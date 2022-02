Solemne, el gordo Ulises reposa en la biblioteca, leído, leído a medias o confinado en la categoría de lo que jamás leeremos. A pesar de su adverso pronóstico, este libro publicado en París en 1922 ha llegado a los cien años y los lectores lo siguen explorando, con la curiosidad del novato que va a ciegas por una vasta selva de palabras, sembrada de imágenes y laberintos.

Tan oscuro y brillante, innecesario y vital al mismo tiempo, como Tristram Shandy o El capital, a Ulises se le quiere y, sin excepción, se le odia, aunque sea por breves momentos. Para leer (y disfrutar, aunque sea masoquismo) Ulises es necesario bajarlo de su pedestal, desacralizarlo, dedicarle dos horas diarias y reconocer su indocilidad. Sin miedo, entrarle de una. Y así, aunque apaleados, llegaremos al final. En las líneas que siguen abordaré cuatro temas de la novela.

'Ulises' y el cuerpo

Ulises es principalmente una forma de conocimiento sobre la experiencia política del cuerpo, el sexo y el lenguaje. Y esto podemos decirlo en 2022 sin que a nadie le ofenda, le sonroje o le sorprenda. Pero hace cien años, y más, la moral y las costumbres eran muy diferentes. En 1918 apareció la segunda novela de James Joyce para poner los valores culturales y estéticos en un extraño y arisco nuevo orden. Ese año se comenzó a publicar, por entregas, en The Little Review. Esta revista en Nueva York estaba dirigida por Margaret Anderson y Jane Heap, dos editoras que fueron perseguidas e investigadas por haber publicado los primeros once capítulos de la novela, que a partir de ese momento fue prohibida en Estados Unidos.

Ante la prohibición, Joyce siguió en su búsqueda de editores y fue su amigo el poeta Ezra Pound quien lo relacionó en París con la joven e inexperta librera Sylvia Beach, que conocía la obra de Joyce y se interesó por la novela inédita. En 1921 la novel editora, hija de un pastor presbiteriano, amante de los libros, pero inexperta en los negocios, decidió publicar y vender el manuscrito que nadie se había atrevido a imprimir: un mamotreto de 768 páginas, de una ambición estilística sin precedentes, erudita hasta la agriera, sin prólogo, ni introducción, ni notas ni numeración de los capítulos.

Beach lo hizo posible en su librería Shakespeare & Co., que también fue un centro de autores en inglés en el París de la primera posguerra. En su portada azul de Grecia se veía el título de una sola palabra en blanco. Un exiliado e incomprendido Joyce, enfermo recurrente y con serios problemas de visión, de 38 años, la había escrito fuera de Irlanda. El libro fue publicado en Dijon el 2 de febrero de 1922, en una edición de mil ejemplares intonsos y numerados, los cien primeros firmados por el autor.

Ante el escándalo moral que suscitó la obra, el nombre de Joyce se escuchó mucho más. A comienzos de la década de los 20, Joyce era conocido en ciertos círculos letrados de Europa como el autor de Retrato del artista adolescente (1916), una novela publicada, primero por entregas y luego en forma de libro, en Londres por la editora Harriet Weaver en su pequeña Egoist Press. Se trata de un relato de formación sobre el joven de 16 años Stephen Dedalus, atormentado por la religión, la muerte, el deseo y la culpa; amedrentado por la disciplina y crueldad de los internados religiosos.

Escrita durante diez años entre Dublín y Trieste, el Retrato… es una primera novela que cuenta la historia del despertar sexual de Dedalus en el Dublín de comienzos del siglo XX. Durante todo el relato, la tensión sexual va construyendo un personaje contenido, a punto de explotar, urgido por liberarse de las ataduras y entregarse por fin al cuerpo. En la escena en que Dedalus va donde la prostituta, Joyce describe el orgasmo del joven: “Y los ojos al abrirse y al cerrarse eran estrellas que nacían o se apagaban. (…) El caos en el cual su ardor se extinguía era el frío e indiferente conocimiento de sí mismo”. Es quizá la primera eyaculación de la literatura.

La primera edición del libro de Joyce, en 1922, que marcó una transformación del género de la novela. Foto: EFE

Esta primera novela guarda estrecha relación con Ulises, no solo porque presenta a Dedalus como un Hamlet moderno, sino porque preconfigura el universo de contrarios en el que se desarrollará el viaje de Leopoldo Bloom por Dublín, durante 24 horas, el 16 de junio de 1904, el día más célebre y largo de toda la historia de la literatura. En Ulises, Dedalus reaparece, ya crecido, con ínfulas y deseos de escritor, como si estuviera buscando un padre literario. Es entonces profesor en un colegio de niños y afirma que “la historia es una pesadilla de la que intento despertar”.

