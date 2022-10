Apareció en un hotel de Guayaquil. En un individual de papel, de esos que ponen en las mesas de algunos restaurantes. Ahí surgieron sus primeros trazos, las primeras pruebas de lo que sería su rostro. Era 1997. Su creador, el caricaturista Vladdo –que estaba trabajando en esa ciudad ecuatoriana como asesor de diseño del periódico El Universo– la había tenido en mente desde años atrás: un personaje femenino. Una mujer de ficción que tuviera los pies bien puestos en la tierra. Así nació Aleida, que a lo largo de estos veinticinco años se ha convertido en una figura entrañable para los lectores –en especial para las mujeres, es cierto, aunque no solo para ellas–, que encuentran en sus sentencias una buena dosis de ironía y verdad.

La primera frase que dijo cuando salió a la luz pública fue: “Eso de ser positivo en la vida es muy chévere… hasta cuando uno se hace la prueba del sida”. Le siguieron otras como “Primero pensé que lo malo era el colchón, luego, que la almohada… Pero no: era el tipo” o “Una cosa es el deseo de estar con alguien y otra el temor de estar sola”. Poco a poco, frase a frase (¡ya suma más de mil quinientas!), Aleida comenzó a mostrar su carácter: mujer independiente, reflexiva, inteligente, suspicaz; una defensora de los derechos de las mujeres y de las minorías, escéptica de instituciones como el matrimonio, cansada de lidiar con los efectos de las malas relaciones.

Sus frases agudas han hecho que personajes como Gabriel García Márquez o la columnista Florence Thomas tengan que ver con ella. “Me encanta Aleida con su manera de emitir sentencias breves y contundentes que sintetizan sentimientos, emociones, percepciones o apreciaciones de una mirada femenina sobre la vida y muy especialmente sobre nuestros tan difíciles y amargos encuentros con los hombres. Me encanta su mirada desencantada”, dijo Florence Thomas en una de sus columnas.

Una mirada desencantada que, de todas formas, parece guardar una esperanza. Esta es la mujer que se acerca a los 40 años, que ha cambiado un poco el look de sus comienzos, que ha publicado cuatro libros convertidos en best sellers, tiene cerca de cuatrocientos mil seguidores en Twitter y sigue muy firme en sus opiniones.

Son veinticinco años de vida pública. ¿Cómo lleva el paso del tiempo, algo que para muchas mujeres –y también hombres, por supuesto– es tan difícil de asumir?

Los personajes de tiras cómicas evolucionamos, maduramos o, incluso, nos modernizamos, pero no envejecemos. Para nosotros, el calendario no es una desventaja sino una oportunidad.

Alguna vez Gabriel García Márquez dijo que a usted “solo le falta un poco de amor para ser perfecta”. ¿Está de acuerdo?

Fue muy lindo que Gabo dijera eso de mí. Pero han pasado más de veinte años y he entendido, primero que todo, que la perfección no existe. Y, por otra parte, he aprendido que el hecho de amar o ser amado conlleva, necesariamente, una relación con alguien, y, a veces, por buscar o darle gusto a otra persona, nos olvidamos de nosotros mismos, lo cual es un grave error. Por fortuna, los años me han enseñado a disfrutar de mí misma, a quererme, a descubrirme, a entenderme, a aceptarme, con todo y mis imperfecciones.

De esas imperfecciones, ¿cuál es la que más le cuesta aceptar?

El escepticismo. Con demasiada frecuencia pienso que todo va a salir mal o que no ‘merezco’ que las cosas me salgan bien. Tiendo a creer que en cada buena noticia hay un asterisco, donde dice que “aplican términos y condiciones”. La desconfianza me persigue como el zumbido de una mosca.

Los primeros trazos de lo que sería Aleida, dibujados por Vladdo en un individual de papel. 1997. Foto: Cortesía Vladdo

El mundo ha cambiado mucho en estas dos décadas y media. ¿Le gusta más ahora que hace veinticinco años, o al revés?

Hace veinticinco años el mundo era más tranquilo; todo era más sosegado. En 1997, la tecnología nos acercaba; hoy nos distancia. Es deprimente ver que los abrazos, los guiños, los roces de la piel e incluso los besos han sido reemplazados por chats, videos, memes o emoticones. No hay nada como el contacto físico, las relaciones cara a cara, sin tecnología de por medio.

Han sido más de mil frases dichas a lo largo de este tiempo. Frases afiladas, contundentes. ¿Se ha arrepentido puntualmente de alguna?

Como decía, todo ha cambiado mucho. Y aunque no me arrepiento de lo que he dicho antes, soy consciente de que, a la luz de esta nueva realidad, tendría que revisar o reescribir algunas de mis reflexiones del pasado.

En ocasiones anteriores no ha querido hablar de su edad. ¿Por qué una mujer tan empoderada como usted se resiste a decir cuántos años tiene? ¿Podría contarnos en esta entrevista?

Claro que sí. Mi edad no es ningún misterio: tengo 38 tiernos y eternos años.

Estudió Economía. ¿Por qué eligió esa profesión? ¿La ha ejercido, o al final terminó de lleno en otro rumbo laboral?

