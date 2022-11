Es algo que se sabe: pocas cosas tan gratas como una buena conversación. Lo que no se conoce tanto es la ciencia que hay detrás de esa afirmación. Hacia allá se ha dirigido el interés del argentino Mariano Sigman, licenciado en Física, doctor en Neurociencia con un posdoctorado en Ciencias Cognitivas. Junto a su equipo de trabajo, Sigman se ha dedicado a investigar cómo funcionan las conversaciones y qué tanto pueden cambiar el cerebro.

Le recomendamos leer: Millás y Arsuaga: charla entre un sapiens y un neandertal

Los resultados de sus experimentos, sumados a las evidencias de otras tantas investigaciones realizadas en el mundo, se reúnen en el libro El poder de las palabras, que acaba de publicar. “Conversar –dice Sigman– es la mejor manera de aprender a pensar”. Claro, se refiere a una conversación con determinadas características. Nada extraordinarias, aunque menos frecuentes en este mundo de afanes y de poco tiempo para escuchar al otro.

¿Hemos perdido el valor de una buena conversación?

Diría que no lo hemos perdido, sino que nos hemos desacostumbrado. Las buenas conversaciones, como los buenos viajes o ir a un buen restaurante, o cualquier buena experiencia en la vida, requieren una predisposición. Un deseo de no cerrarse a las cosas interesantes que puedan pasar. La manera en la que hoy solemos conversar no busca tanto descubrir o indagar, sino reafirmarnos. Buscamos conversar para ganar más convicción sobre aquello que tenemos. Eso se ha vuelto un hábito. Como la persona que antes viajaba a lugares que disfrutaba conocer y empieza a ir siempre al mismo sitio.

Se instauran hábitos distintos, como el hecho de que ya no se llama de forma directa a otra persona, sino se le pregunta primero en un mensaje de texto si puede atender y hablar…

Hay una idea muy conocida de la ciencia, y es que el medio condiciona el mensaje. La gente es muy diferente hablando en Instagram o en Twitter o en Facebook que con sus padres o sus amigos. En cada uno saca facetas diferentes. La conversación cara a cara ha formado parte de nuestra cultura por muchísimos años. Sabemos más o menos cómo funciona. Por eso, en general, no necesita muchos moduladores. En cambio, la conversación en WhatsApp es muy nueva. Nuestra intuición es que funciona igual, pero no es así. A veces, cuando haces un chiste por chat, tienes que aclarar que es una broma para que la otra persona no se ofenda. Esto en la conversación hablada no pasa, porque entendemos el contorno que va más allá de las palabras dichas. El lenguaje está lleno de convenciones que no funcionan en estos nuevos espacios. Esto también tiene que ver con la predisposición con la cual encaramos una conversación. Cuando a un adulto le proponen una idea nueva, que no había pensado y que le hace cambiar la forma como ve las cosas, el automatismo no lo lleva a disfrutar de eso que lo interpela y provoca, sino que lo hace tratar de rechazarlo.

“El virus del lenguaje encontró un caldo de cultivo en las redes sociales”, dice en el libro. Muchos creen que lo que hacen en las redes es conversar, pero en realidad es un terreno en el que eso no se da, ¿no es así?

Facebook Twitter Linkedin

El libro de Sigman es publicado por la editorial Debate. Foto: Archivo particular

Sí. Hay un arte de conversar que se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Cuándo las conversaciones van a buen puerto y cuándo terminan mal. Y hay reglas simples. Una es la predisposición por descubrir, que ya hemos citado. Otra es escuchar lo que le dicen a uno, sin avasallar. Y algo fundamental: que sea en un grupo razonable de personas. Una conversación es un mercado en el que, en vez de intercambiar comida o ropa, se intercambian ideas. Tú tienes una idea, yo tengo otra, nos juntamos y se hace un trueque. Pero eso no funciona si hay cientos de miles de personas. Imagina que en una empresa tienen un problema y se juntan cincuenta mil personas en un estadio para conversarlo. No hay manera de que se escuche la opinión de cada una de ellas ni se vean los detalles. Cincuenta mil personas lo que hacen es gritar, insultarse unas a otras, generar hordas. En las redes sociales pasa algo así: uno, sin darse cuenta, está hablando con cincuenta mil personas al mismo tiempo. Sucede lo mismo que en una tribuna de fútbol, que no está ni bien ni mal, pero no es el mejor ambiente para reflexionar. Son lugares para ser hincha.

Su libro está lleno de estudios y experimentos que muestran los efectos positivos de una buena conversación. Si tuviera que elegir uno solo de ellos, ¿cuál sería?

Te diría un experimento que ha hecho mucha gente, nosotros entre ellos. Una de las razones por la que no hablamos de muchas cosas es porque somos escépticos de que la conversación pueda resolverlas. Hoy el mundo está polarizado en todos lados y una persona que piensa ‘A’ cree que es imposible juntarse con una que piensa ‘B’, y que no hay manera de que ni uno ni otro cambie de opinión. 'Para qué vamos a perder el tiempo hablando si no nos vamos a poner de acuerdo', se piensa. Pues esa intuición es completamente equivocada. Lo que muchos experimentos muestran es que simplemente cambiando la predisposición y lo que se llama la maleabilidad mental, se logra ese resultado. Si tú intervienes en ese corto circuito y, como una especie de árbitro, de mediador, les dices a estas dos personas que se escuchen, que oigan el relato del otro sin enfadarse, que se den una oportunidad, el resultado cambia. Cuando uno hace ese masaje mental, la posibilidad de que dos personas se pongan de acuerdo es altísima. No siempre pasa. No hay magia en la ciencia. Pero sí muchas veces más de las que pensamos.