Los tres personajes principales de Ulises: Stephen Dedalus, Leopoldo y Molly Bloom son cuerpos de carne y hueso, dominados por la fuerza del deseo, y están en las antípodas de la construcción de los personajes literarios de la novela realista de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Pertenecen a la clase media de una Irlanda paralizada y sonámbula, en cuyo seno ya se empieza a sentir el surgimiento de una clase social poscolonial.

Leopoldo Bloom es el ser terrenal, empático, hijo de un judío converso suicida, que disfruta a plenitud los placeres del cuerpo. Comedor exquisito y discreto: riñones de cerdo asados al desayuno; sándwich de pan y queso gorgonzola y mostaza en la tarde. Lo vemos al comienzo del día defecando con placer y, a falta de papel higiénico, limpiándose el trasero con la página de un cuento premiado. La ironía se cuenta sola.

Al final del capítulo 11, Bloom, el moderno publicista, se pedorrea a gusto y sin vergüenza ante el lector. También lo vemos masturbarse en la playa viendo a una muchachita bañándose en el mar. Rodeado de tensiones sexuales insatisfechas, su matrimonio lo agobia y lo llena de inseguridades. Con Molly comparte la frustración por la muerte de Rudy, su hijo de diez días de nacido; ella, que en el capítulo 6 se excita al ver copular a dos caninos, seguro tiene un amante y es dueña de una sexualidad tiránica y frondosa.En Ulises el sexo deja oír todos los gemidos del cuerpo físico, consciente e inconsciente, y el de las formas literarias, que se van transformando capítulo a capítulo hasta enloquecernos. Uno de los capítulos centrales es el paso de Bloom y Dedalus por el burdel, en una obra de teatro irrepresentable de 109 páginas.

Ulises estuvo prohibida en Estados Unidos desde 1918 debido a su supuesta “obscenidad”. No solo eran las imágenes sexuales, sino el “lenguaje sucio” lo que indignó e incomodó a los primeros lectores. Sin embargo, el veto no fue obstáculo para que circulara sin los permisos: en 1930 Samuel Roth fue el primer editor que publicó la obra en EE. UU. y fue sesenta días a la cárcel por ello, además de ganarse la enemistad de Joyce. La prohibición de la novela se mantuvo hasta 1933, cuando los editores de Random House y su director Bennett A. Cerf decidieron emprender de una vez y para siempre el camino de la legalización de la novela.

Al final del caso, el juez John M. Woolsey argumentó que a pesar de que no era un libro fácil de leer ni de entender, era un “asombroso tour de force” que había ganado una gran reputación e influencia, y que la intención con la que estaba escrito no era pornográfica. Y desde su visión jurídica, en fin, destacó todas las cualidades de Joyce como escritor y de la novela como un “serio experimento en un nuevo género literario”.En una notable defensa de la novela, que ha marcado la historia de la libertad de expresión, el juez Woolsey resaltó la sinceridad de Joyce, la lealtad a su propia técnica y su esfuerzo por plasmar las formas e imágenes del inconsciente, así como el ritmo cinematográfico de su escritura. Y, antes de darle la bienvenida al canon y al mercado estadounidense, dijo: “Mientras en muchos lugares el efecto de Ulises en el lector indudablemente es algo emético, en ninguna parte tiende a generar un efecto afrodisiaco”.

'Ulises' y la literatura

1922 era un tiempo en el que ciertos poderes políticos y religiosos todavía podían ejercer abiertamente un control efectivo sobre lo que se leía y era aceptado, vendido y difundido. Pero la Primera Guerra Mundial y su después cambiarían para siempre el espíritu de los artistas europeos, que empezaron a cuestionar y a complejizar todas las manifestaciones del yo a través de los temas y las formas. Sin embargo, sin tener en cuenta los ismos, las modas ni las tendencias, Joyce se burló de todos los cánones y preceptivas.

El escritor irlandés era apenas un papanatas, anticatólico, que había sobrevivido a un padre maltratador y alcoholizado. Era el mayor de diez hijos. Como lo contó su hermano Stanislaus Joyce en My brother’s keeper (1957), su hermano vivió sus primeros veintidós años en Dublín, antes de conocer a Nora Barnacle en 1904 y viajar primero a la antigua Yugoslavia y luego a Trieste, ciudad portuaria de Italia, donde vivieron hasta 1914, cuando la entrada de este país en la guerra los hizo salir rumbo a Zúrich (Suiza). Allí Joyce vivió lo que duró el conflicto y comenzó a escribir Ulises, su segunda novela.