Lo lindo de la economía es que ayuda a entender el mundo; sobre todo en una época tan crítica como la que estamos viviendo. Y aunque me dedico al periodismo, la economía me sirve para ver la vida desde una perspectiva mucho más amplia.

Estuvo casada, y a uno de los temas que más dardos le suele lanzar es al matrimonio. ¿Lo volvería a intentar, o eso ya quedó chuleado?

Más allá del formato –matrimonio, unión libre o concubinato–, el problema no es la vida en pareja, sino las malas relaciones. Y aunque quizás esté preparada para volverme a casar, aún no estoy lista para volverme a divorciar.

¿Y la maternidad? ¿El tener o no tener hijos es un tema que la ha hecho reflexionar?

En mi caso, la maternidad es algo que simplemente nunca sucedió. Por fortuna, la maternidad ya no es un emblema de la realización femenina. Algunas mujeres optan por tener hijos, y es una decisión muy respetable; a otras no nos interesa, y esto debe ser igual de respetable. Lo importante es que la sociedad y la familia lo entiendan así.

Este fue su debut en los medios. Desde la frase inicial, Aleida dejó en claro su carácter. Foto: Cortesía Vladdo

No suele hablar de política. ¿Podría hacer una excepción y decir cómo ve hoy el país en esa materia?



Si vemos la relación gobierno-país como una pareja, pareciera que estamos en medio de una relación tormentosa, caótica, donde se mezclan fantasmas y rencores del pasado, en la que no se oyen el uno al otro, donde hay reclamos de parte y parte, desconfianza mutua, preocupación por el futuro económico y unos hijos abandonados a su suerte, agarrados entre sí. Tratándose de una relación tan reciente, es demasiado inestable.

¿Muy reciente como para pensar en divorcio?

Es demasiado temprano para pensar en una medida tan drástica como el divorcio. Si hay buenas intenciones y un propósito común, vale la pena darse la oportunidad. Hay muchas relaciones que, después de una crisis, salen fortalecidas.

Me parece haberla visto alguna vez con la camiseta de Millonarios. ¿Se sufre mucho siendo hincha de los azules?

Millos nos pone a sufrir más de la cuenta porque arranca cada liga con toda, con mucha emoción y un entusiasmo infinito, pero, al final, nada de nada. Como pasa en muchas relaciones.

Pero con los equipos la fidelidad sí es a toda prueba, pase lo que pase, ¿o no?

Así es. Como se sabe, uno puede cambiar de religión, de nacionalidad, de profesión o de pareja –incluso de sexo, hoy en día–, pero cambiar de equipo, jamás.

Dejó de fumar. ¿Le queda algún vicio que pueda confesar?

Las redes son una adicción contra la que peleo constantemente. El mundo era más grato cuando uno conocía a otra gente en persona, no en pantalla; cuando uno ‘perdía’ el tiempo leyendo libros, en vez de andar metido en un mundo virtual cultivando angustia real.

En una columna de años atrás, Florence Thomas le echaba muchos piropos, pero decía que la ponía a pensar su ausencia de boca. Varias veces isted ha tocado este tema, pero ¿en realidad no le molesta no tener boca?

Los personajes de ficción tenemos ciertos privilegios de los que otros no gozan. Algunos vuelan en ropa interior, como Supermán; otros andan semidesnudos, como el pato Donald, y otros más, como los Muppets, apenas existen de la cintura hacia arriba... Yo tengo la ventaja de que, aun sin boca, puedo beber, comer, besar y conversar.

Si tuviera que elegir una sola de las frases que ha dicho, ¿cuál escogería?

Es muy difícil escoger, pero hay una que, por real, resulta muy divertida: “Pesimismo es saber que el sexo va a ser pésimo ¡y con el mismo!”.

Defiende los derechos de la mujer. ¿Qué opina del actual auge de los movimientos feministas en el mundo?

Aunque hay matices muy variados, son importantísimos todos los esfuerzos que se hagan por reivindicar los derechos de las mujeres, pues a pesar de que en años recientes ha habido muchos logros quedan todavía asignaturas pendientes. Por eso siempre he tratado de discutir en público temas que antes sólo se tocaban en privado, con mucho misterio y demasiada hipocresía.

Este año protagonizó una obra de teatro. ¿Cómo se sintió en las tablas y con el público en vivo?

Pasar del papel impreso a un papel dramático, en un escenario icónico como el Teatro Nacional, fue una experiencia maravillosa. La paciencia y la sapiencia del director, Sergio Cabrera, convirtieron las funciones, los ensayos y los preparativos en un proceso muy enriquecedor, de mucho aprendizaje.

Y Vladdo era su compañero de reparto. ¿Qué tal lo vio como actor?

No lo hacía tan mal; al fin y al cabo, a él le encanta armar escenas.

En una ocasión usted contó que es la que lo mantiene a él. ¿Cómo se la llevan los dos?

A veces sufrimos o discutimos por ciertas viñetas, pero en general nos llevamos bien. Él respeta mis ideas y yo respeto sus trazos.

“No importan los años cumplidos, sino los sueños realizados”, dijo alguna vez. ¿Cuál sueño le falta por cumplir?

Pasar una temporada en Nueva York. Ojalá en The New York Times.

MARÍA PAULINA ORTIZ

Editora de LECTURAS

