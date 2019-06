Amor familiar en busca de la memoria

A la mente de Ania Coletti, protagonista de El sistema del tacto, Alejandra Costamagna traslada su sentir sobre las palabras, que tienen “pliegues y están siempre en la frontera entre la carne y el mundo”. En las primeras páginas de su obra, la escritora chilena va desenvolviendo un relato en el que las atemporalidades y los saltos en el tiempo, las fisuras de la memoria, la búsqueda de las raíces, la pertenencia, la familia y el desarraigo se van abriendo paso página a página.

En este libro la autora nos revela de manera contundente y poderosa el valor de la creación que otorga a la palabra, como el último rastro de la memoria histórica, pero también de la historia personal; el valor de una palabra como ‘mamá’ que, con dos sencillas sílabas, resguarda los vestigios de la mujer que nos parió y nos crio. Para Costamagna, la palabra no es solo aquello que nos llega del pasado cuando la pronunciamos, es también el desahogo del sentimiento cuando la gritamos, la quietud de la forma en que la callamos, el presagio de los vientos y mares futuros.



El sistema del tacto narra, a través de mapas propios y de restos, retazos, imágenes quebradas, voces sueltas, fragmentos, vestigios que van armando un puente entre el pasado y el presente, la historia de Ania, quien debe atravesar la gran cordillera para despedir, en nombre de toda la familia, a su tío Agustín, cuya muerte es inminente. Ania y Agustín, venidos de tiempos diferentes, van en busca del arraigo acudiendo a la memoria, y el relato se va transformando de alguna manera en fantasmagorías que sacuden este presente, y que hacen tambalear el vínculo entre la ficción y la realidad.



Finalista del Premio Herralde de Novela 2018, finalista también de los premios Altazor en cinco ocasiones, Planeta (Argentina) en 2002 y ganadora del Premio Juegos Literarios Gabriela Mistral en 1996, la maestría de Costamagna –quien acude a diarios, bitácoras, manuales, fotografías y archivos anclados en épocas pretéritas– radica en la superposición de tiempos pasados y presentes para hablarle al lector e invitarlo a ‘nostalgiar’ con ella. Los límites, las fronteras, la gran cordillera que la separaba de sus abuelos, la memoria, las rupturas y las fisuras son temas que emergen en su obra, convirtiéndola en una escritora que, como lo afirmó Roberto Bolaño, “promete comérselo todo”.



Su novela, armada pieza a pieza, es un rompecabezas cuyos elementos se articulan con tal habilidad que no se deja de lado la verosimilitud del relato, apuntando además a la búsqueda de una identidad que nos hace lo que somos, pero que se diluye y reconstruye en ejercicios de memoria.



Influenciada y enriquecida por las lecturas de las autoras Florencia Garramuño y Josefina Ludmer, y de la cineasta argentina Albertina Carri, el libro de Costamagna es narrado desde el ‘fuera de sí’, desde la inespecificidad, totalmente vinculada y solapada con otras realidades, con esa historia, con el pasado, que pueden o no ser personales.



El Manual del inmigrante italiano de 1913 tiene el mismo poder y es esencial para la narración, tanto como lo es el viaje de un personaje de este siglo que atraviesa la cordillera. Costamagna pone en diálogo estos materiales, haciendo que desaparezcan o al menos se diluyan las fronteras temporales, espaciales y, mejor aún, de géneros. El diario como recuperación de la memoria, los escritos a máquina como huellas de la palabra escrita, va tejiendo una historia que son varias, un pasado que es presente, un olvido que es recuerdo. L