Si usted busca en el diccionario la palabra aporofobia, encontrará lo siguiente: “Fobia a las personas pobres o desfavorecidas”. Y dice más: “Término acuñado por la filósofa española A. Cortina”. La palabra existe en el diccionario de la Real Academia Española desde el 2017, pero desde veinte años atrás la filósofa Adela Cortina había enunciado el término (lo creó después de revisar el diccionario griego que tenía desde sus años de estudiante escolar y encontrarse con áporos –carente de recursos) y venía advirtiendo sobre la necesidad de incluirlo en el vocabulario y definir así una realidad.

“Las puertas de la conciencia se cierran ante los mendigos sin hogar, condenados mundialmente a la invisibilidad. El problema entonces no es de raza, de etnia ni tampoco de extranjería. El problema es de pobreza. Y lo más sensible en este caso es que hay muchos racistas y xenófobos, pero aporófobos, casi todos”, dice en su libro Aporofobia, el rechazo al pobre (Paidós). Catedrática en la Universidad de Valencia y autora de otros libros como ¿Para qué sirve realmente la ética? y Ética cosmopolita, una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia, Adela Cortina participará en el Hay Festival que comienza este mes en Cartagena.

¿Por qué era importante darle un nombre específico al rechazo al pobre?

Porque existe. Se habla del rechazo a las personas de otras razas, de otras culturas, de otras religiones, y se le pone nombres. En cuanto se le da una palabra, se visibiliza, nos damos cuenta de que hay un fenómeno. No existía una palabra para designar el rechazo al pobre. En mi libro cito ese maravilloso texto de Gabriel García Márquez, al comienzo de Cien años de soledad, en el que dice que en Macondo las cosas carecían de nombre y había que mencionarlas con el dedo. Se pueden mencionar con el dedo las piedras, los árboles, pero ¿cómo mencionar con el dedo lo que no tiene una realidad física, como ese odio? Necesitamos ponerle un nombre. Por una parte para que sepamos que efectivamente rechazamos a los pobres y, por otra, para que pensemos si eso nos parece bien o nos parece mal. Porque cuando no nos damos cuenta de que las cosas están, ni siquiera tomamos posición ante ellas.

Es un rechazo presente a lo largo de la historia...

En todas las épocas, todas las culturas, todos los lugares. En nuestros países estamos deseando que vengan turistas, porque eso significa riqueza. Todos los adoran. Y sin embargo, a los que no adoramos en absoluto, en ningún país, es a los que vienen de afuera y son pobres. Ni a los que están adentro y son pobres.

Es llamativo lo que plantea en cuanto al posible origen cerebral de ese rechazo. ¿Cómo funciona y por qué existe?

Eso me interesó mucho. Como estaba trabajando en cuestiones de neurociencias, pensé que a lo mejor había una base cerebral para ese rechazo. Y creo que es así. Existe esa base en la tendencia que tenemos a poner entre paréntesis, a dejar de lado aquello que nos perturba, que no nos permite vivir tranquilos. Eso tiene una historia desde cuando se fue formando el cerebro humano y vivíamos en grupos muy pequeños y rechazábamos a los que venían de afuera porque nos parecía que no nos permitían sobrevivir. Y claro, el mecanismo evolutivo es el de intentar sobrevivir. Por eso se da el rechazo al diferente, al extraño. Ahora, se trata de tendencias cerebrales. No necesariamente las vamos a desarrollar, podemos desactivarlas. Lo que pasa es que las activamos mucho porque, como todos necesitamos a otros, nos interesan los que nos pueden dar algo a cambio. Además hay culturas que favorecen que se activen.

Hoy existen disparadores de esas tendencias, incluso entre los líderes políticos...

Ese punto es fundamental en nuestros países. Estamos en un mundo en el que uno de los grandes problemas es el de las polarizaciones. Y para que la tendencia de la que hablábamos se convierta en auténtica polarización y guerra, hacen falta polarizadores. Gente que cultive, que empiece a contar historias, “es que los que vienen de afuera son los que nos quitan el trabajo”, “son los que crean conflictos en los barrios”, “los que violan a las mujeres”. Es terrible que exista ese gremio de polarizadores que se dedican a enfrentar a la gente por sistema, y justamente a la gente que viene de afuera y es pobre. Acabamos teniendo una mentalidad tribal. Y en un mundo de polarización, el rechazo al pobre es clarísimo. Porque es el que parece que no tiene nada interesante que darnos. Vivimos del yo te doy y tú me das. Del intercambio.

¿Ese sentido de reciprocidad es necesariamente negativo?

