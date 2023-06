A esa película extensa llamada historia del fútbol colombiano le fue editada una gran porción. Quedaron las secuencias épicas, plagadas de pasión, sudor y lágrimas masculinas; quedaron los momentos más emotivos de los jugadores; quedaron, en pedestales, aquellos hombres que volvieron el fútbol un arte. La otra parte, la que tiene rostro de mujer, es marginal.

A las patadas. Historias del fútbol practicado por mujeres en Colombia desde 1949 por Gabriela Ardila Biela. 468 Págs. Foto: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Surgen de la película imágenes en blanco y negro que atestiguan cómo para 1910 este deporte ya proliferaba en el país, pero las mujeres solo empiezan a aparecer ochenta años después. Tienen el cuerpo y el alma de las chicas superpoderosas, como se les empezó a llamar a las jugadoras de la Selección Femenina de Fútbol en la primera década del 2000, y de ahí en adelante aparecen y desaparecen. En los últimos años, la Selección liderada por Linda Caicedo, que hoy juega en el Real Madrid, y Leicy Santos, del Atlético de Madrid, ha conseguido un papel protagónico, al obtener, entre otros logros, el subcampeonato de la Copa América 2022 y la brillante clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023.



“Es un deporte sin historia escrita”, dice Gabriela Ardila Biela, bumanguesa de origen alemán, feminista e historiadora, refiriéndose al fundido en negro predominante en la historia del fútbol jugado por mujeres en Colombia.



Lo supo mientras era profesora de la Universidad de Cundinamarca, en Soacha, donde tuvo la suerte de enseñar Historia del Deporte. Daba esa materia, qué paradoja, y no tenía referentes distintos a los masculinos para ofrecerles a sus alumnas futbolistas, que, además, eran ganadoras de torneos.

Torneo premundial de fútbol femenino mar del Plata, Argentina, 1998. Este campeonato fue la primera representación oficial de Colombia en el exterior. Foto: Myriam Guerrero

“Los hombres del curso sabían la historia de Nacional, Santa Fe, Millonarios. Conocían en profundidad la época de El Dorado del fútbol colombiano y yo tenía en el salón a un montón de mujeres futbolistas, estudiantes de Ciencias del Deporte, a quienes no les podía hablar de otras mujeres que, como ellas, habían practicado fútbol”, afirma Ardila Biela, desde Berlín, a través de una videollamada.



Lo supo también revisando el archivo de semanarios y periódicos a partir de los años 40 del siglo pasado, y buscando bibliografía. Ese hoyo negro fue el combustible de una investigación a la que le dedicó cuatro años de su vida –para su doctorado en Historia en la Universidad de Hamburgo (Alemania)– y que terminó en la publicación de A las patadas. Historias del fútbol practicado por mujeres en Colombia desde 1949.



Decidió comenzar con los semanarios. Revisó de forma continua Semana y Cromos. Usó como inicio 1946, año en el que se fundó Semana. En el camino revisó, de manera discontinua, EL TIEMPO, El Espectador, El País, La Prensa, Vanguardia Liberal y El Colombiano, hasta llegar a 2017. Después vendría una serie de entrevistas de primera mano con las protagonistas ocultas de nuestro fútbol.



El primer artículo que encontró fue publicado por La Prensa el 26 de julio de 1949: ‘Fútbol femenino tendrá Barranquilla muy pronto’, en el que se leen frases como “las arriesgadas muchachas invaden los fueros del sexo feo” y se anuncia que habrá cuatro equipos organizados que debutarán en el evento. Dos días después, en consonancia con la noticia del surgimiento de los equipos, La Prensa tituló: ‘Nueva escuadra del fútbol femenino’, en la que da a conocer el nacimiento de Sirenas del Caribe y reporta “con sorpresa”, acota la autora en A las patadas, que “el equipo tenía línea titular y entrenaba en el estadio para hacer el debut”.

