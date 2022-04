–Esta es una noche muy hermosa –dijo Will Smith cuando subió a recibir el premio a Mejor Actor en la pasada ceremonia de los Óscar.



Nunca había tenido en sus manos una estatuilla de la Academia. Lo habían nominado dos veces –por sus papeles en las películas Ali y En busca de la felicidad– y había salido con las manos vacías. De manera que sí: tenía sentido que esa noche fuera hermosa. Pero quince minutos antes al actor se le había ocurrido levantarse de su silla para pegarle un bofetón con todas las ganas a uno de los presentadores. Smith volvía a ser protagonista, aunque en esta ocasión del mayor escándalo en los casi cien años de estos premios.



Los motivos de la agresión aparecieron en los titulares de los diarios de prácticamente todo el planeta. El comediante Chris Rock soltó un chiste de mal gusto en el escenario, al comparar a la esposa de Smith, Jada Pinkett, con la protagonista de la película noventera G.I Jane (en la que Demi Moore es una teniente con el pelo rapado). Pinkett luce el mismo look, pero por un problema de alopecia del que ha hablado desde 2018. Así que el chiste no podía caer bien. Ni a ella ni a su esposo. Y fue después de oírlo cuando Smith se levantó y sin dudarlo lo abofeteó.

“El amor te lleva a hacer locuras”. “Quiero ser un embajador de este tipo de cuidado y preocupación”. Estas fueron algunas de las palabras con las que el actor, entre lágrimas, trató de justificar su reacción, mientras millones de televidentes en el mundo aún se debatían entre creer que lo visto había sido real y que no se trataba de una escena al estilo del protagonista de Soy Leyenda.

¿Qué pasó por la cabeza de Smith que lo llevó actuar como lo hizo esa noche?

No es posible inclinarse por una sola razón. Pero sí hay posibles respuestas. En frases como las que dijo –defiendo a mi familia, lo hice por amor– varios especialistas ven el clásico esquema machista en el que todavía muchos basan la identidad masculina. Ahí está la mujer como un ser débil que necesita a su lado un hombre que la represente. “Con énfasis en que se trata de su mujer, su propiedad”, dice la antropóloga Myriam Jimeno, que fue investigadora durante varias décadas en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional.

Para ella, este episodio deja en evidencia dos factores estructurales que son importantes de analizar culturalmente. Por un lado, la idea del hombre como gran protector que, pese a los cambios que vienen corriendo desde inicios del siglo XX, sigue arraigada de forma profunda. Y por otro, suponer que es aceptable responder agresión con agresión. “Es cierto que tanto él como la esposa recibieron un chiste ofensivo, pero pudo haberse buscado una respuesta reflexiva a ese enojo. La acción de la bofetada es inaceptable”.

–¡Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca! –gritó Smith después de haber dado el golpe. No una, sino dos veces. Por si no había quedado claro.

“Lo que se vivió ahí fue una expresión de masculinidad tópica por ambos lados –dice la abogada y escritora Elizabeth Castillo–. Por el del comediante, porque no es nada chistoso hacer burla de las características físicas de una persona. Y también por el del actor, porque hay que entender que no existe excusa para usar la violencia. No podemos ponernos en el estado primitivo del ojo por ojo”.

Ese es el diablo del que hablaba Denzel Washington: tocarle a otro ser humano su fragilidad emocional sin saber las repercusiones que

Lo llamativo es que la acción de Smith tuvo aceptación entre espectadores e incluso colegas de actuación. La actriz Tiffany Haddish le dio su apoyo con este mensaje: “Es lo más bonito que he visto. Me hizo creer que todavía hay hombres que aman y se preocupan por sus mujeres”. La congresista demócrata Ayanna Pressley, que también ha hablado de su alopecia, escribió este tuit: “Gracias Will. Un saludo a todos los maridos que defienden a sus esposas con alopecia frente a la ignorancia y los insultos diarios”. Pressley borró el tuit poco después, pero ya había hecho efecto.

