En los Estados Unidos ha venido surgiendo una nueva generación de poetas que desde la transgresión está creando una forma diferente de construir e interpretar el canon, estableciendo diálogos con la inmensa historia literaria de su país, pero también con otros registros artísticos más cercanos a las sensibilidades y las emociones de los jóvenes de hoy.

A este grupo de poetas que irrumpen en la escena norteamericana en el siglo XXI pertenece Amanda Gorman, la voz que conmovió a toda una nación en la ceremonia de investidura de Joe Biden, cuando subió al estrado con un vestido amarillo, una diadema roja y unas cuántas páginas que contenían un conmovedor poema que sería el centro de los comentarios y de los focos de la prensa mundial en esa fría mañana de enero de 2021.

Desde que J. F. Kennedy invitó a leer un poema a Robert Frost en su ceremonia de posesión en 1961, los presidentes demócratas de los Estados Unidos han continuado con ese ritual y siempre han convocado a un poeta para que escriba y lea un “poema inaugural”. Por supuesto, Biden no fue la excepción y en su gala de toma de juramento invitó a Gorman, quien ya era conocida como una activista en pro de los derechos civiles, defensora del medioambiente, la equidad racial y la justicia de género.

Ese día, Gorman leyó el poema 'The Hill We Climb' (La colina que ascendemos) y a los pocos minutos ya se había vuelto tendencia en medios de comunicación y redes sociales. Leyó con voz firme y muchos de sus versos quedaron en la memoria: “Cuando despunta el día, abandonamos la sombra, / Flamígeros, sin miedo. / El nuevo amanecer, libre al fin, florece, / Pues siempre hay luz, / Si tenemos valor para ver la luz, / Si tenemos arrojo para ser luz”.

Días antes ese mismo escenario había sido víctima de un ataque de manifestantes extremistas que buscaban anular los resultados de las elecciones, uno de los golpes más mediáticos que ha sufrido la democracia norteamericana. A las pocas semanas el poema fue publicado y, junto con otro, 'Change sings', se convertirían en dos de los libros más vendidos en Estados Unidos durante el 2021.

De reciente aparición en lengua española, 'Call Us What We Carry' (Mi nombre es nosotros), traducido por Nuria Barrios, es el primer libro formal de Amanda Gorman que recoge no solo algunos de los poemas por los que ya era reconocida por muchos lectores y espectadores, sino que incluye varios escritos durante la pandemia y alrededor de algunos acontecimientos sociales y políticos que han definido su carácter y el tono de su registro poético.

El mundo distópico que nos correspondió vivir a todos en estos últimos años es el escenario y a la vez protagonista de este libro, que abre grandes interrogantes sobre el pasado, presente y futuro de los Estados Unidos. 'Mi nombre es nosotros' es un canto para todos, una reflexión sobre nuestro compromiso con la sociedad y la necesidad de un acuerdo social para superar las inequidades. De igual forma confronta los prejuicios, lleva al lector de la mano por las tragedias de los últimos tiempos y abre profundos interrogantes sobre el papel del lenguaje y de la poesía en la resolución de los desafíos de hoy.

Desde diferentes formas poéticas, Gorman asume, a la vez, el papel no solo de cronista de su época, sino de portavoz de los marginales, derrotados e invisibilizados, para revisar la historia contemporánea de su país y proponer algunas luces sobre el porvenir. Es un libro de múltiples registros en el que encontramos mensajes de WhatsApp, crónica periodística y manuscritos.

El capítulo inicial, 'Réquiem', es un testimonio de la pandemia del covid-19, y la mira desde un panóptico donde la constante es la pérdida y el dolor de todos. El lector encontrará escenas como el cierre de una escuela y el paso de la humanidad a la civilización del Zoom, donde los rostros pixelados fueron la constante a través de esas ventanas cibernéticas en los días del confinamiento. Gorman nos recuerda que somos unos sobrevivientes a una tragedia común y que permanece.

'Un naufragio en cada hombre' es un conmovedor capítulo inspirado en el monólogo de Hamlet. Acá la sintaxis y lo lingüístico cobran protagonismo. Los poemas 'Faro' y 'Brújula' permiten al lector tratar de encontrar las coordenadas de este naufragio y hacer énfasis en el nosotros para amplificar la voz que habla de la crisis colectiva y de la necesidad de salir de este desastre juntos. Porque hay en este libro, en medio de las dudas, una profunda fe en la humanidad.

'En los ojos de la Tierra' es un poema donde se denuncian los crímenes ambientales y las consecuencias del cambio climático. 'Memoria' habla de las migraciones y nos recuerda la importancia de la memoria histórica en la sociedad actual. De igual forma recuerda la teoría del monomito y del viaje del héroe de Joseph Campbell para determinar lo extraordinario de sobrevivir a este tiempo. Allí, los pasos del héroe se van cumpliendo a la manera de una épica del futuro.

Así la poeta logra hacer una postal de la tragedia desde la visión apocalíptica de ver a la gente correr en los supermercados detrás del papel higiénico o el gel antibacterial, los cierres de las fronteras, el distanciamiento social y hasta la salida de los nuevos nómadas que, con tapabocas, empezaron a habitar el mundo como si fuera la primera vez. 'Furia & Fe' es un poema escrito después del asesinato de George Floyd y que llevó al grito del 'Black Lives Matter' en el que muchas esperanzas se cifraron alrededor de artistas afroamericanos.

Cuando en el poema 'En los ojos de la Tierra' afirma “Cómo querríamos a nuestros padres enrojecidos”, Gorman menciona que quiso hacer un guiño al Romance sonámbulo de Federico García Lorca. Vale la pena recordar que una estancia académica en España en 2019 permitió a esta poeta conocer de primera mano la poesía española y, en especial, al gran escritor granadino.

Para Amanda Gorman, “el trabajo del poeta es a menudo el mismo trabajo de construcción de la democracia. Es igualar, es conectar, es comprometerse, nunca oprimir”. Sabe bien que la poesía es el lugar de la celebración, pero también de la denuncia y el testimonio como una forma de honrar a los ancestros y exigir la libertad prometida. 'Mi nombre es nosotros' es un primer paso para reclamar las promesas postergadas.

FEDERICO DÍAZ-GRANADOS

