ es de Lagunas Libros. Foto: cortesía de la autora

“Hoy, que está de moda en todos los sentidos que la política y la literatura y la ideología vayan juntas, quizás hay temas que son un poco olvidados y me parece que el apoyo a las editoriales independientes es claramente una política de autor y lo decide el autor, en la medida de sus posibilidades, por supuesto (…) Me parece que es importante porque eso también marca cómo te vean a leer los lectores, no es la misma gente la que compra un libro de las (editoriales) grandes que de las pequeñas, no son los mismos circuitos, no es la misma la relación con los libreros, toda la circulación cambia”.



Y aunque podría definirse como una historia sobre la compleja relación de una madre y una hija, en ‘La débil mental’ hay mucho más. Ya desde su composición formal, sus capítulos cortos como latigazos, sus párrafos entreverados que combinan reflexiones inquietantes con descripciones demoledoras, el lector siente que está entrando en una dimensión a la vez desconocida y apasionante.



La vida de la madre y la hija contraviene las concepciones tradicionales. No es, como se llamaría, una relación disfuncional, sino que son dos mujeres sinceras, que se comportan humanamente y es esa honestidad la que va en contra de la llamada institución de familia. Harwicz crea personajes que rompen con los “vínculos afectivos” y con la moral de las relaciones que dictan las religiones.



“Pasa de todo ahí, hay erotismo, hay oscuridad, hay violencia. Trato de poner la lupa en eso, en los celos madre e hija, en la competencia, en el amor extremo, que pega la vuelta y llega al odio; en el claroscuro, pero en escenas sencillas, una madre y una hija cocinando, bebiendo alcohol, son dos adultas también, son dos adultas que casi se parecen, pareciera que fueran hermanas por momentos. Así que trato de escribir esa confusión que son los vínculos”, explica la escritora.



La hija cuenta en primera persona cómo es sobrevivir en la precaria cotidianidad que comparte con su madre. Y en ese relato también está en primer plano la relación con el cuerpo, que se representa con sensaciones contundentes: la saliva en la boca cuando están comiendo, el sexo, las evocaciones del embarazo y del parto.



Es una representación orgánica dirían algunos, o visceral dirían otros, aunque a Harwicz no la convence mucho esta última calificación. “Hay que decir epítetos, uno pone etiquetas porque es así, porque no se puede inventar todo cada vez, pero se dice literatura visceral y no es eso, la escritura es mucho más compleja que una catarsis. Pero, el cuerpo está muy presente en mis textos, por lo menos en esos tres, y en ‘La débil mental’ especialmente (…) Trato de pensar mucho en el cuerpo y en los animales cuando escribo, la animalidad y la corporalidad definen, vos no te podés sentir igual si estás enfermo, si estás cansado; si tenés 70 años no pensás igual que si tenés 20. El cuerpo también nos determina”.



La ‘Trilogía de la pasión’ es una saga de una estética inclasificable atravesada por esas relaciones familiares que se alejan de la indulgencia y que tiene como escenario fundamental el campo –ese campo que determinó su nacimiento–. Es tan abierto que por ocasiones parece un no lugar, lleno de ruinas y de óxido, que bien podría estar en Argentina o en Francia. Allí, en esa zona indefinida, habitan la hija y la madre de ‘La débil mental’.



“Es cierto que tiene esa doble condición, y supongo que es la doble condición de los personajes, que por un lado son extranjeras y por el otro son de ahí. Es una decisión que me viene sola, porque no me sale escribir sobre personajes que están en la ciudad, quizás algún día pueda, pero por ahora es casi físico, empiezo a escribir que están en la ciudad y dejo de tener ideas”, reflexiona Harwicz.



YONATHAN LOAIZA GRISALES*

ESPECIAL PARA LECTURAS

EL TIEMPO



*Novelista y periodista cultural