Facebook Twitter Linkedin

oyce en compañía de Sylvia Beach, la primera editora del Ulises y propietaria de la famosa librería Shakespeare and Co., en París. Foto: AFP

Stanislaus, célebre antifascista, fue gran compañero e interlocutor de James, y le infundió ánimo cada una de las veintidós veces que los cuentos de Dublineses (1914), su segundo libro, fueron rechazados por los editores e impresores de Irlanda e Inglaterra. Joyce mismo escribió que apenas salió la edición a la venta, “some very kind person” compró toda la edición y la hizo quemar en Dublín.

El establecimiento literario angloparlante y universal tuvo que ir entendiendo la propuesta estética de Joyce poco a poco, y este movimiento suscitó mucha resistencia. Ulises desbordó la definición de novela como “obra de imaginación” y empezó a descomponer, a desarmar el género. Si en algo es moderna, es en llevar al realismo hasta un extremo a veces microscópico y delirante, en el que no existe la secuencialidad del tiempo narrativo, sino la simultaneidad de la realidad. Con Joyce empezó a cambiar radicalmente, en la práctica literaria, la noción de que la novela es poco más que una historia compuesta por la consabida tríada aristotélica de inicio-nudo-desenlace, con héroes o heroínas que se transforman a lo largo de la narración. Es conocimiento sobre el mundo.

Uno de los peligros de Ulises es que el lector se quede en el caos y no pueda entrar al cosmos. Porque la novela funciona como una máquina de sentidos; es, más que una sucesión de anécdotas, un animal devorador que de alguna pervertida manera nos seduce con su insolencia. En Ulises la materia misma de la escritura, el lenguaje, se revela y se rebela; va desde lo oral a lo inaudible, y se reinventan desde la sílaba hasta el párrafo.

Joyce desafió, al tiempo que las reproducía, todas las formas literarias que conocía y que se le ocurrieron, incluyendo todas las preceptivas y retóricas clásicas. Y así les tocó, y les sigue tocando, las narices a los críticos, fanáticos, detractores y también a los lectores. Él se reía, con la verdad del cínico. En el capítulo 11 utilizó figuras literarias sonoras en busca de la música de las palabras; en el 13 parodió el tono de una novelita romántica. El titánico capítulo 14 reproduce la evolución del estilo de la prosa literaria inglesa desde sus primeros registros. Y bueno, el capítulo 18: 44 páginas sin un solo párrafo ni signo de puntuación.

'Ulises y la política

Pocos días antes del centenario de Ulises se conmemoraron este 2022 cincuenta años del tristemente célebre Bloody Sunday, cuando el 30 de enero de 1972 un escuadrón del ejército británico asesinó a un numeroso grupo de manifestantes irlandeses que protestaban contra las detenciones ilegales, en la ciudad norirlandesa de Derry. Las tensiones entre los irlandeses y los británicos tuvieron durante el siglo XX sus tiempos más oscuros. El Bloody Sunday de hace cincuenta años demuestra que para 1972, a cincuenta años de la publicación de Ulises, las violencias nacionalistas en el país no habían terminado.

La historia de Irlanda está marcada por la violencia, y en muchos puntos coincide con la colombiana. En 1919 hizo su aparición el Ejército Republicano Irlandés, una guerrilla paramilitar cuyo objetivo fue luchar contra la presencia británica en ese país. Mientras Joyce escribía su novela en Trieste, en su país natal se gestaban violentos conflictos políticos y religiosos. En 1922 se dio forma al Estado Libre Irlandés, parte crucial de un arduo proceso independentista que se había acentuado entre 1914 y 1921. Y en junio de ese mismo año se inició la guerra civil irlandesa (1922-1923).

Pero en Ulises Joyce nos lleva hasta ese eterno 16 de junio de 1904, un momento histórico en el que la sociedad irlandesa enfrentaba graves y profundas divisiones entre dos facciones políticas: los unionistas (protestantes, a favor de unirse a Inglaterra) y los católicos (a favor de la independencia de Irlanda). La importancia de las rupturas culturales que produjeron sus personajes está en representar los valores más avanzados y lúcidos de su tiempo. En el caso de Bloom, por ejemplo, Joyce hace de él un verdadero pacifista de posguerra, juzgado por la sociedad como un judío extraño pero capaz de actos altruistas.

