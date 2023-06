Este viernes culminó el Foro de la Salud y 29º Foro Farmacéutico de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – Andi, realizado en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias.



En este espacio, de tres días, el presidente de la Asociación, Bruce Mac Master, señaló la oportunidad que existe para Colombia en este momento de hacer ajustes al sistema de salud, escuchando los distintos sectores y sin desconocer el avance que ha tenido este sector en el país en comparación con varias naciones del mundo.

Mac Master enfatizó en que, hoy en día, gracias al sistema de salud existente, el país está cerca de alcanzar la universalidad del aseguramiento, superando a Chile (93,4 %), Costa Rica (91,6 %) e incluso Estados Unidos (90,6 %).

“Colombia ha hecho muchas cosas en el pasado que no podemos ignorar en términos de salud desde el año 1993 y se debe aprovechar ese avance. En la Andi hemos insistido desde hace ya varios meses en que tenemos la oportunidad de hacer cosas bien hechas por el país, entre ellas en el sector salud, de ser capaces de tramitar una reforma en forma concertada, donde todos tengamos la oportunidad de participar y donde seamos escuchados. Debemos asegurarnos de no cometer errores que afecten al sistema, su viabilidad y a los colombianos”, dijo el directivo.

Bruce Mac Master durante el Foro de la Salud y 29º Foro Farmacéutico realizado en Cartagena. Foto: Andi

Y agregó, “Tenemos la oportunidad para fortalecer y mejorar el sistema de salud existente, construyendo propuestas con elementos de análisis técnico, evaluación de impacto y mecanismos que eviten que se presenten riesgos importantes en términos fiscales y de prestación del servicio. Para eso hacemos un llamado al Gobierno nacional y al Congreso de la República, con el fin de trabajar en una reforma que produzca bienestar para toda la sociedad”.

A su turno, Ana María Vesga, vicepresidente de Salud de la Andi, destacó que este encuentro ha sido un espacio en el que todos los actores han manifestado sus inquietudes y propuestas alrededor del futuro del sistema, de cara a la conversación sobre la reforma a la salud que se está dando a nivel nacional.

“Los asistentes y la Andi le hemos solicitado al gobierno y hoy acá con el director de la Adres, que iniciemos mesas de trabajo para avanzar en la construcción de una mejor reforma, en la que se ponga al paciente en el centro de todas las conversaciones y se logren consensos. Proponemos aprovechar este mes de receso legislativo para que entre todos y sin exclusiones, tengamos la posibilidad de escuchar varias voces para trabajar en conjunto como sector”, señaló Vesga.

Augusto Galán, exministro de Salud y vocero del Pacto Nacional por un Mejor Sistema de Salud, iniciativa que desde el 15 de mayo ha recolectado más de 100.300 firmas en el país; manifestó que se enviará una carta al presidente Gustavo Petro, proponiendo construir un nuevo proyecto de reforma a la salud.

Augusto Galán durante el Foro de la Salud y 29º Foro Farmacéutico de la Andi. Foto: Andi

“Uno que signifique un sistema más eficiente, inclusivo y sostenible. Uno que cierre brechas, como la atención urbana y rural que ha propuesto acertadamente el Gobierno y ofrezca mejores servicios de atención preventiva en salud. Creemos en el diálogo democrático y en la unión de voluntades en torno a objetivos sociales. Hacemos eco de su llamado a la unidad nacional y estamos listos a ofrecer nuestro concurso”, dijo Galán.

En el panel denominado 'Las EPS, momento actual y visión frente a la reforma', participaron José Fernando Cardona, presidente de Nueva EPS; Pablo Otero, gerente de EPS Sura; Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas EPS; Andrés Barragán, director de Salud de Compensar y Augusto Acosta, consultor económico.

(Lea también: Reforma de la salud: esto proponen los empresarios al Gobierno)

En dicho espacio, los panelistas expresaron su interés en trabajar de manera conjunta con el sector público para diseñar mecanismos que conduzcan a la mejora efectiva del sistema de salud, “reconociendo que se trata de un sistema que ha estado en constante evolución y que tiene carencias que hay que abordar, pero no hay que eliminar esa institucionalidad y los logros conseguidos”, señaló José Fernando Cardona, presidente de Nueva EPS.

Sobre esto, Pablo Otero, gerente de EPS Sura, señaló que “Hay capacidades adquiridas que tenemos que cuidar. Todos aquí estamos de acuerdo en que el sistema no es perfecto y debemos seguir evolucionando, entendiendo roles y responsabilidades que lleven a que todos tengamos una visión de sistema de largo plazo. Es importante decir que asegurar a los ciudadanos no se trata solamente de girar un recurso, detrás hay múltiples capacidades a nivel operativo y de gestión que llevamos construyendo décadas y que nos continúan retando a diario, pero que no podemos destruir”.

Durante la jornada también participaron Gloria Quiceno, directora de la Asociación de Usuarios de Sanitas; Denis Silva, director de Colombia Saludable y vocero de Pacientes Colombia; hermana María Inés Delgado, directora de la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales; Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá; Luis Guillermo Restrepo, director de medicamentos del Invima; Aurelio Mejía, gerente general de Colombia Productiva; Tatiana Andia, profesora asociada de la Universidad de los Andes; Felix León, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – Adres.

