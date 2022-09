Caer, volar, vivir. Alguno de estos tres verbos encabeza como título –en una sucesión que solo se altera al final– cada capítulo de 'Dónde estará la vida que no recuerdo'. En ese orden dispuesto por la autora –cuyo sentido es abierto e incita la atención y la conjetura– transcurre la vida de tres generaciones de mujeres. Una abuela a la que la novela se resiste a nombrar, la hija (María Martínez) y la nieta (Adriana). Entre las tres mujeres circulan heridas enconadas, reproches dichos o callados, cuidados dados y recibidos. Circulan también, o se intercambian, los papeles previstos o asignados. Como en cualquier familia, la hija puede convertirse en madre de su madre.

Aunque las mujeres de la novela están atrapadas en la cadena de las genealogías y las repeticiones, también buscan diferenciarse. Siempre está la acechanza del gesto mecánico, pero también la posibilidad de la revuelta consciente. Quizá la abuela carece de nombre porque se resignó a ser sombra. Tal vez María Martínez es el centro magnético de la novela porque es la madre observada (por la autora-narradora) y la intersección entre la abuela y la nieta.

La lucha de estas mujeres, enlazada con la historia más grande de Colombia, consiste en buscar un nombre propio, tener –al menos– una razón sobre su lugar en el mundo, ganarle unas mínimas batallas a la fatalidad que domina el espíritu de la novela que es, entre otras cosas, un aprendizaje de la desilusión. “Nadie te da nada y eso está bien”, dice Adriana, la nieta, casi al final del recorrido. Como si esa aceptación del desdén del mundo fuera la única meta posible.

(Le puede interesar: 'Malabarista nervioso', nuevo libro de relatos de Luis Miguel Rivas).

Dónde estará la vida que no recuerdo es la primera novela que publica Beatriz Vanegas Athías (Majagual, Sucre, 1970). Desde el principio hasta la última línea de la novela, Beatriz se empeña en moldear cada frase como la poeta que es y hemos leído, consciente del olor y el sabor de las palabras, de su poder evocador y su peso histórico. Además de que traslada a la prosa el acento de lo lírico, la novela no esconde las huellas de una geografía particular. Es un libro caldeado en el Caribe colombiano, en sus casas bajas de patios amplios, de entrecuartos rumorosos, de escasez de espacio íntimo y murmullos gritados a los cuatro vientos.

Tiene la novela pues ese tono particular –tan reconocible– de la vida allí. Se respira, por virtud de la autora, un Caribe múltiple y plural, al mismo tiempo provinciano y abierto al comercio de las ideas, las personas y las mercaderías. Una región en la que conviven el vallenato de la parranda popular, la telenovela que transmite la televisión o las novelas de Proust y Virginia Woolf leídas por la nieta allí o en sus fugas del espacio primigenio de la casa a la que, no obstante, siempre se vuelve.

La autora nos entrega su versión de una región no violenta –como la describiría Orlando Fals Borda–, reconciliada o resignada a su destino (y, sin embargo, ambivalente entre el mito y la historia). El Caribe es el marco que contiene la novela y la salida de ese mundo hacia otros lugares quizá es también otra forma de la caída. Pero caer es ser plenamente humano. Caer es vivir, vivir es volar… para caer.

Facebook Twitter Linkedin

Dónde estará la vida que no recuerdo Beatriz Vanegas Athías Tusquets. 248 páginas. $ 69.000 Foto: Archivo particular

El pueblo llamado Sacramento –invención de la autora– está rodeado por pueblos y ciudades ‘reales’ de Colombia, como cuando García Márquez se sacó a Macondo de su caldero de las maravillas para inscribirlo en un entorno perfectamente reconocible. Ese pueblo y el ethos no violento que lo define van a ser transformados por la huella también reconocible del conflicto armado cuando este se desmadró por la reacción paramilitar a la violencia guerrillera (a su vez reacción a la anterior violencia paraestatal). Si las mujeres de la novela están atrapadas en el nudo ciego de las repeticiones, al país le pasa lo mismo. La nación –fracturada– es el espejo de la casa –en ruinas–, y viceversa.

La debacle de la guerra, con su insistencia, aparece como accesoria –innecesaria– en una trama tan bien urdida, tan precisa y bien apretada en sus patrones y motivos. La guerra de la novela es algo ya visto, despachado con generalidades; en cambio, cuando las palabras se emplean para nombrar lo cotidiano o para la descripción de la cultura material, cuando a las páginas del libro se asoman el árbol, la fruta, el producto que se vende en las tienda de María o de la madre de María, el dato local e intercambiable, ahí es cuando la narración evoca: nos hace ver; en esos momentos, los lectores somos arrojados al magma de nuestros recuerdos o enriquecidos por los recuerdos ajenos. La vida plena, en su transcurrir porque sí, es superior a la vida dañada.

(Le recomendamos leer: La familia real y literaria de Siri Hustvedt).

La mayor virtud de la novela de Beatriz es, sin embargo, su arquitectura narrativa. Cada capítulo se va sumando como las paredes y cuartos de una casa hasta conformar un universo en el que cada pieza encaja. Es una novela rompecabezas, que adelanta y atrasa el tiempo, que se somete al vaivén caprichoso de la memoria. Pero donde la autora tiene el control de los hilos: el ovillo se desenreda hasta que podemos ver el tejido completo.

La novela de Beatriz es una celebración del placer y el dolor de vivir, de reconocernos en las vidas propias y ajenas FACEBOOK

TWITTER

Entonces es posible, si se quiere, reconstruir el desarrollo lineal (matrilineal) de los personajes y los acontecimientos. Y el paso paulatino del sometimiento de las mujeres a una emancipación aún incompleta pero en marcha. La narración, al final de la novela, pasa de la tercera a la primera persona. Es Adriana la que habla. Nos damos cuenta de que hemos asistido a la conversión de una testigo en autora. Una que, con dificultad y muy consciente de las pequeñas rebeliones que la anteceden, toma el control de su propia vida, aunque lo pague con el ardor de la culpa. 'Dónde estará la vida que no recuerdo' es una novela sobre la madre, sobre ser madre, y acerca de esa sacudida cósmica que debe ser perderla, verla morir, no poder arrancar de la muerte a quien nos dio la vida.

La novela de Beatriz es una celebración del placer y el dolor de vivir, de reconocernos en las vidas propias y ajenas, del gusto por el cine, el milagro de las canciones y el feliz letargo de las telenovelas. Y también es un alegato indignado contra la institución médica y la salud convertida en mezquino negocio, contra la charlatanería en cualquiera de sus formas y el horror de las ideologías políticas que sirven como disculpa para apretar el gatillo. Es un canto al misterio de la generosidad. El acto gratuito que María Martínez repitió una y otra vez, dar porque sí, porque quién sabe, porque algún día, la convierte en uno de los más gratos y mejor delineados personajes de la narrativa reciente escrita en Colombia o, para ser más humildes, de la que he leído.

PEDRO ADRIÁN ZULUAGA

Más noticias

-La mujer detrás de innovador modelo para educar a población con discapacidad

-‘En Bogotá convertimos las quebradas en muladares’: Azriel Bibliowicz

-Jeremías Gamboa o la emoción de volverse etéreo