Una encuesta de YouGov, la firma internacional de análisis de datos, indagó la opinión de los estadounidenses al día siguiente de la bofetada. ¿Fue correcta o incorrecta la reacción de Will Smith?, preguntó entre 1.319 personas. Las respuestas variaron según la edad: en mayores de 65 años, el 72 por ciento consideró que estuvo mal, el 15 la vio adecuada y el 13 no estaba seguro; en personas de 18 a 34 años, el número que la definió como una reacción incorrecta bajó al 46 por ciento y el 27 respondió que la veía bien. Lo que demuestra que entre muchos jóvenes hubo un espaldarazo a Smith y su actitud. Otro detalle que arrojó la encuesta es que, entre las mujeres, el respaldo al actor fue ligeramente superior al de los hombres.

El público en el recinto –o buena parte de él, por lo menos– lo ovacionó de pie cuando recibió el premio. Ante ese panorama, Castillo se hace una pregunta: “¿Era necesario pararse frente a millones y millones de espectadores a golpear a otra persona? ¿Qué les quedó en la cabeza a los niños que lo vieron? Estamos hablando de un personaje que tiene una gran audiencia y que le mostró al mundo, en vivo y en directo, que los problemas se arreglan a golpes”.

Experto en lenguaje corporal analiza reacción de Chris Rock tras golpe de Smith

El 'diablo' del que habló Denzel Washington

En noviembre del año pasado Smith publicó su autobiografía. La tituló Will, sencillamente. En ella habló con franqueza sobre momentos oscuros de su vida. Como el día en que vio a su padre pegarle a su madre hasta hacerla desvanecer. A él se le quedó grabada la frustración de no haberla podido defender. Tenía 9 años. La violencia era repetitiva en casa, tanto que su madre tomó la decisión de dejar la familia. Smith vio en esa partida el motivo que lo llevó a tener pensamientos suicidas en su adolescencia. En una ocasión –cuenta el actor en su libro–, cuando su padre estaba en silla de ruedas y enfermo de cáncer, pensó en empujarlo por las escaleras para “vengar a su madre”. Claro: solo lo pensó.

Nada justifica un acto de violencia. Pero todo tiene su raíz.

“Si uno mira sus caras en el video, nota que él inicialmente se ríe con el chiste. La mujer de inmediato pone los ojos como en blanco. Y ahí es cuando él reacciona con lo que nosotros llamamos una herida narcisista, que se caracteriza porque tiene una ira descontrolada, muy profunda –dice la psicoanalista Lucía Restrepo–. Se sintió herido por su mujer y en su recuerdo infantil. Es lo que creo. Había otras maneras de protestar, pero en ese momento este hombre se rompió. Fue una cosa totalmente emocional”.

El episodio vivido esa noche en el Dolby Theatre tiene muchas capas, según Restrepo. Entre ellas la del comediante que, si bien respondió de forma contenida ante el golpe, fue quien despertó la reacción con su comentario. “Lo de él fue algo de mal gusto e hirió a ambos en un aspecto muy frágil. Porque las heridas al cuerpo son muy dolorosas para el ser humano. Y la alopecia tiene un alto componente emocional para una mujer; más en las mujeres negras para quienes el pelo es una forma de decir: así somos”.

Will Smith y su esposa, Jada Pinkett, durante los premios Oscar. Foto: AFP

Jada Pinkett –actriz, productora, empresaria, que lleva veintitrés años con Smith– ha hablado abiertamente de su enfermedad. En una ocasión dijo: “Fue aterrador cuando empezó. Estaba en la ducha un día y tenía la mano llena de pelo. Dios mío, me he quedado calva”. A Rock le han criticado su burla por una razón más: él mismo produjo un documental sobre la importancia del pelo en la identidad de la mujer negra. Lo lanzó en 2009, bajo el título de Good Hair. Tenía claro, entonces, lo mucho que podía punzar con sus palabras. “En su comentario veo una cosa que no deja de ser misógina y también racista, incluso viniendo de una persona negra”, dice Castillo y señala cómo, en medio del escándalo del bofetón, la ofensa contra Pinkett ha quedado en el silencio: “Al final nadie oyó la voz de la agredida. Se redujo a un duelo medieval de caballeros con la doncella en el balcón”.

