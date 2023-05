En la canción ‘Sympathy’, de la banda neoyorquina Vampire Weekend, hay una estrofa que dice: Diego García / Surrounded by the waves / Lonely in the ocean / But in every other way / It was full of love/ And the warmest fellow-feeling. La escritora mexicana Brenda Navarro oyó la canción cuando todavía tenía en la cabeza una noticia que leyó sobre un chico que murió tras lanzarse de un quinto piso. Y algo le hizo clic. Y entonces escribió una novela donde Diego García, un personaje silente y solitario –como una isla– decide morir en su adolescencia y deja a su hermana sumida en un duelo repleto de preguntas. Ceniza en la boca es una novela que habla de migración, de la política del cuidado, de regresos y de hacer las paces con la propia historia.

Esta es la segunda novela de Navarro. Antes había escrito Casas vacías, donde narra cómo una mujer decide tomar un niño que no es suyo para criarlo como si lo fuera en un contexto austero y violento. Con palabras simples, Brenda –radicada en España– logra explorar el amor, la culpa, las distintas formas del cuidado dentro de contextos de desigualdad y las ideas peligrosas que pueden sobrevenir cuando estamos demasiado solos. Las novelas de Brenda parecen apuntar a temas relacionados con las dolencias del sur global en entramados de ficción; con este tono ganó el premio Tigre Juan en el 2020, el premio Cálamo por libro del año en el 2022 y el premio que otorgan los libreros de Madrid al que consideran la mejor ficción del año.



Brenda no escribe desde su perspectiva íntima, no teje solo con escenas que conoce, no hace otra cosa que no sea ficción y, aun así, sus páginas se llenan de paisajes comunes para los latinoamericanos; son textos que imprimen voces y expresiones conocidas, que no buscan hablar sobre lo extraordinario, sino sobre lo cotidiano cuando hay dolor y escasez.



Tanto en Casas vacías como en Ceniza en la boca la pérdida está presente, es la columna sobre la que se construye la historia. ¿Por qué le interesa narrar eventos así?

Yo creo que todas las personas que escribimos tenemos nuestras obsesiones y a mí la pérdida y el tema del duelo y los no duelos es lo que más me obsesiona. Siempre estoy pensando en cómo las seres humanos vamos cambiando, y en la medida en que lo hacemos, tenemos muertes chiquitas y con cada una de esas pérdidas somos una nueva persona. Me interesa mucho eso, cómo ciertos dolores pueden movernos de lugar para cambiarnos un poco la vida. También creo que la vida de las personas es un duelo constante sin tiempo para procesarlo.



Cuando yo he escrito estas novelas siempre ha sido porque hay algo fuera de mí, de mi vida, que es muy común y muy corriente, que me hace pensar que todos deberíamos detenernos y hacer una pausa. Con Casas vacías, ver que empezaban a desaparecer un montón de personas y la vida seguía, me dejó muy descolocada, y en el caso de Ceniza en la boca vi una noticia en un portal digital sobre un chico que se había aventado de un edificio y se había muerto y no me dejaba en paz la idea que la vida sigue aún con cosas así sucediendo.

¿Cómo llegó la certeza de perseguir la historia de Diego García y lo que se narra en Ceniza en la boca?



Me interesa mucho hablar de las mal llamadas periferias, porque en realidad no hay periferias sino centros y cosas centrífugas sucediendo al mismo tiempo, donde ninguna es más importante que la otra. Pero cuando pasa algo en la vida de una persona identificada como hombre, termina siendo una explosión para las mujeres que están a su alrededor. Cuando me detenía sobre esa idea, sabía que ahí había algo.



El libro ocurre entre México y España, así como su vida, ¿siempre supo que en algún momento iba a adentrarse en esa migración?



Cuando llegué a España, y empecé a conocer la situación de las personas migrantes latinoamericanas, pensé que había cierta contradicción; creemos que, porque el lenguaje es el mismo, puedes saltarte una barrera y a veces, en realidad, el que hablemos el mismo lenguaje es una barrera extra, y eso me parecía muy interesante de explorar en un libro.

Hay una frase en el libro que dice “soy de donde vivo”, ¿qué piensa usted al respecto como migrante?



Uno va generando afectos, raíces, memorias en el lugar donde vive, va construyendo un mundo único. Cuando migras tienes que performarte de distintas formas, porque el lugar a donde llegas te va a mirar distinto y te va a etiquetar y a situar en espacios inesperados. Y en ese lugar vas a generar afectos y relaciones y es ahí donde vives y ahí donde perteneces. Ahora mismo, con todos los movimientos antirracistas que están sucediendo en España, me parece aún más importante apropiarnos de esos espacios porque sí somos latinoamericanos, pero también estamos pagando impuestos, haciendo una vida social, económica y política en este lugar; nos pertenece también.



La narradora de la historia –la hermana de Diego García– es cuidadora y su madre también. El oficio del cuidado aparece en la novela en distintos momentos y se retrata con detalle, explorando la desigualdad, la informalidad… ¿Por qué escogió justo ese universo laboral?