Le puede interesar: Annie Ernaux: ‘Lo que he vivido pertenece a la humanidad’

¿Se necesitaría siempre ese mediador?

El mediador a veces es uno mismo. Hay un estudio muy bonito: se les presentó a parejas situaciones artificiales muy estresantes. Ante ese conflicto, algunas tomaron un posicionamiento muy fuerte y otras usaron como estrategia el humor y tuvieron una visión más contemplativa de las cosas, sin reacciones inmediatas ni ataques. Lo que esto mostró es que algunas parejas necesitan un terapeuta y otras lo encuentran solas, porque se dan cuenta de que las conversaciones no son lugares para que yo te demuestre a ti que tengo razón, o viceversa, sino lugares de encuentro en los que se puede abrir el espacio a la duda. Entender que las convicciones que tenemos pueden estar equivocadas. Muchas veces esto termina salvándonos, a personas, a parejas, a corporaciones, a sociedades.

Es decir que depende de la actitud con la que la persona se sienta a conversar...

Facebook Twitter Linkedin

Sigman es licenciado en Física con doctorado en Neurociencia y posdoctorado en Ciencias Cognitivas. Foto: Archivo del autor

Te doy un ejemplo. Algo que es un clásico en muchos centros urbanos, y seguro en Colombia también: lo violentas que son las discusiones de tráfico por algo que luego parece muy absurdo. Una pelea brutal quizás porque alguien le rayó el auto a otro. Tú sientes –en parte porque el cerebro te lleva a sentir eso– que te han agredido a ti. Tu cerebro busca responder, evoca procesos emocionales, entra en un periodo refractario y durante un rato pierdes el registro y no ves nada más en perspectiva. Pero si, por ejemplo, piensas un segundo, te pones en el lugar del otro, con la mente abierta, seguro te bajas del auto con la una intención distinta. Esa predisposición cambia el foco de la conversación y tu objetivo no es ganar ni demoler al otro, sino encontrar una solución al problema. Si actúas así, contagias esa actitud. Porque la otra persona se sorprende de que no bajes a encender fuego. Lo que digo es que estas predisposiciones son hábitos individuales pero también sociales. ¡Se contagian! Está en nuestro alcance cambiar para generar conversaciones, relaciones, interacciones, más cordiales que las que tenemos.

Hay un personaje que ronda su libro: Michel de Montaigne... ¿Por qué lo eligió?

A él le tocó vivir en un mundo feudal en el que, si decías algo que a otro no le gustaba, no es que te acusaran en Twitter, sino que te mataban. Montaigne encontró un arma muy potente: la palabra. Hizo una oda a la conversación cuando era poca la costumbre de resolver los conflictos hablando. Sobrevivió en un mundo muy hostil diciendo cosas que eran difíciles de decir en ese momento. Cuando venían a lincharlo, él les abría las puertas, les servía comida y se ponía a conversar. La gente se iba anonada porque había descubierto una faceta que no sabía que existía.

Y usted muestra que es una actitud que se puede moldear, desarrollar, porque alguien puede pensar que ese no es su temperamento y que ante eso no hay nada qué hacer…

Todo esto tiene que ver con la predisposición de mentalidad maleable. Nuestras creencias sobre nosotros mismos nos condicionan. “Yo no sirvo para las matemáticas”, “yo no sirvo para el deporte”, “yo soy demasiado miedoso”. Estas creencias en realidad no son ciertas. Es posible cambiar en cada uno de estos dominios. Eso no quiere decir, por supuesto, que uno vaya a lograr cualquier cosa. Y puede que muchos cambios lleven tiempo, requieran esfuerzo, ayuda. Pero para conseguirlo, el punto de partida es admitir que estas creencias no son tan rígidas como pensamos.

¿Por eso habla de la importancia de cómo se habla uno a sí mismo? ¿Del poder que tienen las palabras que nos decimos?

El cerebro humano ha evolucionado para sacar conclusiones muy rápidas, porque muchas veces hemos necesitado actuar de esa manera para sobrevivir, sin tener tiempo para pensar las cosas lentamente. Ese mecanismo persiste hoy. Por eso llegamos a impresiones apresuradas que, muchas veces, no son correctas. Debemos ir por encima de estos automatismos precipitados. Uno se dice muchas cosas así. Una vez cantaste, no se oyó bien, y ya te perpetúas en ese lugar, sin asidero. Es importante hacer un elogio de la duda sobre lo que nos decimos a nosotros mismos.

Le recomendamos leer: Édouard Louis: 'Escribo para destruir mitos'

También ha demostrado que es clave poner en palabras las ideas para tomar buenas decisiones. Si no se puede hablar con otras personas, por lo menos escribirlas. ¿Por qué esto resulta fundamental?

Cuando conversas con otra persona, los argumentos que has pensado se vuelven más claros. Adquieren luz, salen del habitáculo mental y llegan a la superficie. Esta no es una idea nueva. Cuando Sócrates quería pensar en algo que no entendía, trataba de razonarlo internamente, pero se dio cuenta de que era muy difícil. Los filósofos griegos vieron que la manera de descubrir algo era juntarse con otra persona y contarle lo que pensaban. Ahí pasan dos cosas: uno mismo ve los argumentos que está esbozando y la otra persona te da una devolución. Pero más allá de lo que el otro te responda, el solo poder hacer oíbles ideas las vuelve materiales. Varios experimentos muestran que cuando una persona tiene con quien hablar, toma decisiones que son holgadamente mejores. Esa es una vía sencilla, poco costosa y efectiva de decidir mejor: hablar con otras personas. Por supuesto, que sea una buena conversación.

MARÍA PAULINA ORTIZ

Editora de LECTURAS