Otra capa más en este episodio es lo que han podido llegar a generar estos tiempos de pandemia en las personas. “Hay un fenómeno de presión externa muy fuerte –explica Restrepo–. Es generalizado, masivo. Una presión permanente que se demuestra de muchas maneras. El que sabe pedir ayuda, la pide. El que puede. Pero cuántos están recibiendo el impacto diario y hacen lo posible por lidiar con él”. A esto pueden sumársele puntos por el hecho de ser un personaje que carga con el foco encima las veinticuatro horas del día.



El nivel de ansiedad que se está manejando socialmente hace que la gente esté mucho más en guardia. Y esto puede llevar a favorecer la acción sobre la reflexión. Cada vez parece haber menos tiempo (o por lo menos así se percibe) para esperar y pensar antes de actuar. “Viste que hace poco, en la Costa, un señor resolvió echarle gasolina a un adolescente y prenderle fuego. Algo mucho más grave que cualquier bofetada. Y otro señor, defendiendo a una vecina, le pegó un tiro al agresor. Todo el mundo tiene un umbral en el cual se siente autorizado para actuar agresivamente, y ese umbral depende mucho de la estructura y de la solidez de cada persona”, dice el psicoanalista Fabio Eslava.



Es algo que debe verse de forma individual, aunque su suma viene a producir un clima cultural que nos afecta a todos. “Hoy lo que vemos es que todo es inmediatez, todo se va rápido al lado del juicio. Decidir qué está bien, qué está mal –agrega Eslava–. Y no olvidemos, además, que aquí estamos hablando de gente del espectáculo. Gente cuyo funcionamiento es muy emocional y no necesariamente de reflexión”.



Figuras supuestamente inalcanzables, omnipotentes, pero que pueden venirse abajo como un castillo de arena. En este caso se pusieron en juego cargas emocionales muy profundas. “Ese es realmente el diablo del que hablaba Denzel Washington: tocarle a otro ser humano su fragilidad emocional sin saber las repercusiones que eso va a tener”, dice Restrepo en relación con el consejo que le dio Washington a Smith pocos minutos después del bofetón.



Washington se le acercó. Y le dijo:



–En tu mejor momento, ten cuidado. Ahí es cuando el diablo viene por ti.

Las disculpas, ¿a tiempo?

Will Smith pidió perdón. Al público, a sus colegas y, un día después de la agresión, al propio Chris Rock. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Me avergüenzo. Mis acciones no reflejan el hombre que quiero ser”, dijo, y en la noche del viernes presentó su renuncia como miembro de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. Rock –que apenas ha dicho que aún está “procesando lo que pasó”– se negó a demandarlo y la organización señaló el 18 de abril como la fecha en que dará a conocer una posible sanción. Parece difícil que decidan quitarle el premio que recibió por su papel en Rey Richard: Una familia ganadora. Pero todo puede pasar.

“Reconocer la equivocación y ofrecer disculpas es algo fundamental –dice Jimeno–. En las acciones humanas, la posibilidad del perdón o la reparación es lo que enmienda la acción errada”. Para Eslava es natural que, después de un acto como este, venga algún grado de culpa. “Ojalá esa culpa sea reparadora, constructiva, y no para quitarse de encima posibles demandas o para quedar bien. Es un tema tan interno que no lo podremos saber”. Tanto hay en este episodio que no podremos saber. Quedará, eso sí registrada en la historia de Smith y en la de los premios más importantes del cine, la marca profunda de la bofetada.

MARÍA PAULINA ORTIZ

EDITORA DE LECTURAS​