Facebook Twitter Linkedin

Joyce, a los 22 años. Desde joven, el escritor sufrió varios problemas de salud. Foto: Getty Images

En el tiempo en que transcurre la novela, Irlanda era un país de exiliados y emigrantes, brutalmente empobrecido, que apenas superaba la devastadora hambruna que la azotó durante gran parte del siglo XIX. Un país que buscaba decididamente autodeterminarse y no perecer en el intento. En La invención de Irlanda, el teórico literario Declan Kiberd (1995) afirmó que, a donde fuese, Joyce sostenía “la antigua idea celta de que solo en la literatura es posible vislumbrar la conciencia de un pueblo” que, en el caso de Irlanda, era uno de los más desarraigados de Occidente.

Así, Ulises es un gran y poderoso acto de reafirmación política, una llamada a la modernidad en un país deprimido, azotado por la guerra y el hambre, la inestabilidad política y las devastadoras consecuencias del colonialismo. Ante la anomia que dejó la guerra, Joyce respondió con una reafirmación de lo cotidiano. Y todo a través del idioma inglés como reafirmación del nuevo ser irlandés, aunque algunos nacionalistas lo hayan visto como una muestra muy joyceana de congraciarse con el amo colonial.

'Ulises' y los escritores

Lo que vino luego de la publicación de Ulises en la pequeña editorial de Sylvia Beach fue una avalancha. Luego de 1922 no ha habido escritor que no se haya tenido que enfrentar a esta novela. Uno de sus primeros lectores fue Ezra Pound, y la mayoría de los escritores de la llamada Generación Perdida: Hemingway, Steinbeck, Faulkner… Beckett fue ayudante y amigo personal de Joyce. Pero claro, la mayoría de los escritores lo detesta o lo detestaron (y lo detestarán); se aburren, y qué más da no leerlo. Durrell y Miller, por ejemplo, se sentían superiores a Joyce. Y no es que los escritores sintieran rendida admiración ante él, era que el sifilítico dublinés, junto a una generación de mujeres y hombres imprescindibles, había llegado para cambiarlo todo y ya no era posible que la literatura siguiera siendo lo mismo.

Ulises entró relativamente tarde, con respecto a su publicación, a la lista de obras de los lectores en español. La primera traducción a nuestro idioma fue hecha a comienzos de los años 40 por el argentino José Salas Subirat y publicada en Buenos Aires por la editorial Santiago Rueda en 1945. En 1976 apareció la traducción española hecha por José María Valverde, cincuenta y cuatro años después de su primera edición. Borges y los borgianos, por ejemplo, tienden a detestar por principio la novela, y la mayoría de sus detractores la trivializan, la reducen e invitan constantemente a no leerla.

No hay escritor que pueda decir que está o estará siempre libre del alcance de Joyce y su Ulises. Pero algunas novelas como Adán Buenosayres (1948) de Leopoldo Marechal, Paradiso (1959) de José Lezama Lima, o Los detectives salvajes (1998) de Roberto Bolaño dejan en claro su influencia joyceana y su gusto por potenciar la creatividad literaria mezclando formas y géneros.

En Colombia, un primer coletazo de la influencia de Ulises se sintió en Cuatro años a bordo de mí mismo (1934) de Eduardo Zalamea Borda, una novela de formación sobre el viaje y el tiempo interior. El impacto que tuvo en la generación de Mito llegó, digamos, de segunda mano, a través de los escritores norteamericanos que tanto se leían por esos años. En los setenta, Joyce y su obra tuvieron evidente influencia en algunos escritores de la llamada Generación Sin Nombre, como Germán Espinosa o R. H. Moreno, este último declaró su pasión por la obra del irlandés en el último de sus dieciocho libros, Las mujeres de Babel (2004). También podría decirse que hay mucho de uliseico o joyceano en Celia se pudre (1986), la infinita obra de Héctor Rojas Herazo.

A pesar de todos los contradictores y de las indigestiones que ha causado, la obra y el mundo de Joyce llegaron y ya no se fueron, o no los hemos dejado irse. En menos de lo que se demoró en agotar la primera edición, antes siquiera de que alguien hubiera podido terminar la novela, Ulises ya estaba en el centro del canon literario (no leído) de Occidente. Aunque a veces quisiéramos lanzarla a la hoguera.

*CÉSAR MACKENZIEescritor e investigador cultural​