Es necesariamente negativo el hecho de que rechacemos a aquel que pensamos que no nos puede dar nada. Se entiende normalmente que la racionalidad económica consiste en maximizar el beneficio caiga quien caiga y en el menor tiempo posible. Pues eso no es verdad. Sí, existe ese tipo de racionalidad, pero también hay otro que consiste en reciprocar. Yo te doy y tú me das. No es eliminar a todos los que me hacen competencia. Cuando te dedicas a destruir a todos, al final te acaban esperando. Y llega un momento en que te destruyen. Es más inteligente generar aliados que adversarios. Sería bueno que la educación se enfocara en educar para colaborar y no en destruir a los demás. Pero sucede que en ese dar y recibir, cuando parece que alguien no tiene nada interesante que ofrecernos, se termina excluyendo.

Usted habla de cómo algunos plantean como solución a este tipo de fobias una ‘biomejora moral’, mediante fármacos o intervenciones cerebrales. Una opción delicada...

Muy delicada. Siempre aparece la idea de que la humanidad tiene que superar una serie de problemas serios y para hacerlo necesitamos contar con una capacidad moral que no tenemos. Hay gente que dice que llevamos siglos de educación y, sin embargo, no hay forma de que tengamos la capacidad moral suficiente como para resolver los problemas que se nos plantean. El de la inmigración, por ejemplo, que es para mí casi el problema número uno de la humanidad: afecta a todos los países y ninguno lo ha resuelto bien, lo cual quiere decir que no hay auténtica preocupación. Pues cuando se piensa en cómo resolver problemas, algunos dicen que necesitamos hacer una biomejora moral, que consiste en fármacos o intervenciones cerebrales. Es una cosa muy peligrosa. Cómo vas a intervenir a una persona sin preguntarle si quiere que la intervengan. Solo de pensarlo se me hiela la sangre en las venas. En todos nuestros países tendríamos que pensar que el ministerio más importante es el de educación.

¿La educación no ha sido suficiente para mejorar esta capacidad moral?

Aporofobia, el rechazo al pobre, editado por Paidós. Foto: Archivo particular

La educación necesita una revisión de fondo, teniendo en cuenta que no es solo tema de los maestros en escuelas y colegios: toda la sociedad educa. Los medios de comunicación son clave para la educación. Cada vez son más son importantes las plataformas y las redes sociales. Y ahí entramos en un problema que hoy es crucial. Porque en las escuelas, en las universidades, las cosas se harán mejor o peor, pero la calle educa muchísimo. A los jóvenes y a los niños lo que más les importa es lo que opina su grupo de edad. Es muy difícil educar en una época como la nuestra en la que las redes sociales se desbordan y vuelven virales cosas aterradoras. Es todo lo contrario de educativo.

Usted propone, ante la realidad que estamos viviendo, un modelo: la ética cosmopolita. ¿En qué consiste?

Me lo planteé sobre todo a raíz de la pandemia. La cuestión es que parece que hemos equivocado los fines por los que los seres humanos nos movemos. Y cuando se trata de fines, estamos en el terreno de la ética. ¿Quién tiene que decir cuáles son los fines hacia donde hemos de dirigirnos? Esa es la gran pregunta. Hoy por hoy –y así ha sido a lo largo de la historia– son unos pocos los que han decidido a dónde tenemos que ir. Eso es injusto. Los afectados por la globalización somos todos los seres humanos. Entonces, deberíamos de ser todos los que decidamos hacia dónde encaminarnos. Sé que eso ahora no es posible, pero hay que abrir el camino. ¿Qué tipo de ética tiene que hacer frente? Hay una tradición extraordinaria, que viene desde hace más de veinte siglos, que es la cosmopolita, que piensa que todos somos ciudadanos del mundo. Un horizonte en el que todos definamos el rumbo al cual debemos dirigirnos.

La pandemia ha marcado todavía más las fronteras. Es paradójico, porque también nos ha dejado claro que somos interdependientes...

La pandemia ha tenido como resultado, por una parte, la polarización, y por otra el tribalismo. Nos hemos encerrado cada vez más en nosotros mismos. Aparecen los nacionalismos, los independentismos, las separaciones. Esa es una reacción equivocada. Precisamente porque también nos ha mostrado esa verdad fehaciente: que las personas no sobrevivimos si no nos ayudamos. La solidaridad es indispensable. Nadie es autosuficiente. Si esto es así con las personas, también con los países. La pandemia nos ha puesto sobre el tapete que nos necesitamos unos a otros.