Me parecía bueno hablar de eso porque si hay un tema que creo que es importantísimo seguir tocando en los espacios de mujeres, es justo cómo confundimos cuidado con amor y cómo hay relaciones de poder que atraviesan estos cuidados. Creo, también, que todos debemos ser vistos más allá de lo que hacemos. Eso sí, nunca fui consciente de que los lectores la iban a mirar como trabajadora doméstica pues es una persona que siente y cuenta un montón de cosas. Es más que una trabajadora doméstica, es una mujer que está tratando de vivir un duelo.



Usted es también socióloga y economista, ¿cree que eso aporta algo distinto en su escritura?, ¿es su forma de mirar?



Sí y no. Creo que todos podemos ser grandes escritores de literatura sin importar si somos periodistas, científicas cuánticas, lo que sea. En mi caso, desde muy joven estuve en contacto con personas que querían contar historias y yo en ese contexto pensé que primero necesitaba saber qué era el mundo y me pareció que la sociología me iba a permitir entender las relaciones sociales y que todo lo demás me lo podía inventar. Digamos que estudié sociología para no ser tan inculta a la hora de escribir.



¿Le interesa explorar otros géneros dentro de la ficción?



A lo que nunca voy a entrar es a la poesía, estoy segura de eso. He escrito algunos cuentos, pero me gusta más leer novela y suelo escribir las novelas que me gustaría encontrar en las librerías, entonces creo que seguiré en ese género.

¿Cómo fue narrar con una voz tan mexicana?, ¿le resultó cómodo?



Justo por el tipo de novela que pensaba escribir, me di cuenta rápido de que ese era el lenguaje con el que quería jugar: escribir en mexicano casi todo el tiempo, pero también meter cosas colombianas, bolivianas, catalanas, en inglés. Esto es porque vivo en un lugar donde el castellano es la lengua oficial, pero no todas las personas hablamos en esa lengua y en las calles no se habla ese castellano, sino con sonidos híbridos. Hay un lenguaje muy vivo en las calles de España que no se refleja en las narrativas oficiales, entonces supe que quería meter ese mexicano con distintas tonalidades.



En Ceniza en la boca hay muchos silencios, datos apenas sugeridos, ¿cómo toma la decisión de qué se vela y qué no?



Creo que el silencio es un lenguaje en sí mismo. Me gusta mucho aprender a usarlo porque creo que es algo que a las sociedades en general, pero específicamente las latinoamericanas, nos ha ayudado a sobrevivir. El no decirlo todo. Sabemos cuándo el silencio puede ser un arma letal y cuándo debemos usarla. Me gustaba la idea de Diego como alguien que dice: no voy a revelar porque nadie me ha querido dar el poder de enunciar, me apropio de mi silencio para tener un poco de autonomía.

¿Cree que en Ceniza en la boca esos silencios cobran especial relevancia al tratarse de un suicidio? Lo pregunto porque suele pasar que cuando seres amados se mueren de esa manera queda siempre tanto sin resolver.



Sí, aunque me gusta pensar también que quienes me leen son personas muy inteligentes donde el hecho literario puede resolverse de distintas maneras. Que las novelas tengan múltiples significados según la experiencia de las lectoras me parece mucho más importante que yo decir cuál es la verdad.



A pesar de que hay mucho silencio desde el personaje de Diego, se logra muy bien retratar ese caos que se suele sentir en la adolescencia, ¿cómo narrar un personaje en esa etapa tan compleja?



Justo la adolescencia es el momento en el que más silencio existe. No hay un momento de más vulnerabilidad por el reconocimiento del mundo y del propio cuerpo y espacio. Creo que Diego retrata esto bien justo porque no sabemos nada de él, tan solo pistas. Medio intuimos que estaba enojado, medio intuimos que estaba triste, pero en realidad no sabemos qué pasa con él.

La historia se construye con adultos que de alguna manera aman a Diego, pero que no tienen las herramientas ni el tiempo ni las circunstancias favorables para atender su malestar, ¿cree que en general no sabemos acompañar la juventud?



Creo que vivimos en un tiempo que nos dice que la única forma en la que valemos es cuando somos productivos y además lo anunciamos al mundo. Lo que tendríamos que hacer con quienes van a empezar a enfrentarse a esto es escuchar. Hay mucho miedo a lo que dice la adolescencia, porque hay mucho enojo, pero si no los escuchamos, estamos cometiendo los mismos errores que cometieron con nosotros. Creo que es el gran tema, y deseo un mundo no adultocéntrico que se ocupe responsablemente de la juventud y la niñez. Podríamos hacer así una realidad más sencilla.



Suele retratar problemáticas reales, actuales y trascendentales para la realidad del sur global, ¿lo considera una responsabilidad?



No hay nada de activismo en mi literatura. Nunca pienso que voy a hablar de cierto tema para ponerlo en la agenda. Lo que creo es que la mayoría de la literatura latinoamericana está cooptada por las clases medias altas, y suelen ser clases con problemáticas distintas. Cuando llegan personas como yo, con temas que miran a otro lado, se piensa que es por algo en especial, pero realmente escribo sobre esto porque mi herramienta es la realidad y esto es lo que veo.