Myriam Guerrero (1963) fue la primera capitana de la Selección femenina de mayores de Colombia en el Campeonato Sudamericano Femenino de 1998. Foto: Cortesía

Semana publicó en agosto de ese mismo año ‘Solteritas y a la orden’, sobre un partido que se iba a disputar en Barranquilla el mes siguiente entre jovencitas solteras –destaca como dato relevante– de entre 15 y 20 años. Cuenta que la idea de un partido de mujeres surgió en una conversación entre un cronista deportivo y un dirigente veterano ante la pérdida de seguidores que eaba sufriendo el fútbol por cuenta del béisbol, y que las jugadoras fueron buscadas en equipos de baloncesto y softball.



“Quien escribe ese artículo analiza qué se debe cambiar para que el fútbol sea apto para mujeres (…). Argumenta que para que un deporte brusco como este pueda ser jugado por las mujeres debe acortarse el campo de juego, pues esto reduce el esfuerzo físico necesario; también afirma que los guayos deben ser sustituidos por zapatos de caucho más livianos especiales para el contacto con el balón, y que la bola debe ser más pequeña”, escribe Ardila Biela en su investigación.



Dos meses después, Semana publicó ‘Candidata y goleadora’, acerca de un partido organizado en Cali por las candidatas al Reinado del Deporte que se jugó en el estadio Pascual Guerrero. Los equipos usaron los nombres de clubes profesionales existentes en la ciudad: el Deportivo Cali y Boca Juniors.



Semana informó que el partido provocó “aplausos y risas entre los espectadores, pero las jugadoras tomaron muy en serio su papel. El gol del triunfo, único de la tarde, fue marcado por Soffy Arboleda, en un remate, al recibir un pase de Carmen Elisa. Los 14.000 espectadores aplaudieron, como en un verdadero clásico”. La nota aportó el siguiente contexto, señala la autora: “El fútbol femenino ya se ha jugado en Bucaramanga y Barranquilla, pero correspondió a Cali reunir el mayor número de público para un evento de esta clase. El cuadro vencedor recibió un trofeo de la Dimayor. Los dos equipos han manifestado que piensan seguir en campaña y conquistar nuevas glorias deportivas”.



Estas y otras noticias salieron a la luz a finales de los 40 y comienzos de los 50, pero un hecho alteró ese ritmo: la censura ocurrida en Bogotá a dos equipos costarricenses que habían venido al país a ofrecer partidos de exhibición. Así lo cuenta la autora basada en el artículo ‘La bola y la moral’, que publicó Semana en octubre de 1951: “El ministro de Educación del momento, Rafael Azula Barrera, había revocado en la mañana del sábado 19 de septiembre el permiso que les había dado a los equipos costarricenses para jugar en el estadio universitario. El motivo fue ‘una llamada urgente’ de las autoridades eclesiásticas, quienes consideraron amoral el espectáculo, aunque ya se había presentado en Manizales, Medellín y Cali”.

(...)decían que se les iba a salir el útero e iban a perder el deseo natural de reproducirse” FACEBOOK

TWITTER

Después de esta censura, dice ella, vino un largo silencio de parte de la prensa nacional que duró hasta los años 90 –la prensa regional, en cambio, abrió sus páginas a partir de los 60–.



Las fuentes orales, entonces, se convirtieron en materiales a los que Ardila Biela no podía renunciar. Pero esa decisión le causó un fuerte altercado con su director de tesis, quien consideraba inadmisible que ella no se ciñera, como el resto de los historiadores, a consultar archivos escritos.

Lo que correspondía, decidió ella, era usar la historiografía feminista como herramienta de trabajo: “Si vamos a hablar de personas a quienes no se les ha permitido escribir, publicar o hablar, que han sido sistemáticamente invisibilizadas por los medios de comunicación y la academia, necesitamos buscar otros caminos”, comenta la autora.



Habló con 26 personas y dejó de hacerlo para siempre con su director de tesis doctoral. Realizó, como ella lo describe, una selección de relatos bastante ecléctica: “No solo entrevisté a futbolistas que jugaron en equipos consolidados o que representaron a Colombia en el exterior, sino a mujeres que jugaron en la calle, en el barrio, en el colegio o en la universidad, porque eso es parte del fútbol”.



Esas fuentes vivas no solo hablaron de lo que vivieron, por supuesto, sino de lo que ha significado ese camino escarpado que alguna vez soñaron remontar.