Y ha sido también un momento en el que la aporofobia ha aumentado. Además, por lo menos en Colombia, la gente pobre es la que ha llevado la peor parte con el virus.

En España ocurre lo mismo. El número de muertes y de contagios también ha dependido mucho del distrito postal. Se dice que estamos todos en el mismo barco. Bueno, estaremos en el mismo barco, pero no estamos todos en los mismos camarotes. Porque unos duermen en un camarote de lujo, otros duermen en cubierta y hay otros que sencillamente se mueren en el mar. Y otro tema que se ha visto es el desprecio a los ancianos. En algunos lugares se ha planteado no darles tratamiento. Eso es una inmoralidad. No se puede discriminar por razón de edad o de discapacidad. Hay que recabar recursos para que se atienda a todo el mundo. No se puede dejar en la calle a nadie por pobre, discapacitado o anciano. Eso va en contra de la dignidad humana más elemental.

Habla de la importancia de la compasión. Más allá de las religiones que a veces la inculcan solo como teoría, ¿cómo desarrollarla?

Las religiones han abogado a favor de la compasión, por supuesto. Pero muchas filosofías también lo han hecho. Los psicólogos la trabajan y hay gente que la defiende desde el terreno ético. Porque a fin de cuentas la compasión consiste en una especie de empatía, en la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Cualquier ser humano que esté normalmente constituido, al darse cuenta del sufrimiento del otro –eso sería la compasión– verá que su vida no puede ser feliz si no ayuda a esa persona a salir del sufrimiento. Quedarse indiferente es no haber llegado a la raíz de la humanidad. Hay que cultivar la virtud de la compasión. En eso tenemos que educar. Existen personas maravillosamente compasivas y gracias a ellas hemos sobrevivido. Pero también es cierto que los poderes públicos se tienen que ocupar del bien común y no quedarse ellos el dinero. No es posible que en pleno siglo XXI, cuando hay medios más que suficientes para que nadie pase hambre, este problema siga presente. Existe el derecho a no ser pobre.

Desde la ética, ¿cómo ha visto el tema de las vacunas, en el que parece haber tanta inequidad?

Ética cosmopolita, una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia. Foto: Archivo particular

En el tema de las vacunas hemos fallado todos. En cuanto a la distribución, todos los países pensamos en primer lugar en los nuestros. Eso está bien, pero también hay que pensar en los otros. Y no solo porque si estamos todos vacunados estaremos más seguros y tal y cual, sino porque todos los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio. Todos tienen el derecho a poder sobrevivir cuando hay medios. Si no hay vacunas, qué le vas a hacer. Pero si las hay, debemos distribuirlas equitativamente. No estamos acostumbrados a pensar en plan cosmopolita. Como decía Terencio, somos humanos y nada de lo que es humano nos puede resultar ajeno.

Hemos aprendido poco, con lo que nos está pasando…

Pues llegará un momento en que se pueda tratar la enfermedad que el virus produce. Me parece que va a ser así. Lo que no sé si aprenderemos es a darnos cuenta de que necesitamos intentar salvar a cada uno, si hay medios para conseguirlo. Eso es lo que no sé si vamos a aprender.

Desafortunadamente cada vez se oyen menos las voces de pensadores que pueden dar pistas del camino a seguir y se priorizan las de los que logran hacerse notar con frivolidades, y así será más difícil, ¿no le parece?

Eso no es nuevo, desgraciadamente. A lo largo de la historia se ha escuchado más a los triunfadores. Siempre hemos estado mirando a los que están arriba. Bueno, eso es la aporofobia. Admirar a los ricos, a los que tienen más dinero, más éxito, más poder. Ese es el mal de cualquier sociedad. Así no hay solución. Porque entonces los otros te parecen despreciables. Esto es un verdadero fracaso. ¡Además lo hemos declarado! La declaración de los Derechos Humanos de 1948 la firmaron prácticamente todos los países y ahí dice que todos los seres humanos tienen dignidad. Y declarar es comprometerse.

Pero como dice usted en su libro: ya no nos queda ni la palabra...

Parece que ya no nos queda ni la palabra. Según uno oye a los políticos, bueno, da igual que den la palabra o que no la den. Mienten de manera descarada. Cuando yo era pequeña, si se hacía un trato, la palabra era sagrada. Ahora son mentiras continuamente y con toda la tranquilidad. Eso perjudica a toda la sociedad y, como siempre, sobre todo a los peor situados.

*Adela Cortina tendrá una conversación virtual el 28 de enero en el Hay Festival de Cartagena. 2:30 p. m.