En 1996 se organizó un ‘mundialito’ de fútbol femenino para filmar una película. Este fue el equipo de 16 colombianas que fueron a Estados Unidos. Foto: Orlando Morales

En nuestra conversación virtual, le pido a Gabriela Ardila Biela que seleccione cuatro escenas de esa historia, de cuerpo, garra y alma femeninas, que nunca había salido a flote. No lo piensa dos veces:



La primera ya fue nombrada: aquella prohibición a las jugadoras costarricenses a finales del 51. No es un momento memorable. Ella lo llama un punto de quiebre. “La Liga de la Decencia argumentó que los uniformes no eran adecuados. Revisé fotografías de otros deportes practicados por mujeres en esa época, como el basquetbol, y eran iguales. No querían que jugaran al fútbol porque era un deporte que tenía una repercusión nacional. No querían que los cuerpos feminizados realizaran un deporte de contacto, de fuerza, de resistencia. Eran los mismos argumentos que usaron en Brasil y Alemania, que prohibieron el fútbol por ley durante décadas; argumentos que, incluso, fueron llevados a la ginecología: decían que se les iba a salir el útero e iban a perder el deseo natural de reproducirse”.



La segunda escena: el torneo de La Amistad, en Cali, que causó sensación y reveló lo vivo que estaba este deporte entre las mujeres.



En 1970, rememora la historiadora, el mundo vivía un boom de fútbol practicado por mujeres. Tuvo lugar en Italia el primer Mundial, aunque no oficial (el oficial ocurrió en 1991), y se levantó la prohibición al juego de las mujeres en Alemania. Cali, entretanto, se preparaba para los Juegos Panamericanos, que se iban a celebrar en 1971. Aprovechando esa coyuntura, El País, Radio Caracol, Radio 15 y la Liga Vallecaucana convocaron el torneo. Una discreta nota en el periódico provocó una avalancha: aparecieron equipos de Popayán, Armenia y Manizales, pero solo quedaron, por cuestiones presupuestales, los de Cali y otras ciudades como Palmira. Hubo más de 300 jugadoras, que compitieron durante tres meses.

Tomado de EL TIEMPO 1998 Foto: EL TIEMPO

De no ser porque la autora habló con Amparo Maldonado, jugadora de La Barra del Diablo en ese torneo, toda esa información se habría mantenido en la sombra. Fueron dos años en los que El País publicó constantemente notas y fotografías. La noticia del equipo ganador, el Águila Roja, incluso ocupó la primera página del diario.



“Me contó Amparo que la primera prueba que les hicieron fue botarles el balón a la cabeza a ver cómo reaccionaban; después al pecho: las que se tapaban o se ponían las manos, salían. La última era ponerles el balón en los pies, a ver si podían pararlo. Las que respondían mejor, me decía ella, eran las que venían de jugar en la calle; muchas de esas mujeres eran recicladoras y carniceras. El fútbol practicado por mujeres en Colombia viene esencialmente de la calle”, afirma Ardila Biela.



Ese campeonato fue un momento glorioso y un reflejo natural de lo que estaba sucediendo en la vida cotidiana. “En cualquier potrero de Cali, las mujeres jugaban al fútbol”, evoca la entusiasta Amparo Maldonado, hoy de 73 años, en una corta llamada telefónica que le hago.

En la foto, Amparo Maldonado, pionera en el fútbol femenino, entrega el premio otorgado por la Conmebol a Daniela Montoya como mejor jugadora del partido Colombia vs. Paraguay en la Copa América 2022. Foto: Conmebol

La tercera escena, dice la autora de A las patadas, quizá no sea importante deportivamente, pero tiene mucho significado.



En 1996 vino al país una pareja de estadounidenses, Richard y Maria Hamar, abogados y productores de cine de Los Ángeles, que estaban organizando un mundialito de fútbol jugado por niñas. El torneo habría de convertirse en una película: Las estrellitas, que nunca vio la luz. Colombia fue su primer destino. Los Hamar contrataron a Margarita Martínez, entrenadora en Medellín, y a Orlando Morales, entrenador en Bucaramanga, para que hicieran la pesquisa, armaran los equipos y fueran los entrenadores. Se formaron equipos en Bogotá, Medellín y Bucaramanga.

“Orlando llegó a buscar niñas a colegios privados en Bucaramanga, pero les tenían pánico a los balones. Se fue a la Cumbre, un barrio popular de la ciudad, y con ellas armó el equipo”, recuerda, divertida, Ardila Biela.



Como todas las niñas soñaban con ir a Los Ángeles, los equipos finalistas, Medellín y Bucaramanga, se pusieron de acuerdo para quedar empatados. Así cada uno seleccionó a la mitad de sus jugadoras para viajar. “Esto ocurrió un mes después de que le quitaron la visa americana a Ernesto Samper. Eran tiempos difíciles, pero les dieron la visa a las 16 niñas sin ningún percance. Las recibieron en el aeropuerto y se alojaron en casas de Beverly Hills, con muchos lujos, tanto que las niñas se sentían en Hollywood. Le ganaron un partido a Estados Unidos. Volvieron a Colombia, así es la historia, y no pasó nada, nunca se pudieron dedicar al fútbol”.

Amparo Maldonado es una de las pioneras del fútbol femenino Foto: Cortesía



Y la última escena, ocurrida en 1998, es más agria que dulce: fue la primera representación oficial del país en el exterior. Las jugadoras venían de torneos entre ligas, que existían desde los 80, y sus condiciones eran deplorables, comenta la autora de A las patadas: “A las jugadoras las ponían a dormir en moteles y no tenían ni siquiera viáticos para la comida. Era tan grave la situación que la Liga del Valle les rotaba comida a las jugadoras de otras ligas durante los torneos”. El torneo de 1997 lo ganó Bogotá, que se convirtió en la base de la Selección que viajó al Suramericano de Mar del Plata. “Tenían uniforme, eso es un decir. Cuando volvieron, la Dimayor se los pidió de vuelta. Myriam Guerrero, una de las pioneras del fútbol practicado por mujeres en el país, logró negociar que se los devolvieran”.



Ellas recuerdan ese Suramericano, recuerda la historiadora, como el momento cúspide de sus carreras, en el que nada parecía imposible, “pero las une también la decepción que vino después porque no pasó nada, estaban completamente solas”. Lo dice con argumentos porque logró entrevistar a seis de las jugadoras de esa Selección: Sonia Chalá, Myriam Guerrero, Nancy Mora, Ruth Ortiz, Luz María Peña y Patricia Vanegas, sin contar a Margarita Martínez, en el cuerpo técnico.



Esta es la historia, enfatiza, de los “eternos inicios” del fútbol practicado por mujeres. “Las mujeres llevan más de 80 años haciendo partidos de exhibición en Colombia y en el exterior; al menos 50 años jugando sin parar y todavía sus condiciones laborales son lamentables. Los dirigentes lo argumentan diciendo que están empezando”.

En 1970, El País de Cali, Radio Caracol y Radio 15 organizaron un torneo que tuvo una gran acogida: participaron 300 jugadoras y el equipo ganador fue Águila Roja. Foto: Tomado del periódico El País de Cali, en la sección de Deportes, el 23 de octubre de 1971.

Lo que vino después tendrá que ser material para otra investigación. El año pasado, la Selección Colombia consiguió el subcampeonato de la Copa América –ya lo había logrado en 2010 y en 2014– y Amparo Maldonado fue invitada al primer partido, entre Colombia y Paraguay, para darle un reconocimiento a la mejor jugadora: la centrocampista Daniela Montoya, un encuentro que significa mucho en esta película que empieza a completarse.

“Las mujeres lo han hecho con las tripas. En mi conversación con Juliana Román, quien perteneció a la Liga de Bogotá y es directora técnica en Argentina, me dijo algo que, creo, une a todas las jugadoras que entrevisté: ‘El fútbol es la contradicción más grande de mi vida: es lo que me hace más feliz y mi mayor fuente de sufrimiento’”.







POR PAOLA VILLAMARÍN GONZÁLEZ

